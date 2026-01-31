Ranking: confira os 15 SUVs mais vendidos de 2025 no Brasil

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 08:21
Em 2025, pela primeira vez, os SUVs responderam por metade das vendas de automóveis no Brasil, com 1.095.642 unidades, o que representa 54,89% do total, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Em comparação, o segundo segmento mais vendido foi o de hatchbacks pequenos, com 488.124 unidades emplacadas, ou 24,45% das vendas.
Números como esses mostram que os SUVs têm ganhado espaço no mercado brasileiro, ampliando a liderança como segmento mais vendido a cada ano desde 2020, quando assumiu a primeira colocação – lugar que antes pertencia aos modelos hatch.
Entre os motivos que atraem os consumidores aos utilitários, estão fatores como o espaço interno ampliado em relação a outros modelos, a dirigibilidade em diferentes tipos de terrenos, entre outros. Com a popularidade desses veículos, muitas marcas também têm oferecido modelos cada vez mais modernos, tanto em tecnologia quanto em designs atuais.
Com isso em mente, Motor A Gazeta listou os 15 SUV’s mais vendidos do ano passado. Os preços dos utilitários variam de R$ 102.990, caso do Fiat Pulse, e vão até R$ 223.000, com o GWM Haval H6, considerando as versões de entrada.
No entanto, é possível notar que os nomes que estão em posições mais altas não são, necessariamente, os mais baratos. O Toyota Corolla Cross, por exemplo, ficou em 6º lugar apesar de ter um dos preços mais altos da relação, saindo por a partir de R$ 190.490.
Confira a lista completa:
*Preços consultados nos sites das montadoras no dia 20/01/2026.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o