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Criatividade coroada

BMW Motorrad celebra 100 anos com a "diferentona" R 18 The Crown

O modelo é assinado pelo customizador Dirk Oehlerking e comemora o aniversário da marca de uma forma impactante
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

08 ago 2023 às 14:02

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 14:02

BMW Motorrad celebra 100 com lançamento da R 18 The Crown
A R 18 tornou-se um sucesso mundial instantâneo Crédito: Divulgação
Quando o consagrado personalizador automotivo alemão Dirk Oehlerking anunciou que se dedicaria à BMW R 18, era de se esperar um resultado surpreendente. Sua empresa, a Kingston Custom, com sede na cidade alemã de Gelsenkirchen, é conhecida por suas customizações diferenciadas. Oehlerking causou, recentemente, um rebuliço na cena com a R 18 Spirit of Passion – uma criação de tirar o fôlego em estilo radicalmente aerodinâmico. 
O mesmo impacto foi obtido pela R18 The Crown (termo em inglês que significa “a coroa”), motocicleta revelada durante a edição dos 100 anos da BMW Motorrad do Motorrad Days, em Berlim, capital da Alemanha. “É a essência das minhas criações até hoje”, comemora Oehlerking, cuja paixão e criatividade sempre foram direcionadas para motocicletas individuais e incomuns.
BMW Motorrad celebra 100 com lançamento da R 18 The Crown
O design tornou necessário se adaptar consideravelmente à tecnologia Crédito: Divulgação
Lançada mundialmente em abril de 2020, a R 18 tornou-se um sucesso mundial instantâneo. Disponível no Brasil desde agosto do ano passado, a cruiser é equipada com o maior motor boxer já produzido pela BMW Motorrad. O bicilíndrico de 1.802 cc entrega 91 cavalos de potência a 4.750 rpm e 16,1 kgfm de torque a 3 mil rpm. Com a apresentação da R 18 The Crown, Oehlerking deu um passo além.
Para marcar os cem anos da BMW Motorrad, o personalizador alemão, um assumido admirador da cultura industrial e um grande fã do artesanato, criou uma boxer que tem de tudo um pouco. “Comecei com uma nova BMW R18, que depois desmontei. Como sempre, trabalhei com espuma dura e papelão para criar a forma, as linhas e o design. O objetivo era que parecesse ainda mais poderosa, elegante e rápida, tudo isso combinado a um visual inovador”, ressalta Oehlerking.
O design tornou necessário se adaptar consideravelmente à tecnologia. Uma suspensão da roda dianteira completamente nova teve de ser construída na forma de um braço oscilante de dupla face com suporte de suspensão central.
BMW Motorrad celebra 100 com lançamento da R 18 The Crown
Diferente e com muita personalidade Crédito: Divulgação
O tanque de combustível de oito litros e as partes da carroceria foram feitos de chapa de alumínio de dois milímetros de espessura, cortada, dobrada e acionada manualmente. Enquanto o motor e a suspensão traseira são originais, os dois coletores de escape de aço inoxidável foram totalmente feitos a mão.
Vários componentes padrão, como farol, instrumentos, interruptores e sistema de apoio para os pés, foram integrados perfeitamente ao conceito espetacular da BMW R 18 The Crown.
Os acessórios da embreagem e do freio de mão, o para-lama traseiro, os suportes e o selim feito de chapa de alumínio, de dois milímetros de espessura e revestido com couro natural, são adições harmoniosas. Para arrematar aquilo que considera sua obra-prima, Oehlerking deu à R 18 The Crown um acabamento de pintura Champagne Platinum com madrepérola, complementado pelo emblema da BMW adornado com uma pequena coroa.

BMW Motorrad celebra 100 com lançamento da diferenciada R 18 The Crown

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