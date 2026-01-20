Nova picape média

Ram inicia pré-venda da Dakota em duas versões a partir de R$ 289.990

Modelo marca o retorno ao segmento de picapes médias com lote inicial de 750 unidades com pacote de equipamentos de série com ADAS e painel digital

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:12 - Atualizado há 39 minutos

A nova Ram Dakota chega ao mercado com motor 2.2 turbodiesel e tração 4x4 de série. Crédito: Ram/Divulgação

A Ram iniciou a pré-venda da nova Dakota no mercado brasileiro a partir desta terça-feira, 21 de janeiro, às 9h. A picape média, que resgata o nome Dakota e teve sua versão de entrada revelada antes do lançamento oficial, marca a volta da Ram ao segmento das picapes médias no país. Seu lote promocional está limitado a 750 unidades, divididas entre as versões Warlock e Laramie.

As reservas poderão ser feitas diretamente nas concessionárias da marca ou pelo site da fabricante. O posicionamento de preços para o lote inicial foi definido em R$ 289.990 para a versão Warlock, que possui apelo visual voltado ao off-road, e R$ 309.990 para a configuração Laramie, que adota acabamentos cromados e itens exclusivos de série.

Do total de unidades disponíveis na pré-venda, 460 exemplares correspondem à versão Warlock. As opções de cores para esta configuração incluem Branco Glacier, Prata Knox, Cinza Graphite e Preto Absolut. Já a versão Laramie contará com 290 unidades, oferecendo as mesmas tonalidades da versão de entrada, com o acréscimo da cor exclusiva Laranja Terra Sunrise.

No quesito design e equipamentos externos, ambas as versões trazem faróis de LED com projetores duplos, faróis de neblina com função cornering (luz de conversão) e lanternas traseiras em LED. As luzes de direção são dinâmicas.

Cabine conta com central multimídia de 12,3 polegadas e console central elevado com câmbio joystick. Crédito: Ram/Divulgação

A versão Laramie diferencia-se pela adição de uma barra frontal de LED que conecta os faróis e exibe animações ao travar ou destravar o veículo. A caçamba possui revestimento interno, iluminação em LED, capota marítima e tampa com amortecimento e travamento elétrico.

Conjunto mecânico e capacidades

Sob o capô, a nova Ram Dakota é equipada com um motor 2.2 Turbodiesel, o mesmo de outros modelos do Grupo Stellantis, dona das marcas Ram, Fiat e Jeep. O propulsor entrega 200 cv de potência e 450 Nm (45,9 kgfm) de torque. A transmissão é automática de oito marchas.

O sistema de tração é o 4x4 Auto, que gerencia automaticamente a distribuição de força entre os eixos, oferecendo ainda os modos 4x4 reduzida e 4x2, selecionáveis por seletor eletrônico. O modelo conta também com bloqueio mecânico do diferencial traseiro.

Em termos de utilidade, a picape apresenta uma capacidade de carga de 1.020 kg e capacidade de reboque de até 3.500 kg. O volume da caçamba é de 1.210 litros. Para adequar o desempenho a diferentes terrenos, o condutor dispõe de quatro modos de condução: Normal, Sport, Snow (neve) e Sand/Mud (areia/lama).

O interior das versões apresenta diferenças nos acabamentos. A Warlock traz bancos em couro genuíno na cor preta, acompanhando o revestimento escurecido do teto e colunas. A Laramie adota couro na cor marrom.

Compartimento de carga leva 1.210 litros e possui proteção interna e iluminação LED de fábrica. Crédito: Ram/Divulgação

Ambas oferecem ajustes elétricos para os assentos dianteiros e materiais soft touch no painel e portas. O console central elevado abriga o câmbio tipo joystick, freio de estacionamento eletrônico e carregador de celular por indução com refrigeração.

No pacote tecnológico, a Dakota oferece um quadro de instrumentos digital de 7 polegadas e uma central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além de navegação nativa.

Um destaque é o sistema de câmeras 540°, que permite visualização 360° do entorno e simula a transparência do chassi para visualização de obstáculos sob o veículo.

A segurança é reforçada por sistemas avançados de assistência à condução (ADAS). O pacote inclui piloto automático adaptativo (ACC) com frenagem autônoma de emergência e detecção de pedestres/ciclistas, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

A versão Laramie adiciona alerta de tráfego traseiro cruzado. De série, há seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistentes de partida em rampa e descida, além de freio a disco nas quatro rodas.

Ficha técnica

Ram Dakota Warlock

Configuração Warlock aposta no visual escurecido e interior com revestimento preto. Crédito: Ram/Divulgação

Motor 2.2 Turbodiesel

Potência: 200 cv

Torque: 45,9 kgfm

Câmbio: automático de 8 marchas e tração 4x4 Auto

Faróis e lanternas em LED

Multimídia de 12,3” e painel digital de 7”

Bancos em couro preto com ajustes elétricos (dianteiros)

ADAS (ACC, frenagem autônoma, ponto cego, manutenção em faixa)

Câmeras 540°

Rodas e detalhes com acabamento escurecido

Preço: R$ 289.990

Ram Dakota Laramie

Versão Laramie destaca-se pelos acabamentos cromados e pela barra de LED que une os faróis. Crédito: Ram/Divulgação

Motor 2.2 Turbodiesel

Potência: 200 cv

Torque: 45,9 kgfm

Câmbio: automático de 8 marchas e tração 4x4 Auto

Acabamento externo cromado e grade exclusiva

Faróis e lanternas em LED

Multimídia de 12,3” e painel digital de 7”

Barra de LED frontal com animação

Bancos em couro marrom com ajustes elétricos (dianteiros)

ADAS (ACC, frenagem autônoma, ponto cego, manutenção em faixa)

Câmeras 540°

Alerta de tráfego traseiro cruzado

Opção de cor exclusiva Laranja Terra Sunrise

Preço: R$ 309.990

