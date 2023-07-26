Nova Kawasaki Eliminator deve chegar ao Brasil somente em 2024

A Eliminator teve 52 cm³ adicionados a seu propulsor para gerar um torque mais alto em baixas rotações. Crédito: Kawasaki/Divulgação

Após ter sido lançada oficialmente no mercado norte-americano no início deste mês, a Eliminator, a mais nova cruiser da Kawasaki, foi mostrada em primeira mão durante o Festival Interlagos 2023, de 22 a 25 de junho, no autódromo da capital paulista. Exibida inicialmente no Osaka Motor Show, a Eliminator amplia o line up da marca e oferece uma moto leve, de fácil condução e repleta de tecnologias. Ainda sem data de lançamento e sem preço definidos, a Eliminator estará disponível nas concessionárias brasileiras apenas em 2024.

Em operação no Brasil desde 2008, a marca japonesa atua na importação, produção e comercialização de motocicletas, com uma fábrica no Polo Industrial de Manaus.

Equipada com um motor de 399 cm³ derivado da Ninja 400 – originalmente com 48 cavalos e 3,9 kgfm, quatro tempos, dois cilindros paralelos, DOHC, oito válvulas e refrigeração líquida –, a Eliminator teve 52 cm³ adicionados a seu propulsor para gerar um torque mais alto em baixas rotações. Com 451 cm³, o novo motor bicilíndrico traz a tradicional força das Ninjas e entrega 52 cavalos de potência.

A nova cruiser da Kawasaki recebeu um chassi mais leve e longo. Crédito: Kawasaki/Divulgação

Projetada para oferecer uma condução tranquila e relaxada, a nova cruiser da Kawasaki recebeu um chassi mais leve e longo, assento mais baixo e uma posição de pilotagem ereta, semelhante a da Z400, facilitando o alcance dos pés ao chão.

Porta de entrada dos modelos cruiser da Kawasaki, a Eliminator chega como uma boa opção para quem busca uma moto versátil e confortável, ideal para pegar a estrada e para deslocamentos urbanos. O modelo se destaca pelas curvas de seu farol redondo em leds, acompanhado pelo tanque de 13 litros em formato de gota e pelo compacto painel digital redondo, que traz as informações de pilotagem, incluindo velocímetro, tacômetro em barra, indicador de marcha e de combustível, relógio e odômetro total e parcial.

O modelo se destaca pelas curvas de seu farol redondo em leds, acompanhado pelo tanque de 13 litros em formato de gota Crédito: Kawasaki/Divulgação

O modelo se destaca pelas curvas de seu farol redondo em leds, acompanhado pelo tanque de 13 litros em formato de gota e pelo compacto painel digital redondo, que traz as informações de pilotagem, incluindo velocímetro, tacômetro em barra, indicador de marcha e de combustível, relógio e odômetro total e parcial.

Além disso, o lançamento oferece conexão com smartphone por meio do "Rideology The App", aplicativo que permite configurar a motocicleta pelo telefone e fornece a telemetria do percurso feito.

A nova Eliminator traz ainda algumas tecnologias que auxiliam na pilotagem. Conta ainda com sistema de freios ABS e embreagem assistida e deslizante. Já entre as configurações mecânicas, a nova cruiser da Kawasaki apresenta suspensão com garfo telescópico de 41 milímetros na dianteira, complementado por amortecedor duplo atrás e freios a disco de 310 milímetros na frente e de 210 milímetros na roda traseira.