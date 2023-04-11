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Puxando a tendência

Venda de motocicletas no Brasil cresce 29% no 1° trimestre de 2023

De janeiro a março, um total de 357.062 unidades foram emplacadas; moto mais vendida do país, a Honda CG 160 atingiu seu recorde histórico com 39.754 unidades em março

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 14:34

Públicado em 

11 abr 2023 às 14:34
Agência Automotrix

Colunista

Agência Automotrix

Honda CG 160
Líder de vendas do mercado brasileiro há sete anos, a Honda CG 160 é comercializada em quatro versões Crédito: Honda/Divulgação
As vendas de motocicletas no mercado brasileiro iniciaram 2023 aceleradas. De janeiro a março, um total de 357.062 unidades foram emplacadas, um crescimento de 29,9% sobre o mesmo período de 2022. Moto mais vendida do país, a Honda CG 160 atingiu seu recorde histórico com 39.754 unidades em março. No primeiro trimestre do ano, a CG 160 totalizou 97.246 unidades vendidas.
Líder de vendas do mercado brasileiro há sete anos, o modelo é comercializado em quatro versões: a básica Start, a intermediária Fan, a top de linha Titan e a variante Cargo com bagageiro traseiro. Todas têm o motor monocilíndrico flex de 162,7 cc, com 15,1 cavalos a 8 mil rpm e 1,54 kgm a 7 mil giros. O câmbio é manual de 5 marchas e os freios, combinados do tipo CBS.

Para as cabeças

Capacetes Bieffe
Novidades da marca italiana de capacetes incluem seis novos modelos, entre fechados, de enduro e da linha Old School Crédito: Bieffe/Divulgação
Na linha 2023 da Bieffe, as novidades da tradicional marca italiana de capacetes produzidos no Brasil pela Starplast incluem seis novos modelos, entre fechados, de enduro e da linha Old School, que chegam ao mercado trazendo novos grafismos e tecnologias para maior resistência, leveza e conforto.
Os novos modelos de capacetes fechados B40 Vtour e B12 KF são equipados com viseira solar interna com proteção UV, narigueira alongada e interior confeccionado em tecido “soft touch”. Construídos privilegiando uma pilotagem segura e confortável, os capacetes dispõem de várias entradas de ar, incluindo defletores que contribuem para melhorar a circulação interna. Entre outros diferenciais, o B40 Vtour vem equipado com viseira antirrisco de troca rápida, forração removível e lavável em tecido antialérgico.
Já o novo B12 KF se destaca por disponibilizar uma visibilidade quase panorâmica graças a sua viseira em policarbonato antirrisco com ângulo de visão de 180 graus. Vem preparado ainda para receber a película antifog (vendido separadamente), com efeito anti-embaçante. O 3Sport Hills chega para quem busca um capacete para a pilotagem tanto na terra quanto em deslocamentos urbanos.
O modelo pode ser utilizado de três formas, com a utilização da pala – que vem como item de série – e da viseira, composição adequada para o enduro, sem a pala e com a viseira, para a pilotagem urbana ou street, ou com a pala e sem a viseira, indicada para o motocross. Para completar a lista de lançamentos 2023, a Bieffe atualizou a sua tradicional coleção Old School, que resgata um visual vintage. A linha Eternal traz novos grafismos e acabamentos cromados para os capacetes B45, Uno e Moto X.

Rato que roda

Honda Super Cub 125
Honda lançou edição limitada da Super Cub 125 em homenagem aos 100 anos da Disney Crédito: Honda/Divulgação
A Honda lançou na Tailândia uma edição limitada da Super Cub 125 em homenagem aos 100 anos da Disney, que serão completados em 2023. A motocicleta faz parte do projeto “Cub House”, que desenvolve edições especiais da fabricante.
Restrita a 100 unidades, em uma referência ao centenário da Walt Disney Company, a versão limitada ganhou logos que evocam o mais famoso personagem do conglomerado: o camundongo Mickey. Há também um emblema “Disney 100” e plaqueta de numeração. Com 110 quilos, a Super Cub C125 vem com motor monocilíndrico de 123 cc, com 9,8 cavalos a 7.500 giros e um kgfm a 6.250 rpm, que trabalha associado a um câmbio de 4 marchas.
Com freio do tipo ABS, na roda dianteira, a moto tem disco na frente e tambor atrás. As rodas são de 17 polegadas e a suspensão dianteira é telescópica, enquanto a traseira vem com duplo amortecedor com braço oscilante. Na Tailândia, o preço da Super Cub 125 Disney parte de 11.640 baht, o que equivale a aproximadamente R$ 17 mil.

Nova trail nas trilhas

Dafra NH 300
Modelo tem motor monocilíndrico a gasolina de 278,3 cc, com 25,2 cv a 7.500 rpm e 2,45 kgfm a 6 mil giros Crédito: Dafra/Divulgação
Com uma pegada on-off road, a linha 2024 da Dafra NH 300 foi lançada no Brasil. O preço parte de R$ 23.990, com ABS nas duas rodas de série e sem frete incluso. Desenvolvida pela taiwanesa SYM, a NH 300 é montada na fábrica da Dafra na Zona Franca de Manaus.
Está equipada com motor monocilíndrico a gasolina de 278,3 cc, com 25,2 cavalos a 7.500 rpm e 2,45 kgfm a 6 mil giros, com injeção eletrônica e refrigeração líquida. A trail traz freios ABS de dois canais de série. O sistema também é composto por freios a disco, com 288 milímetros na dianteira e 222 milímetros na traseira.
As suspensões são do tipo telescópica convencional, de 135 milímetros de curso (frente), braço oscilante e monoamortecido de 145 milímetros (traseira). As rodas raiadas são de 19 polegadas na dianteira e de 17 polegadas atrás. O modelo conta com iluminação toda de leds com painel 100% digital. Como opções de cores, a moto tem o preto fosco e o laranja. O preço público sugerido para a Dafra NH 300 2024 é de R$ 23.990 (sem frete incluso).

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