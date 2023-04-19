Fabricantes de motocicletas comemoram alta de 21,4% na produção

Em março, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram 152.450 unidades Crédito: Divulgação

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) mostram que foram fabricadas 397.070 motocicletas no primeiro trimestre, alta de 21,4% na comparação com o mesmo período do ano passado (327.139). De acordo com levantamento da associação, foi o melhor resultado para os três primeiros meses do ano desde 2014 (412.173).

Em março, as fabricantes instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) produziram 152.450 unidades. O volume é 11,8% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado (136.350) e 25,3% maior em relação a fevereiro (121.703). Ainda segundo a Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2012 (179.451) e o melhor desempenho em meses seguidos desde novembro de 2013 (156.044).

“Depois de três anos, as fabricantes estão conseguindo operar normalmente, sem interrupções nas linhas de produção. Estamos, gradativamente, reduzindo a fila de espera dos modelos de baixa cilindrada e das scooters”, destaca Marcos Antonio Bento, presidente da Abraciclo.

A estimativa da entidade é fechar o ano com 1,55 milhão de unidades produzidas, o que corresponderia a um crescimento de 9,7% na comparação com o ano passado (1.413.222).

Novidade viscosa

Entre os lançamentos da marca no Brasil, estão o Silkolene Pro Plus e o Silkolene Pro 4 Crédito: Fuchs/Divulgação

A fabricante de lubrificantes Fuchs acaba de anunciar o lançamento da Silkolene, marca de óleos desenvolvidos especialmente para o mercado de motocicletas. A linha chega este mês aos distribuidores brasileiros e é vendida, atualmente, em mais de 50 países, sendo uma das líderes de lubrificantes para motos na Europa.

Entre os lançamentos da marca no Brasil, estão o Silkolene Pro Plus e o Silkolene Pro 4, ambos óleos sintéticos e a base éster. O Pro 4, em especial, é destinado para motos de altas cilindradas. Além desses, a marca ofertará as linhas Silkolene Comp 4 de lubrificantes semissintéticos a base de éster e a Silkolene Super 4, uma linha de lubrificantes semissintéticos que atenderá ao mercado de modo geral.

As viscosidades dos produtos variam de 15W50, 10W60, 10W50, 10W40, 10W30, 5W40 a 20W50. “A princípio, a Silkolene oferecerá ao mercado nacional produtos voltados para a lubrificação de motor e transmissão, bem como fluidos de suspensão. Posteriormente, o atendimento será ampliado para as demais necessidades do motociclista, como líquidos de arrefecimento e aditivos”, explica Marcelo Martini, gerente de Vendas da Aftermarket da Fuchs.

Lá vem ela!

A Scram 411, moto com pegada scrambler derivada da Royal Enfield Himalayan, será lançada no Brasil no final de abril Crédito: Royal Enfield/Divulgação

A Scram 411, moto com pegada scrambler derivada da Royal Enfield Himalayan, será lançada no Brasil no final de abril. Preço e cores ainda não foram divulgados.

Com um estilo mais aventureiro em comparação ao da Himalayan, a meta com a Scram 411 é oferecer uma moto que encare tanto o trânsito nas estradas e rodovias quanto o trail na terra. Com rodas de 17 e 19 polegadas, a altura do assento da Scram é de 79,5 centímetros.

O motor é um quatro tempos monocilíndrico refrigerado a ar com 411 cc, um SOHC com duas válvulas. A potência máxima é de 24 cavalos a 6.500 rpm e o torque é de 3,26 kgfm.

Nova versão

A nova variante da família “big boxer” manterá o mesmo motor boxer refrigerado a ar de 1802 cm3 Crédito: BMW/Divulgação

Depois da R18, da R18 Classic, da R18 B e da R18 Transcontinental, a BMW ampliará a linha com a versão R18 Roctane, uma cruiser mais voltada para a performance.

Ela tem muito em comum com os modelos R18 já existentes, mas com diminuição de peso. A nova variante da família “big boxer” manterá o mesmo motor boxer refrigerado a ar de 1802 cm3 que move a restante da gama R18.