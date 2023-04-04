Marca japonesa amplia atuação e vende pneus de motos para todo o Brasil

Motocicletas com pneus Dunlop Crédito: Dunlop/Divulgação

Os pneus de motos da Dunlop estão à venda em todo o Brasil. Presente em competições de motovelocidade pelo mundo a fora, a Dunlop estendeu a cobertura de vendas no mercado brasileiro, com todos os modelos à disposição em todos os distribuidores.

“Quando iniciamos o projeto-piloto vendendo pneus de motos no Estado de São Paulo, já tínhamos a intenção de ampliar a venda para todos os nossos distribuidores. Agora, estamos muito felizes em anunciar que os consumidores podem adquirir os pneus Dunlop para motos em qualquer loja nossa do país”, comemora Rodrigo Alonso, diretor de Vendas e Marketing da Dunlop. A Dunlop e a Falken são marcas do grupo japonês Sumitomo Rubber Industries, representada no país pela Sumitomo Rubber do Brasil Ltda.

Bônus na Tiger

Triumph Tiger Sport 660: em abril modelo tem condições especiais de pagamento Crédito: Triumph/Divulgação

Neste mês de abril, a Triumph oferece novas ofertas em todas as motos da família Tiger. O consumidor brasileiro poderá comprar ou trocar sua Triumph com condições especiais. Os preços e vantagens exclusivas estão válidas para as motos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660.

Para os modelos Tiger 1200 e Tiger 900, o cliente pode contar com um bônus na hora da compra. A Tiger 1200 tem taxa de zero por cento e bonificação de R$ 6 mil ou malas laterais, já na Tiger 900, o valor é de R$ 5 mil ou o mesmo brinde. A campanha disponibiliza também condições especiais para a multipremiada Tiger Sport 660: a motocicleta custa R$ 56.990 e pode ser adquirida com entrada a partir de R$ 1 mil, malas laterais gratuitas e bonificação no valor de R$ 1.200. Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles comemorou 120 anos em 2022.

Cor púrpura

Yamaha R3 2024 ganha cor inédita, a Phantom Purple Crédito: Yamaha/Divulgação

A linha 2024 da Yamaha R3 já aparece como disponível no site da marca japonesa no Brasil. Como novidade, a pequena esportiva passa a contar com uma inédita cor roxa, chamada de Phantom Purple, que havia sido apresentada anteriormente em mercados internacionais. A R3 ainda tem disponível a tradicional Racing Blue. O motor segue com o mesmo de dois cilindros com 320 cc. Sua potência máxima é de 42 cavalos a 10.750 giros e alcança 3,1 kgfm de torque a 9 mil rpm. O modelo conta com freio ABS, garfo invertido e pesa 169 quilos, além de capacidade de 14 litros para o tanque. O preço da R3 2024 é de R$ 32.890, sem frete.

Está chegando

BMW S1000RR 2023: primeiras unidades devem chegar às concessionárias em maio Crédito: BMW/Divulgação

A produção da linha 2023 da BMW S1000RR se iniciou esta semana na fábrica de Manaus, com as primeiras unidades devendo chegar às concessionárias em maio. O visual incorpora novos difusores de ar que ajudam na aerodinâmica e proporcionam mais estabilidade em trechos sinuosos e em circuitos. A esportiva da marca alemã será oferecida em três opções de cores: preta, vermelha e Motorsport (azul, branco e vermelho). São três versões: Premium, Premium M e Premium M Carbon.