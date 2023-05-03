Modelos da linha Tiger da Triumph com taxa zero e bônus de até R$ 6 mil

Triumph Tiger Sport 660, Tiger 900 e Tiger 1200 estão entre os modelos em oferta da montadora Crédito: Triumph/Divulgação

Em maio, a Triumph oferece vantagens exclusivas para as motos Tiger 1200, Tiger 900 e Tiger Sport 660. Na compra dos modelos 1200 e 900, o cliente ganha um bônus. A 1200 tem taxa de zero por cento e bonificação de R$ 6 mil ou malas laterais.

Já na 900, o valor é de R$ 5 mil ou malas laterais. Na Sport 660 (R$ 56.990), os interessados podem adquirir a motocicleta com malas gratuitas, entrada a partir de R$ 1 mil e bonificação no valor de R$ 1.200.

A marca inglesa conta com 25 concessionárias no Brasil, nas cidades de São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Sorocaba, todas no Estado de São Paulo, Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba e Londrina (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Goiânia (GO), Florianópolis e Itajaí (SC), João Pessoa (PB), Vitória (ES), Várzea Grande (MT), Fortaleza (CE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Natal (RN) e Manaus (AM).

Proteção com estilo

A marca brasileira de capacetes atualiza suas principais linhas e disponibiliza novos modelos entre cascos abertos e fechados. Crédito: Peels/Divulgação

Os primeiros lançamentos da linha 2023 dos capacetes da Peels chegam ao mercado e já podem ser encontrados nas principais lojas de acessórios do Brasil. A marca brasileira de capacetes, com mais de 40 anos de atuação, atualiza suas principais linhas e disponibiliza novos modelos entre cascos abertos e fechados.

Nos fechados, o catálogo da Peels recebeu três novos modelos: Icon Track, Spike Jeans e Spike Bad. O Icon Track oferece uma visão panorâmica de 180 graus e um sistema de ventilação com entrada de ar frontal e exaustão traseira. Outras opções para quem busca um capacete fechado são os novos Spike Jeans e Spike Bad, leves e compactos - pesam apenas 1,2 quilo.

Entre as opções de capacetes abertos da coleção 2023, a Peels apresenta os novos modelos Mirage Living e Click Yesterday, voltados para quem busca uma pilotagem ágil e divertida. O Mirage Living tem queixeira removível, além de viseira solar interna fumê com acionamento lateral.

Já o Click Yesterday foi criado para os apaixonados por scooters. Equipado com viseira tipo bolha em policarbonato de dois milímetros com tratamento antirrisco e viseira solar interna de fácil acionamento, o Click Yesterday resgata um visual retrô.

Para quem não precisa de outros heróis

Supercharged Rau Honda CBR900: inspirada em "Mad Max" Crédito: Divulgação

Inspirado na saga cinematográfica “Mad Max”, o engenheiro alemão Manfred Rau apresentou o modelo customizado Supercharged Rau Honda CBR900. Outros quadros de motocicleta no estilo espinha dorsal criados por Rau já foram usados para acomodar motores japoneses de grande capacidade e obtiveram bons resultados nas pistas de corrida.

Sua mais recente criação, a Supercharged Rau Honda CBR900, traz um motor da CBR900 em um quadro modificado e está equipada com uma série de acessórios da oficina de personalização suíça Rocket Sprocket Customs.

No modelo, foi usado o garfo de uma Suzuki GSX-R. Já o braço oscilante de um só lado, o monoamortecedor traseiro e as rodas vêm de uma Ducati Monster S4R.

Além dos 120

Modelos de série limitada Harley-Davidson CVO Street Glide e CVO Road Glide Crédito: Harley-Davidson

Como parte das comemorações dos seus 120 anos, a Harley-Davidson anunciou dois novos modelos da nova geração de motocicletas CVO, que chegam ao Brasil em 2024. Os detalhes serão anunciados em junho deste ano, com a estreia oficial dos novos modelos Street Glide e Road Glide.

A novíssima carenagem tipo “asa de morcego” da motocicleta Street Glide oferece um perfil dinâmico e um para-brisa mais aerodinâmico. Os filetes abaixo do farol se destacam e as setas de direção são integradas ao conjunto.