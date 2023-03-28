Primeiro capacete com acionamento automático do Brasil completa 40 anos

Capacete Taurus Helmets San Marino 40 Anos Crédito: San Marino/Divulgação

Produzido pela empresa gaúcha Taurus Helmets, o capacete San Marino, o primeiro do Brasil com acionamento automático e a receber a certificação do Inmetro, está completando 40 anos. Ao longo dessas quatro décadas, já foram vendidos mais de 30 milhões de capacetes, e estima-se que 10 milhões estejam atualmente em trânsito. Para comemorar, a fabricante implementou algumas melhorias, como forração termoformada, pintura especial metalizada, adesivos refletivos na cor do capacete e viseira de fabricação própria, produzida na recém-inaugurada unidade de Mandirituba, no Paraná, de onde saem mais de um milhão de capacetes todos os anos.

A edição comemorativa do capacete mais vendido do Brasil será numerada e vendida apenas no e-commerce MarketMoto. A marca San Marino representa 70% do faturamento da Taurus Helmets, que tem a primeira, a segunda e a terceira colocações dentre os capacetes mais vendidos no Brasil. “O San Marino, ao longo dos anos, se tornou um clássico. Existem muitos capacetes parecidos, mas não são iguais e as pessoas reconhecem isso. Ele é sinônimo de qualidade, mas também entrega um bom custo-benefício, além de ser leve e mais adaptado ao biotipo físico dos brasileiros”, comemora Carlos Laurentis, CEO da Taurus Helmets, que produz ainda capacetes das marcas Zarref, Joy 23 e Urban Helmets.

Cromadaça

Motocicleta Triumph Bobber Crome Edition Crédito: Triumph/Divulgação

Inspirada no visual clássico que faz parte história da Triumph, desde o tanque cromado original da Speed Twin de 1937, passando pelas Tritons dos anos 60 e até o nascimento da geração clássica personalizada, a nova coleção Chrome Edition celebra a arte e o trabalho artesanal que fazem parte da marca britânica há mais de 120 anos. Agora, dois modelos dessa nova linha estão disponíveis, com apenas 30 unidades de cada nas concessionárias brasileiras: a Scrambler 1200 Chrome Edition e a Bobber Chrome Edition.

As motos trazem no visual diferenciado e nos detalhes exclusivos seus principais atrativos. “São motocicletas raras, que parecem verdadeiras obras de arte sobre duas rodas, além de serem muito exclusivas e bonitas”, explica Renato Fabrini, diretor da Triumph no Brasil.

Em contraste com a sua atitude e seu estilo em preto, a nova Bonneville Bobber Chrome Edition tem um elegante tanque de combustível cromado, com acabamento com uma sobreposição em Jet Black e emblemas triangulares delicadamente detalhados da Triumph. A reforma monocromática é complementada por para-lamas e painéis laterais em Jet Black com o logotipo da Bobber. Um para-lama frontal curto combinado está disponível como uma opção de acessório, que é parte do kit de acessórios Bonneville Bobber Chrome Edition.

Hora de voltar a investir

Fábrica da Yamaha na Zona Franca de Manaus Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha do Brasil, representante nacional da marca de motocicletas criada no Japão em 1955, anunciou que investirá R$ 520 milhões no mercado brasileiro no período de 2023 a 2025. A maior parte dos investimentos, cerca de 80%, será direcionada para a redução das emissões de carbono e otimização e ampliação da capacidade produtiva da fábrica de Manaus. O novo ciclo de investimentos da empresa, que atua no Brasil desde 1970 na produção e comercialização de motocicletas, se destina à melhoria de processos produtivos internos e junto aos fornecedores, projetos de tecnologia da informação, logística e iniciativas ambientais.

No final de 2022, a Yamaha anunciou a mudança de endereço da sede do grupo de Guarulhos, onde esteve por 52 anos, para a cidade de São Paulo. O centro logístico e a área de desenvolvimento de produtos seguirão para o município de Jandira, na Grande São Paulo. “Apesar das dificuldades, o mercado brasileiro de motocicletas segue crescendo de forma sustentada. Os investimentos que serão feitos pela Yamaha refletem nossa confiança no mercado e no país”, afirma Osamu Kobayashi, presidente do Grupo Yamaha do Brasil.

A favor da corrente

Falta de manutenção na corrente das motocicletas pode ocasionar um acidente Crédito: Divulgação

Uma corrente mal lubrificada pode danificar o conjunto de relação da moto e causar seu travamento, gerando riscos de originar um acidente. Os técnicos da Motul, multinacional especializada em lubrificantes e fluidos de alta tecnologia, recomendam aos motociclistas quatro dicas para utilização adequada do lubrificante na corrente da moto: