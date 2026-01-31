Em alta

Ranking: confira os 15 SUVs mais vendidos de 2025 no Brasil

Vendas de utilitários esportivos representaram mais de metade do total de emplacamentos no país, com mais de 1 milhão de unidades; lista tem modelos que custam a partir de R$ 102.990

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:21

Jeep Compass, VW T-Cross e Hyundai Creta formam o top-3 do ranking dos SUVs mais vendidos de 2025. Crédito: Estúdio Criação/Divulgação

Em 2025, pela primeira vez, os SUVs responderam por metade das vendas de automóveis no Brasil, com 1.095.642 unidades, o que representa 54,89% do total, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em comparação, o segundo segmento mais vendido foi o de hatchbacks pequenos, com 488.124 unidades emplacadas, ou 24,45% das vendas.

Números como esses mostram que os SUVs têm ganhado espaço no mercado brasileiro, ampliando a liderança como segmento mais vendido a cada ano desde 2020, quando assumiu a primeira colocação – lugar que antes pertencia aos modelos hatch.

Entre os motivos que atraem os consumidores aos utilitários, estão fatores como o espaço interno ampliado em relação a outros modelos, a dirigibilidade em diferentes tipos de terrenos, entre outros. Com a popularidade desses veículos, muitas marcas também têm oferecido modelos cada vez mais modernos, tanto em tecnologia quanto em designs atuais.

Com isso em mente, Motor A Gazeta listou os 15 SUV’s mais vendidos do ano passado. Os preços dos utilitários variam de R$ 102.990, caso do Fiat Pulse, e vão até R$ 223.000, com o GWM Haval H6, considerando as versões de entrada.

No entanto, é possível notar que os nomes que estão em posições mais altas não são, necessariamente, os mais baratos. O Toyota Corolla Cross, por exemplo, ficou em 6º lugar apesar de ter um dos preços mais altos da relação, saindo por a partir de R$ 190.490.

Confira a lista completa:

1. Volkswagen T-Cross

O VW T-Cross foi o SUV mais vendido de 2025, mantendo a liderança conquistada em 2024. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Nº de emplacamentos: 92.837

Posição em 2024: 1º (83.990)

Preço: a partir de R$ 119.990 (versão Sense 200 TSI)

2. Hyundai Creta

O Hyundai Creta tem preços a partir de R$ 151.290, na versão Comfort. Crédito: Hyundai Creta 2025

Nº de emplacamentos: 76.156

Posição em 2024: 3º (69.116)

Preço: a partir de R$ 151.290 (versão Comfort)

3. Jeep Compass

O Jeep Compass saltou cinco posições no ranking e chegou à terceira colocação em 2025. Crédito: Jeep/Divulgação

Nº de emplacamentos: 61.255

Posição em 2024: 8º (50.055)

Preço: a partir de R$ 174.990 (versão Sport T270)

4. Honda HR-V

Os preços do Honda HR-V 2026 partem de R$ 166.400, valor da versão EX. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 61.227

Posição em 2024: 7º (50.375)

Preço: a partir de R$ 166.400 (versão EX)

5. Chevrolet Tracker

O Chevrolet Tracker caiu três posições no ranking, indo de segundo para quinto SUV mais vendido. Crédito: Divulgação/Chevrolet

Nº de emplacamentos: 60.867

Posição em 2024: 2º (64.431)

Preço: a partir de R$ 119.900 (versão Turbo AT)

6. Toyota Corolla Cross

O Corolla Cross também subiu quatro posições na lista, mesmo com preços que chegam próximo a R$ 200 mil. Crédito: Toyota/Divulgação

Nº de emplacamentos: 59.674

Posição em 2024: 10º (47.796)

Preço: a partir de R$ 190.490 (versão XR)

7. Nissan Kicks

O Nissan Kicks teve um aumento de preço na linha 2026, que marcou a chegada da nova geração do modelo. Crédito: Nissan/Divulgação

Nº de emplacamentos: 58.388

Posição em 2024: 4º (60.455)

Preço: a partir de R$ 168.690 (versão Sense 220T)

8. Fiat Fastback

Fiat Fastback T200 teve 57.297 unidades emplacadas no país em 2025 Crédito: Fiat/Divulgação

Nº de emplacamentos: 57.297

Posição em 2024: 9º (48.246)

Preço: a partir de R$ 119.990 (versão Turbo 200 AT)

9. Volkswagen Nivus

Volkswagen Nivus 2025 saiu do 5º lugar em 2024 para o 9º em 2025 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Nº de emplacamentos: 48.690

Posição em 2024: 5º (55.924)

Preço: a partir de R$ 119.990 (versão 200 TSI)

10. Volkswagen Tera

O Volkswagen tea foi lançado no an passado e já é um dos 10 SUVs mais vendidos Crédito: Volkswagen/Divulgação

Nº de emplacamentos: 48.139

Posição em 2024: n/a (lançado em 2025)

Preço: a partir de R$ 108.390 (versão 1.0 MPI)

11. Jeep Renegade

Com motor 1.3 turbo, o Renegade Compass entrega 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque Crédito: Jeep/Divulgação

Nº de emplacamentos: 44.793

Posição em 2024: 6º (53.896)

Preço: a partir de R$ 118.290 (versão Sport T270 4x2)

12. Fiat Pulse

O Fiat Pulse tem o menor preço da lista, com a versão de entrada partindo de R$ 102.990. Crédito: Fiat/Divulgação

Nº de emplacamentos: 44.426

Posição em 2024: 11º (39.079)

Preço: a partir de R$ 102.990 (versão Drive 1.3 MT)

13. BYD Song

O BYD Song Pro manteve a mesma posição de 2024, mas teve mais quase 15 mil unidades a mais vendidas em 2025. Crédito: BYD/Divulgação

Nº de emplacamentos: 42.181

Posição em 2024: 13º (27.689)

Preço: a partir de R$ 189.990 (versão Pro DM-i)

14. Caoa Chery Tiggo 7

O Tiggo 7 2026 parte de R$ 139.990, na versão Sport. Crédito: CAOA Chery/Divulgação

Nº de emplacamentos: 38.438

Posição em 2024: 12º (30.896)

Preço: a partir de R$ 139.990 (versão Sport)

15. GWM Haval H6

O Haval H6 foi outro caso de modelo que manteve a mesma posição no ranking mesmo com um aumento nas vendas. Crédito: Ed Danessi/GMW/Divulgação

Nº de emplacamentos: 31.964

Posição em 2024: 15º (22.892)

Preço: a partir de R$ 223.000 (versão HEV2)

*Preços consultados nos sites das montadoras no dia 20/01/2026.

