Ciclomotor Shineray Phoenix apresenta dois modelos inéditos

A Phoenix S chegou às lojas por R$ 7.390 e, em agosto, virá a versão EFI Crédito: Shineray/Divulgação

A Shineray do Brasil comercializa, atualmente, 25 modelos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters e triciclos. A empresa está aumentando seu portfólio de ciclomotores, e apresenta agora dois novos modelos. A linha urbana de 50 cilindradas Phoenix passa a contar com a versão S, que já está nas lojas.

Detalhes como os amortecedores em vermelho e grafismos próprios deixam o visual da versão S da “cinquentinha” da Shineray ainda mais arrojado. A Phoenix S tem preço de R$ 7.390. Em agosto, chegará a segunda nova versão, a EFI - que será o primeiro modelo da montadora com injeção eletrônica no mercado nacional.

A motorização monocilíndrica de 50 cc da Phoenix S é OHC, acoplada a um câmbio de 4 velocidades Crédito: Shineray/Divulgação

“Optamos por deixar a Phoenix com uma linha maior e completa justamente por ser um modelo muito bem aceito pelo nosso público. Diversificamos as opções para o cliente escolher o que melhor se adequa ao seu estilo e as suas necessidades”, explica Thomas Edson Medeiros, diretor da Shineray do Brasil.

A Phoenix S tem 1,95 metro de comprimento, 1,30 metro de entre-eixos, 1,10 metro de altura, 68 centímetros de largura e 76 centímetros de altura do banco em relação ao solo. O peso bruto é 93 quilos e a carga máxima (incluindo o condutor) é de 150 quilos.

O chassi é do tipo monobloco e a suspensão dianteira tem garfo telescópico, enquanto a traseira é bishock. As rodas têm 17 polegadas, com freio CBS, a disco na dianteira e com tambor na traseira.

A moto oferece partidas por pedal e eletrônica e atinge a velocidade máxima de 75 km/h Crédito: Shineray/Divulgação

A motorização monocilíndrica de 50 cc da Phoenix S é OHC (com comando simples no cabeçote), acoplada a um câmbio de 4 velocidades. Segundo a Shineray, o ciclomotor tem como pontos fortes o baixo consumo, dentro da proposta básica da Phoenix, que é ser um meio de transporte econômico.

A moto oferece partidas por pedal e eletrônica e atinge a velocidade máxima de 75 km/h. O tanque de combustível leva 3,5 litros. Farol, lanterna e setas são em leds e o modelo conta também com painel digital. Uma funcionalidade agregada à versão S da Phoenix é um porta-objetos.

Injeção eletrônica

A empresa está aumentando seu portfólio de ciclomotores, e apresenta agora dois novos modelos Crédito: Shineray/Divulgação

A Phoenix EFI, o primeiro modelo com injeção eletrônica da Shineray do Brasil, chegará ao mercado para tentar ampliar a faixa de consumidores da linha de ciclclomotores. A Phoenix EFI terá o mesmo visual e manterá a motorização “cinquentinha”, porém, com o diferencial tecnológico da injeção eletrônica.

O preço do novo modelo será divulgado por ocasião de seu lançamento, assim como sua ficha técnica. A versão com injeção eletrônica terá a mesma velocidade final, de 75 km/h, e suportará o peso total de 150 quilos, com o condutor.

“A Phoenix EFI oferecerá todos os benefícios da linha. Nossa proposta é entregar um portfólio diversificado, moderno e que atenda a todos os perfis de clientes”, reforça Medeiros.