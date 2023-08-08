BMW Motorrad celebra 100 anos com a "diferentona" R 18 The Crown

A R 18 tornou-se um sucesso mundial instantâneo Crédito: Divulgação

Quando o consagrado personalizador automotivo alemão Dirk Oehlerking anunciou que se dedicaria à BMW R 18, era de se esperar um resultado surpreendente. Sua empresa, a Kingston Custom, com sede na cidade alemã de Gelsenkirchen, é conhecida por suas customizações diferenciadas. Oehlerking causou, recentemente, um rebuliço na cena com a R 18 Spirit of Passion – uma criação de tirar o fôlego em estilo radicalmente aerodinâmico.

O mesmo impacto foi obtido pela R18 The Crown (termo em inglês que significa “a coroa”), motocicleta revelada durante a edição dos 100 anos da BMW Motorrad do Motorrad Days, em Berlim, capital da Alemanha. “É a essência das minhas criações até hoje”, comemora Oehlerking, cuja paixão e criatividade sempre foram direcionadas para motocicletas individuais e incomuns.

O design tornou necessário se adaptar consideravelmente à tecnologia Crédito: Divulgação

Lançada mundialmente em abril de 2020, a R 18 tornou-se um sucesso mundial instantâneo. Disponível no Brasil desde agosto do ano passado, a cruiser é equipada com o maior motor boxer já produzido pela BMW Motorrad. O bicilíndrico de 1.802 cc entrega 91 cavalos de potência a 4.750 rpm e 16,1 kgfm de torque a 3 mil rpm. Com a apresentação da R 18 The Crown, Oehlerking deu um passo além.

Para marcar os cem anos da BMW Motorrad, o personalizador alemão, um assumido admirador da cultura industrial e um grande fã do artesanato, criou uma boxer que tem de tudo um pouco. “Comecei com uma nova BMW R18, que depois desmontei. Como sempre, trabalhei com espuma dura e papelão para criar a forma, as linhas e o design. O objetivo era que parecesse ainda mais poderosa, elegante e rápida, tudo isso combinado a um visual inovador”, ressalta Oehlerking.

O design tornou necessário se adaptar consideravelmente à tecnologia. Uma suspensão da roda dianteira completamente nova teve de ser construída na forma de um braço oscilante de dupla face com suporte de suspensão central.

Diferente e com muita personalidade Crédito: Divulgação

O tanque de combustível de oito litros e as partes da carroceria foram feitos de chapa de alumínio de dois milímetros de espessura, cortada, dobrada e acionada manualmente. Enquanto o motor e a suspensão traseira são originais, os dois coletores de escape de aço inoxidável foram totalmente feitos a mão.

Vários componentes padrão, como farol, instrumentos, interruptores e sistema de apoio para os pés, foram integrados perfeitamente ao conceito espetacular da BMW R 18 The Crown.

Os acessórios da embreagem e do freio de mão, o para-lama traseiro, os suportes e o selim feito de chapa de alumínio, de dois milímetros de espessura e revestido com couro natural, são adições harmoniosas. Para arrematar aquilo que considera sua obra-prima, Oehlerking deu à R 18 The Crown um acabamento de pintura Champagne Platinum com madrepérola, complementado pelo emblema da BMW adornado com uma pequena coroa.