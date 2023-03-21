Marca chinesa chega ao Brasil com foco em motos de média cilindrada

Zontes cruiser V310, crossover T310 e streetfighter R310: modelos de nova marca chinesa que chega ao Brasil Crédito: Divulgação

A Zontes foi fundada em 2003 e faz parte do grupo Tayo Motorcycle Technology, da China. Com foco em motocicletas de média cilindrada, a marca aposta em um visual futurista e premium em vários estilos, desde naked, scrambler, custom até trails, e utiliza componentes especiais em cada produto e muita tecnologia embarcada. A marca chinesa chega ao Brasil representada pela JTZ Motors, e os produtos já estão disponíveis nas concessionárias nas quais já são comercializadas motocicletas da Suzuki e da Haojue, scooters da Kymco e quadriciclos da Hisun.

Inicialmente, serão vendidos três modelos na faixa de 310 cilindradas, a V310 no estilo cruiser, a crossover T310 e a streetfighter R310, todas com motor DOHC, quatro tempos e com refrigeração líquida, com uma entrega de potência de 35,3 cavalos a 8.600 rpm. Além do motor, as motocicletas compartilham o sistema de freios ABS Bosch de duplo canal e as mesmas tecnologias, como sistema keyless, painel em TFT e diferentes modos de pilotagem. O preço público sugerido da V310 e da T310 se inicia em R$ 27.990, enquanto a R310 parte de R$ 26.990.

Tonalidade esportiva

BMW R 1250 GS ganha nova cor, a Gravity Blue Crédito: Divulgação

O International GS Trophy inspira as novas cores de três motocicletas BMW Motorrad no Brasil. As versões R 1250 GS, R 1250 GS Adventure e F 850 GS ressurgem com a cor Gravity Blue, a mesma adotada nos modelos que correm na competição off-road internacional – que teve sua última edição realizada na Albânia, em setembro de 2022. Modelos BMW mais vendidos de 2022, com 5.334 unidades, as R 1250 GS e R 1250 GS Adventure lideram o segmento de big trails no país com folga – com 32,9% de “share”. As motocicletas têm como destaque um motor boxer bicilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm³, capaz de desenvolver 136 cavalos de potência a 7.750 rpm e 14,6 kgfm de torque a 6.250 rpm. O propulsor é acompanhado de câmbio de 6 marchas com embreagem hidráulica multidisco, lubrificada a óleo.

Visual novo

Kawasaki de cara nova: concessionárias do país ganham visual novo Crédito: Divulgação

A Kawasaki Motores do Brasil iniciou neste mês de março o lançamento de seu novo modelo de concessionárias no país. O novo visual inclui fachadas predominantemente em preto, espaços internos maiores e integrados, com paredes escuras e iluminação indireta. As duas primeiras concessionárias nesse formato já estão com as portas abertas — a Valence Motors, de Belo Horizonte (MG), e a M3 Parts, de Caxias do Sul (RS).

Recém-lançado no país, o novo conceito de concessionárias foi desenvolvido pela Kawasaki Motores do Brasil e segue uma tendência mundial ditada pelas mais recentes diretrizes da Kawasaki Motors Ltd (KMC). “Superamos o período conturbado da pandemia da Covid-19 e agora estamos prontos para voltar a crescer. As concessionárias integram o novo modelo de negócio da marca, que deve expandir ainda mais nos próximos anos”, explica Sonia Harue, diretora Comercial e de Marketing da Kawasaki Motores Brasil.

Agilidade na tomada

Patinete elétrico Cicloway Ninebot SN se propõe a ser ideal para uso no dia a dia por ser prático e leve Crédito: Divulgação

Para otimizar o tempo e escapar dos engarrafamentos das grandes cidades, uma tendência do mercado são os veículos elétricos que podem trafegar nas ciclovias. A empresa paulista Cicloway comercializa o patinete elétrico Ninebot SN, que se propõe a ser ideal para o uso no dia a dia por ser prático e leve, com apenas 16,2 quilos. O modelo pode chegar a 26 km/h e tem capacidade máxima de 100 quilos. O equipamento conta com duas baterias de lítio, sendo uma externa e outra interna.