Dia Nacional do Fusca: Volkswagen oferece condição especial em certificado de clássicos

Até o dia 20 de fevereiro, proprietários de clássicos da VW com mais de 20 anos terão 10% de desconto na obtenção do Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen; Fusca é modelo líder na emissão deste documento no Brasil

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:04

Fusca teve mais de 3,1 milhões de unidades vendidas no Brasil e é um dos clássicos mais lembrados da montadora no país. Crédito: Pedro Danthas

No Brasil, o dia 20 de janeiro é o Dia Nacional do Fusca, uma homenagem a um dos maiores clássicos do setor automotivo no país, que já vendeu mais de 3,1 milhões de unidades por aqui. Como parte das comemorações, a montadora está oferecendo 10% de desconto para quem solicitar o Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen para qualquer modelo com mais de 20 anos. A oferta é válida até o dia 20 de fevereiro.

O certificado é um documento oficial, emitido pelo próprio fabricante, que confirma e exalta as características originais de produção de modelos clássicos da marca fabricados no Brasil. Nele, é possível encontrar dados técnicos, informações de fábrica e registros históricos, que podem auxiliar na preservação, restauração e valorização de veículos com mais de 20 anos.

Para solicitar o certificado, os proprietários devem acessar www.volkswagencollection.com.br e buscar por Certificado de Clássicos. O valor, com o desconto do Dia Nacional do Fusca, é de R$ 450 + frete.

Segundo a VW, os recursos arrecadados com a venda dos certificados são destinados à manutenção, restauração e conservação dos veículos da Garagem Volkswagen, contribuindo diretamente para a preservação do acervo histórico da marca. Atualmente, o Fusca é o modelo líder em emissões desses certificados.

“O Fusca é, disparado, o clássico mais representativo quando falamos de memória afetiva no Brasil. Hoje, ele responde por mais de 49% dos Certificados emitidos pela Volkswagen do Brasil. Isso mostra o quanto as pessoas querem preservar essa história de forma oficial, com cuidado, orgulho e conexão emocional com o carro que marcou suas vidas. Queremos continuar incentivando a preservação e o carinho das pessoas com nossos clássicos”, destaca o gerente executivo de Desenvolvimento de Veículos Completos, Protótipos e Clássicos da Volkswagen do Brasil, André Drigo.

História do Fusca no Brasil

A primeira passagem do Fusca pelo Brasil teve início em 1959, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), e durou até 1986. O modelo perdeu fôlego no mercado brasileiro após a introdução do VW Gol, em 1980.

O Fusca foi reintroduzido em 1993, durante o governo Itamar Franco, que incentivou a vinda de carros econômicos e compactos, oferecendo benefícios fiscais para modelos com motores 1.0 e com refrigeração a ar. Com isso, a marca decidiu manter a produção do “besouro” no país até 1996, período em que foi apelidado de “Fusca Itamar”, referência ao então presidente da República.

Após ter a produção nacional encerrada pela segunda vez, o Fusca ainda continuou a ser fabricado no México até 2003.

Atualmente, a Volkswagen estima que 1,7 milhão de exemplares do modelo circulam pelo Brasil, sendo, inclusive, o tema central de clubes de “fusqueiros” e coleções de apaixonados por carros.

Entre as diferentes versões do Fusca que surgiram ao longo dos anos, a montadora destaca três como exemplares raros: o Fusca 1986, que faz parte da primeira fase do modelo no país; o Fusca 1993 (Fusca Itamar), que marcou o retorno do modelo às fábricas nacionais; e o Fusca 1996 Cabrio, versão que marcou o fim definitivo da produção no país.

*Com informações da Volkswagen Brasil.

