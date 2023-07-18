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Fase expansiva

Ciclomotor Shineray Phoenix apresenta dois modelos inéditos

A linha urbana de 50 cilindradas Phoenix passa a contar com a versão S, que já está nas lojas; em agosto, chega a versão EFI, que terá injeção eletrônica

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 11:49

Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

18 jul 2023 às 11:49
Shineray Phoenix
A Phoenix S chegou às lojas por R$ 7.390 e, em agosto, virá a versão EFI Crédito: Shineray/Divulgação
A Shineray do Brasil comercializa, atualmente, 25 modelos, entre ciclomotores, motocicletas, scooters e triciclos. A empresa está aumentando seu portfólio de ciclomotores, e apresenta agora dois novos modelos. A linha urbana de 50 cilindradas Phoenix passa a contar com a versão S, que já está nas lojas.
Detalhes como os amortecedores em vermelho e grafismos próprios deixam o visual da versão S da “cinquentinha” da Shineray ainda mais arrojado. A Phoenix S tem preço de R$ 7.390. Em agosto, chegará a segunda nova versão, a EFI - que será o primeiro modelo da montadora com injeção eletrônica no mercado nacional.
Shineray Phoenix
A motorização monocilíndrica de 50 cc da Phoenix S é OHC, acoplada a um câmbio de 4 velocidades Crédito: Shineray/Divulgação
“Optamos por deixar a Phoenix com uma linha maior e completa justamente por ser um modelo muito bem aceito pelo nosso público. Diversificamos as opções para o cliente escolher o que melhor se adequa ao seu estilo e as suas necessidades”, explica Thomas Edson Medeiros, diretor da Shineray do Brasil.
A Phoenix S tem 1,95 metro de comprimento, 1,30 metro de entre-eixos, 1,10 metro de altura, 68 centímetros de largura e 76 centímetros de altura do banco em relação ao solo. O peso bruto é 93 quilos e a carga máxima (incluindo o condutor) é de 150 quilos.
O chassi é do tipo monobloco e a suspensão dianteira tem garfo telescópico, enquanto a traseira é bishock. As rodas têm 17 polegadas, com freio CBS, a disco na dianteira e com tambor na traseira.
Shineray Phoenix
A moto oferece partidas por pedal e eletrônica e atinge a velocidade máxima de 75 km/h Crédito: Shineray/Divulgação
A motorização monocilíndrica de 50 cc da Phoenix S é OHC (com comando simples no cabeçote), acoplada a um câmbio de 4 velocidades. Segundo a Shineray, o ciclomotor tem como pontos fortes o baixo consumo, dentro da proposta básica da Phoenix, que é ser um meio de transporte econômico.
A moto oferece partidas por pedal e eletrônica e atinge a velocidade máxima de 75 km/h. O tanque de combustível leva 3,5 litros. Farol, lanterna e setas são em leds e o modelo conta também com painel digital. Uma funcionalidade agregada à versão S da Phoenix é um porta-objetos.

Injeção eletrônica

Shineray Phoenix
A empresa está aumentando seu portfólio de ciclomotores, e apresenta agora dois novos modelos Crédito: Shineray/Divulgação
A Phoenix EFI, o primeiro modelo com injeção eletrônica da Shineray do Brasil, chegará ao mercado para tentar ampliar a faixa de consumidores da linha de ciclclomotores. A Phoenix EFI terá o mesmo visual e manterá a motorização “cinquentinha”, porém, com o diferencial tecnológico da injeção eletrônica.
O preço do novo modelo será divulgado por ocasião de seu lançamento, assim como sua ficha técnica. A versão com injeção eletrônica terá a mesma velocidade final, de 75 km/h, e suportará o peso total de 150 quilos, com o condutor.
“A Phoenix EFI oferecerá todos os benefícios da linha. Nossa proposta é entregar um portfólio diversificado, moderno e que atenda a todos os perfis de clientes”, reforça Medeiros.
Shineray Phoenix
O chassi é do tipo monobloco e a suspensão dianteira tem garfo telescópico Crédito: Shineray/Divulgação

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