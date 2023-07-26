Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Nova Kawasaki Eliminator deve chegar ao Brasil somente em 2024
Encontro marcado

Nova Kawasaki Eliminator deve chegar ao Brasil somente em 2024

A mais nova cruiser da montadora japonesa foi mostrada em primeira mão durante o Festival Interlagos 2023; modelo foi lançado oficialmente no mercado norte-americano no início de julho

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 11:01

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

26 jul 2023 às 11:01
Após ser lançada nos EUA, a nova cruiser Kawasaki Eliminator chegará às concessionárias brasileiras em 2024
A Eliminator teve 52 cm³ adicionados a seu propulsor para gerar um torque mais alto em baixas rotações. Crédito: Kawasaki/Divulgação
Após ter sido lançada oficialmente no mercado norte-americano no início deste mês, a Eliminator, a mais nova cruiser da Kawasaki, foi mostrada em primeira mão durante o Festival Interlagos 2023, de 22 a 25 de junho, no autódromo da capital paulista. Exibida inicialmente no Osaka Motor Show, a Eliminator amplia o line up da marca e oferece uma moto leve, de fácil condução e repleta de tecnologias. Ainda sem data de lançamento e sem preço definidos, a Eliminator estará disponível nas concessionárias brasileiras apenas em 2024.
Em operação no Brasil desde 2008, a marca japonesa atua na importação, produção e comercialização de motocicletas, com uma fábrica no Polo Industrial de Manaus. 
Equipada com um motor de 399 cm³ derivado da Ninja 400 – originalmente com 48 cavalos e 3,9 kgfm, quatro tempos, dois cilindros paralelos, DOHC, oito válvulas e refrigeração líquida –, a Eliminator teve 52 cm³ adicionados a seu propulsor para gerar um torque mais alto em baixas rotações. Com 451 cm³, o novo motor bicilíndrico traz a tradicional força das Ninjas e entrega 52 cavalos de potência.
Após ser lançada nos EUA, a nova cruiser Kawasaki Eliminator chegará às concessionárias brasileiras em 2024
A nova cruiser da Kawasaki recebeu um chassi mais leve e longo. Crédito: Kawasaki/Divulgação
Projetada para oferecer uma condução tranquila e relaxada, a nova cruiser da Kawasaki recebeu um chassi mais leve e longo, assento mais baixo e uma posição de pilotagem ereta, semelhante a da Z400, facilitando o alcance dos pés ao chão.
Porta de entrada dos modelos cruiser da Kawasaki, a Eliminator chega como uma boa opção para quem busca uma moto versátil e confortável, ideal para pegar a estrada e para deslocamentos urbanos. O modelo se destaca pelas curvas de seu farol redondo em leds, acompanhado pelo tanque de 13 litros em formato de gota e pelo compacto painel digital redondo, que traz as informações de pilotagem, incluindo velocímetro, tacômetro em barra, indicador de marcha e de combustível, relógio e odômetro total e parcial. 
Após ser lançada nos EUA, a nova cruiser Kawasaki Eliminator chegará às concessionárias brasileiras em 2024
O modelo se destaca pelas curvas de seu farol redondo em leds, acompanhado pelo tanque de 13 litros em formato de gota Crédito: Kawasaki/Divulgação
O modelo se destaca pelas curvas de seu farol redondo em leds, acompanhado pelo tanque de 13 litros em formato de gota e pelo compacto painel digital redondo, que traz as informações de pilotagem, incluindo velocímetro, tacômetro em barra, indicador de marcha e de combustível, relógio e odômetro total e parcial.
Além disso, o lançamento oferece conexão com smartphone por meio do "Rideology The App", aplicativo que permite configurar a motocicleta pelo telefone e fornece a telemetria do percurso feito.
A nova Eliminator traz ainda algumas tecnologias que auxiliam na pilotagem. Conta ainda com sistema de freios ABS e embreagem assistida e deslizante. Já entre as configurações mecânicas, a nova cruiser da Kawasaki apresenta suspensão com garfo telescópico de 41 milímetros na dianteira, complementado por amortecedor duplo atrás e freios a disco de 310 milímetros na frente e de 210 milímetros na roda traseira.
Após ser lançada nos EUA, a nova cruiser Kawasaki Eliminator chegará às concessionárias brasileiras em 2024
A nova Eliminator traz ainda algumas tecnologias que auxiliam na pilotagem Crédito: Kawasaki/Divulgação

LEIA MAIS SOBRE MOTOS

MXF 270F tenta preencher lacuna de mercado de motocicletas off-road

Clássica Harley-Davidson Sportster S chega totalmente reformulada

Yamaha apresenta novo modelo R15 que chega ao Brasil em novembro

BMW Motorrad apresenta nova R 12 nineT em comemoração aos 100 anos da marca

A Harley-Davidson Low Rider ST já está disponível para reserva

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

motocicleta Motociclista Kawasaki Moto Kawasaki Eliminator Cruiser
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026
Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados