Home
>
Motor
>
Versão Laramie da Ram Rampage ganha nova força com motor mais potente

Versão Laramie da Ram Rampage ganha nova força com motor mais potente

Desenvolvido e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o novo motor 2.2 Turbodiesel de quatro cilindros em linha gera 200 cavalos de potência

por Daniel Dias

Agência Flashmotors

Agência / [email protected]

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:08

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Primeiro modelo da Ram produzido fora da América do Norte, a Rampage foi lançada em 2023, desenvolvida e fabricada no Polo Industrial de Goiana (PE). Com nome que significa “agitação”, “barulho”, “alvoroço” ou “fúria”, a picape intermediária honra as tradições da família de caminhonetes nascidas da Dodge, espécie de precursora da Ram.

Recomendado para você

Desenvolvido e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o novo motor 2.2 Turbodiesel de quatro cilindros em linha gera 200 cavalos de potência

Versão Laramie da Ram Rampage ganha nova força com motor mais potente

Veja quais são os principais modelos com lançamento previsto ou confirmado para este ano no Brasil e o que já se sabe sobre eles

14 carros que vão chegar para movimentar o mercado automotivo em 2026

Números da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram, ainda, que o mês de dezembro foi o melhor da série histórica para a eletromobilidade brasileira, com 33.905 emplacamentos; elétricos e híbridos plug-in lideram vendas

Vendas de veículos eletrificados crescem 26% no Brasil, com 224 mil unidades em 2025

Aliás, o próprio nome “Rampage” foi utilizado pela Dodge nos Estados Unidos nos anos 90. Na linha 2025, a Rampage ganhou mais poder com a chegada do novo motor 2.2 Turbodiesel, que equipa a versão avaliada Laramie. Esse propulsor é o maior destaque da linha 2025 a diesel da Rampage.

Desenvolvido e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o novo motor turbodiesel de quatro cilindros em linha gera 200 cavalos de potência. De acordo com a Ram, o propulsor reúne o que há de mais avançado em tecnologia, com cabeçote de alumínio e duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão, turbocompressor com geometria variável, intercooler ar-água e duplo circuito de refrigeração.

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

O escapamento conta com duplo sistema de recirculação de gases (EGR) e pós-tratamento com injetor de ureia arrefecido por líquido, controlados por uma central eletrônica, algo possível graças ao uso de processadores mais rápidos e eficientes. O novo propulsor está disponível em todas as variantes da Rampage, com exceção das opções a gasolina –, sempre associado à tração 4x4 Auto, que distribui automaticamente a força entre os dois eixos, conta ainda com o modo reduzida.

Outro item auxiliar da Rampage em diferentes tipos de terreno é o assistente de descida em rampa (HDC – Hill Descent Control), assegurando a capacidade off-road que está no “sangue” da fabricante do “carneiro montanhês”, símbolo “marcado a fogo” no logotipo da Ram (“carneiro”, em inglês). O motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, de 272 cavalos e 40,8 kgfm, segue disponível nas versões Rebel, Laramie e R/T, fazendo da Rampage a picape mais rápida e potente produzida na América do Sul.

No conteúdo, a Ram Laramie traz para-choque dianteiro na cor do veículo e traseiro cromado com sensores de estacionamento, faróis totalmente de led (incluindo os de neblina) com função “cornering”, que acompanha o contorno das curvas, lanternas também full-led, grade com bordas e interior cromados destacando o logotipo “RAM” na parte superior, molduras das janelas e retrovisores cromados e rodas de liga leve de 18 polegadas.

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

A capacidade de carga é de 1.15 quilos, com caçamba de 980 litros. O compartimento tem revestimento interno, iluminação em led e capota marítima de série. A tampa traseira tem trava elétrica e amortecimento, facilitando o fechamento, além de abertura remota por meio da chave presencial.

A Laramie acrescenta o Pack Elite, que inclui nove alto-falantes e um subwoofer de 6 polegadas, iluminação ambiente em led no painel de instrumentos e nas portas dianteiras, bancos dianteiros com ajuste elétrico de 12 posições, quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas customizável, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay wireless, navegação embarcada e conexão simultânea para até dois smartphones.

No pacote de segurança, a Laramie conta com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois tipo cortina), limitador e controlador de velocidade, controles de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e EBD.

Experiência a bordo

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Não é preciso muito tempo a bordo da Rampage Laramie para perceber que o conforto é o principal destaque da cabine, tanto no trânsito das grandes cidades quanto em viagens. A sensação é de estar em uma das picapes grandes da Ram, pelo espaço, pelo conforto e pela sofisticação nos acabamentos – marcas indeléveis da fabricante especializada em produzir verdadeiras joias em forma de picape.

O modelo oferece carregador de celular por indução, vários porta-objetos, quadro de instrumentos totalmente digital de 10,3 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e navegador próprio, recomendável para regiões com sinal de internet limitado.

O interior foi claramente projetado para promover bem-estar. Como em todos os modelos da Ram, os bancos são inspirados em móveis de luxo, remetendo à sensação de um sofá de sala. O ar-condicionado digital é de duas zonas e conta com saídas para os ocupantes do banco traseiro.

A atmosfera refinada é reforçada pela iluminação ambiente em led e pelo sistema de som premium Harman Kardon, com nove alto-falantes, incluindo um subwoofer de 6 polegadas instalado sob o banco do passageiro dianteiro. Até a caçamba reflete esse cuidado, com abertura elétrica, tampa com amortecimento para uma descida suave e redução de esforços e riscos de lesão e iluminação interna em led.

Impressões ao dirigir

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Porto Alegre (RS) – A Rampage Laramie chama a atenção por onde passa, pelo desenho externo e pelo porte imponente, muitas vezes sendo confundida com uma das picapes grandes da Ram. O que já era muito bom na motorização anterior – o motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cavalos e 38,8 kgfm – evoluiu para algo próximo de uma usina.

O novo motor turbodiesel de quatro cilindros gera 200 cavalos de potência a 3.500 rpm e 45,9 kgfm de torque a 1.500 rpm. O resultado é mais força em baixas rotações, maior agilidade e prazer ao dirigir, tanto em ambiente urbano quanto rodoviário, com o bônus de maior eficiência energética.

A transmissão automática de 9 marchas contribui ao trabalhar com um diferencial 14% mais longo, reduzindo rotações em velocidade de cruzeiro sem comprometer a capacidade do sistema 4x4. Os ganhos de eficiência se traduzem em consumo de 10,6 km/l em ciclo urbano e 13,3 km/l em uso rodoviário. A Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie recebeu nota máxima “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Há ainda a possibilidade de trocas sequenciais ao comando do motorista por meio de “paddles shifters” localizados atrás do volante. Segundo a Ram, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,9 segundos, com velocidade máxima de 196 km/h. O conforto ao dirigir se soma a uma estabilidade exemplar, inclusive com a caçamba vazia.

Apesar do luxo, a Rampage não abdica da vocação off-road. Em curvas rápidas, o comportamento é seguro, próximo ao de SUVs, enquanto na areia e na lama, a tração 4x4 sob demanda e a reduzida permitem enfrentar buracos, aclives e terrenos escorregadios com desenvoltura.

Desde os primeiros momentos ao volante da Rampage Laramie, o motorista percebe a força disponível em qualquer faixa de rotação, facilitando ultrapassagens e subidas íngremes. O torque extra do novo motor, aliado ao câmbio de 9 marchas, reduz a necessidade de trocas constantes.

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie
Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Com reações rápidas e suaves, o câmbio rentabiliza bem a força exuberante do motor e transmite percepção de consistência ao “powertrain”. Os ganhos de velocidade são bem progressivos e confiáveis, sendo possível de se manter velocidades de cruzeiro em torno de 120 km/h sem a menor dificuldade.

O conjunto de suspensões – independente nas quatro rodas com MacPherson na dianteira e multilink na traseira – controlam bem a carroceria, com rolagem lateral discreta mesmo em velocidades mais elevadas, auxiliada pelo sistema de redução de oscilação da carroceria.

Ficha técnica Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie

  • Motor: turbodiesel, dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 2.184 cm3, taxa de compressão 15,7:1
  • Potência: 200 cv a 3.500 rpm
  • Torque: 45,9 kgfm a 1.500 rpm
  • Combustível: Diesel S10
  • Transmissão: automática, 9 marchas
  • Tração: 4x4 sob demanda com reduzida
  • Freios: dianteiro e traseiro, disco ventilado, ABS e EBD
  • Suspensão: dianteira, independente, tipo MacPherson, barra estabilizadora e stop hidráulico, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, independente, multilink, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais
  • Direção: assistência: elétricA
  • Rodas: liga leve, 18 polegadas, pneus 235/60 R18
  • Peso em ordem de marcha: 1.951 kg
  • Capacidade de carga: 1.015 kg
  • Capacidade de reboque: 400 kg
  • Dimensões: 5,02 metros de comprimento, 2,04 metros de largura (com retrovisores), 1,78 metro de altura, 2,99 metros de entre-eixos
  • Altura mínima em relação ao solo: 22,3 cm
  • Ângulo de entrada: 25,5 graus
  • Ângulo de saída: 27,5 graus
  • Ângulo de rampa: 23,3 graus
  • Tanque de combustível: 60 litros
  • Tanque de Arla: 13,5 litros, para redução de emissões de poluentes
  • Caçamba: 1,05 metro de comprimento, 1,88 metro de largura, 59,5 cm de profundidade
  • Volume da caçamba: 980 litros (líquido)
  • Preço: a partir de R$ 265.990

LEIA EM MOTOR

Ram Rampage Rebel tem vocação off-road, mas se adapta bem ao asfalto

Produção e venda de motocicletas em novembro já superaram o ano de 2024

Versão Warlock da picape Ram Dakota é revelada antes do lançamento oficial

Ram Rampage recebe novidades em todas as versões para a linha 2026

Honda NXR 160 Bros 2026 traz aprimoramentos visuais e a sobriedade da opção de cor azul

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ram Rampage

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais