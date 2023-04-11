Venda de motocicletas no Brasil cresce 29% no 1° trimestre de 2023

Líder de vendas do mercado brasileiro há sete anos, a Honda CG 160 é comercializada em quatro versões Crédito: Honda/Divulgação

As vendas de motocicletas no mercado brasileiro iniciaram 2023 aceleradas. De janeiro a março, um total de 357.062 unidades foram emplacadas, um crescimento de 29,9% sobre o mesmo período de 2022. Moto mais vendida do país, a Honda CG 160 atingiu seu recorde histórico com 39.754 unidades em março. No primeiro trimestre do ano, a CG 160 totalizou 97.246 unidades vendidas.

Líder de vendas do mercado brasileiro há sete anos, o modelo é comercializado em quatro versões: a básica Start, a intermediária Fan, a top de linha Titan e a variante Cargo com bagageiro traseiro. Todas têm o motor monocilíndrico flex de 162,7 cc, com 15,1 cavalos a 8 mil rpm e 1,54 kgm a 7 mil giros. O câmbio é manual de 5 marchas e os freios, combinados do tipo CBS.

Para as cabeças

Novidades da marca italiana de capacetes incluem seis novos modelos, entre fechados, de enduro e da linha Old School Crédito: Bieffe/Divulgação

Na linha 2023 da Bieffe, as novidades da tradicional marca italiana de capacetes produzidos no Brasil pela Starplast incluem seis novos modelos, entre fechados, de enduro e da linha Old School, que chegam ao mercado trazendo novos grafismos e tecnologias para maior resistência, leveza e conforto.

Os novos modelos de capacetes fechados B40 Vtour e B12 KF são equipados com viseira solar interna com proteção UV, narigueira alongada e interior confeccionado em tecido “soft touch”. Construídos privilegiando uma pilotagem segura e confortável, os capacetes dispõem de várias entradas de ar, incluindo defletores que contribuem para melhorar a circulação interna. Entre outros diferenciais, o B40 Vtour vem equipado com viseira antirrisco de troca rápida, forração removível e lavável em tecido antialérgico.

Já o novo B12 KF se destaca por disponibilizar uma visibilidade quase panorâmica graças a sua viseira em policarbonato antirrisco com ângulo de visão de 180 graus. Vem preparado ainda para receber a película antifog (vendido separadamente), com efeito anti-embaçante. O 3Sport Hills chega para quem busca um capacete para a pilotagem tanto na terra quanto em deslocamentos urbanos.

O modelo pode ser utilizado de três formas, com a utilização da pala – que vem como item de série – e da viseira, composição adequada para o enduro, sem a pala e com a viseira, para a pilotagem urbana ou street, ou com a pala e sem a viseira, indicada para o motocross. Para completar a lista de lançamentos 2023, a Bieffe atualizou a sua tradicional coleção Old School, que resgata um visual vintage. A linha Eternal traz novos grafismos e acabamentos cromados para os capacetes B45, Uno e Moto X.

Rato que roda

Honda lançou edição limitada da Super Cub 125 em homenagem aos 100 anos da Disney Crédito: Honda/Divulgação

A Honda lançou na Tailândia uma edição limitada da Super Cub 125 em homenagem aos 100 anos da Disney, que serão completados em 2023. A motocicleta faz parte do projeto “Cub House”, que desenvolve edições especiais da fabricante.

Restrita a 100 unidades, em uma referência ao centenário da Walt Disney Company, a versão limitada ganhou logos que evocam o mais famoso personagem do conglomerado: o camundongo Mickey. Há também um emblema “Disney 100” e plaqueta de numeração. Com 110 quilos, a Super Cub C125 vem com motor monocilíndrico de 123 cc, com 9,8 cavalos a 7.500 giros e um kgfm a 6.250 rpm, que trabalha associado a um câmbio de 4 marchas.

Com freio do tipo ABS, na roda dianteira, a moto tem disco na frente e tambor atrás. As rodas são de 17 polegadas e a suspensão dianteira é telescópica, enquanto a traseira vem com duplo amortecedor com braço oscilante. Na Tailândia, o preço da Super Cub 125 Disney parte de 11.640 baht, o que equivale a aproximadamente R$ 17 mil.

Nova trail nas trilhas

Modelo tem motor monocilíndrico a gasolina de 278,3 cc, com 25,2 cv a 7.500 rpm e 2,45 kgfm a 6 mil giros Crédito: Dafra/Divulgação

Com uma pegada on-off road, a linha 2024 da Dafra NH 300 foi lançada no Brasil. O preço parte de R$ 23.990, com ABS nas duas rodas de série e sem frete incluso. Desenvolvida pela taiwanesa SYM, a NH 300 é montada na fábrica da Dafra na Zona Franca de Manaus.

Está equipada com motor monocilíndrico a gasolina de 278,3 cc, com 25,2 cavalos a 7.500 rpm e 2,45 kgfm a 6 mil giros, com injeção eletrônica e refrigeração líquida. A trail traz freios ABS de dois canais de série. O sistema também é composto por freios a disco, com 288 milímetros na dianteira e 222 milímetros na traseira.