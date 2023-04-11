Venda de motocicletas no Brasil cresce 29% no 1° trimestre de 2023

As vendas de motocicletas no mercado brasileiro iniciaram 2023 aceleradas. De janeiro a março, um total de 357.062 unidades foram emplacadas, um crescimento de 29,9% sobre o mesmo período de 2022. Moto mais vendida do país, a Honda CG 160 atingiu seu recorde histórico com 39.754 unidades em março. No primeiro trimestre do ano, a CG 160 totalizou 97.246 unidades vendidas.
Líder de vendas do mercado brasileiro há sete anos, o modelo é comercializado em quatro versões: a básica Start, a intermediária Fan, a top de linha Titan e a variante Cargo com bagageiro traseiro. Todas têm o motor monocilíndrico flex de 162,7 cc, com 15,1 cavalos a 8 mil rpm e 1,54 kgm a 7 mil giros. O câmbio é manual de 5 marchas e os freios, combinados do tipo CBS.
Para as cabeças
Na linha 2023 da Bieffe, as novidades da tradicional marca italiana de capacetes produzidos no Brasil pela Starplast incluem seis novos modelos, entre fechados, de enduro e da linha Old School, que chegam ao mercado trazendo novos grafismos e tecnologias para maior resistência, leveza e conforto.
Os novos modelos de capacetes fechados B40 Vtour e B12 KF são equipados com viseira solar interna com proteção UV, narigueira alongada e interior confeccionado em tecido “soft touch”. Construídos privilegiando uma pilotagem segura e confortável, os capacetes dispõem de várias entradas de ar, incluindo defletores que contribuem para melhorar a circulação interna. Entre outros diferenciais, o B40 Vtour vem equipado com viseira antirrisco de troca rápida, forração removível e lavável em tecido antialérgico.
Já o novo B12 KF se destaca por disponibilizar uma visibilidade quase panorâmica graças a sua viseira em policarbonato antirrisco com ângulo de visão de 180 graus. Vem preparado ainda para receber a película antifog (vendido separadamente), com efeito anti-embaçante. O 3Sport Hills chega para quem busca um capacete para a pilotagem tanto na terra quanto em deslocamentos urbanos.
O modelo pode ser utilizado de três formas, com a utilização da pala – que vem como item de série – e da viseira, composição adequada para o enduro, sem a pala e com a viseira, para a pilotagem urbana ou street, ou com a pala e sem a viseira, indicada para o motocross. Para completar a lista de lançamentos 2023, a Bieffe atualizou a sua tradicional coleção Old School, que resgata um visual vintage. A linha Eternal traz novos grafismos e acabamentos cromados para os capacetes B45, Uno e Moto X.
Rato que roda
A Honda lançou na Tailândia uma edição limitada da Super Cub 125 em homenagem aos 100 anos da Disney, que serão completados em 2023. A motocicleta faz parte do projeto “Cub House”, que desenvolve edições especiais da fabricante.
Restrita a 100 unidades, em uma referência ao centenário da Walt Disney Company, a versão limitada ganhou logos que evocam o mais famoso personagem do conglomerado: o camundongo Mickey. Há também um emblema “Disney 100” e plaqueta de numeração. Com 110 quilos, a Super Cub C125 vem com motor monocilíndrico de 123 cc, com 9,8 cavalos a 7.500 giros e um kgfm a 6.250 rpm, que trabalha associado a um câmbio de 4 marchas.
Com freio do tipo ABS, na roda dianteira, a moto tem disco na frente e tambor atrás. As rodas são de 17 polegadas e a suspensão dianteira é telescópica, enquanto a traseira vem com duplo amortecedor com braço oscilante. Na Tailândia, o preço da Super Cub 125 Disney parte de 11.640 baht, o que equivale a aproximadamente R$ 17 mil.
Nova trail nas trilhas
Com uma pegada on-off road, a linha 2024 da Dafra NH 300 foi lançada no Brasil. O preço parte de R$ 23.990, com ABS nas duas rodas de série e sem frete incluso. Desenvolvida pela taiwanesa SYM, a NH 300 é montada na fábrica da Dafra na Zona Franca de Manaus.
Está equipada com motor monocilíndrico a gasolina de 278,3 cc, com 25,2 cavalos a 7.500 rpm e 2,45 kgfm a 6 mil giros, com injeção eletrônica e refrigeração líquida. A trail traz freios ABS de dois canais de série. O sistema também é composto por freios a disco, com 288 milímetros na dianteira e 222 milímetros na traseira.
As suspensões são do tipo telescópica convencional, de 135 milímetros de curso (frente), braço oscilante e monoamortecido de 145 milímetros (traseira). As rodas raiadas são de 19 polegadas na dianteira e de 17 polegadas atrás. O modelo conta com iluminação toda de leds com painel 100% digital. Como opções de cores, a moto tem o preto fosco e o laranja. O preço público sugerido para a Dafra NH 300 2024 é de R$ 23.990 (sem frete incluso).