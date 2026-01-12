Teste-drive

Versão Laramie da Ram Rampage ganha nova força com motor mais potente

Desenvolvido e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o novo motor 2.2 Turbodiesel de quatro cilindros em linha gera 200 cavalos de potência

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 18:08

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Primeiro modelo da Ram produzido fora da América do Norte, a Rampage foi lançada em 2023, desenvolvida e fabricada no Polo Industrial de Goiana (PE). Com nome que significa “agitação”, “barulho”, “alvoroço” ou “fúria”, a picape intermediária honra as tradições da família de caminhonetes nascidas da Dodge, espécie de precursora da Ram.

Aliás, o próprio nome “Rampage” foi utilizado pela Dodge nos Estados Unidos nos anos 90. Na linha 2025, a Rampage ganhou mais poder com a chegada do novo motor 2.2 Turbodiesel, que equipa a versão avaliada Laramie. Esse propulsor é o maior destaque da linha 2025 a diesel da Rampage.

Desenvolvido e preparado especificamente para as necessidades da América do Sul, o novo motor turbodiesel de quatro cilindros em linha gera 200 cavalos de potência. De acordo com a Ram, o propulsor reúne o que há de mais avançado em tecnologia, com cabeçote de alumínio e duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão, turbocompressor com geometria variável, intercooler ar-água e duplo circuito de refrigeração.

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

O escapamento conta com duplo sistema de recirculação de gases (EGR) e pós-tratamento com injetor de ureia arrefecido por líquido, controlados por uma central eletrônica, algo possível graças ao uso de processadores mais rápidos e eficientes. O novo propulsor está disponível em todas as variantes da Rampage, com exceção das opções a gasolina –, sempre associado à tração 4x4 Auto, que distribui automaticamente a força entre os dois eixos, conta ainda com o modo reduzida.

Outro item auxiliar da Rampage em diferentes tipos de terreno é o assistente de descida em rampa (HDC – Hill Descent Control), assegurando a capacidade off-road que está no “sangue” da fabricante do “carneiro montanhês”, símbolo “marcado a fogo” no logotipo da Ram (“carneiro”, em inglês). O motor 2.0 Hurricane 4 turbo a gasolina, de 272 cavalos e 40,8 kgfm, segue disponível nas versões Rebel, Laramie e R/T, fazendo da Rampage a picape mais rápida e potente produzida na América do Sul.

No conteúdo, a Ram Laramie traz para-choque dianteiro na cor do veículo e traseiro cromado com sensores de estacionamento, faróis totalmente de led (incluindo os de neblina) com função “cornering”, que acompanha o contorno das curvas, lanternas também full-led, grade com bordas e interior cromados destacando o logotipo “RAM” na parte superior, molduras das janelas e retrovisores cromados e rodas de liga leve de 18 polegadas.

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

A capacidade de carga é de 1.15 quilos, com caçamba de 980 litros. O compartimento tem revestimento interno, iluminação em led e capota marítima de série. A tampa traseira tem trava elétrica e amortecimento, facilitando o fechamento, além de abertura remota por meio da chave presencial.

A Laramie acrescenta o Pack Elite, que inclui nove alto-falantes e um subwoofer de 6 polegadas, iluminação ambiente em led no painel de instrumentos e nas portas dianteiras, bancos dianteiros com ajuste elétrico de 12 posições, quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas customizável, central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay wireless, navegação embarcada e conexão simultânea para até dois smartphones.

No pacote de segurança, a Laramie conta com seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois tipo cortina), limitador e controlador de velocidade, controles de estabilidade, de tração e de mitigação de rolagem da carroceria, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e freios a disco ventilados nas quatro rodas com ABS e EBD.

Experiência a bordo

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Não é preciso muito tempo a bordo da Rampage Laramie para perceber que o conforto é o principal destaque da cabine, tanto no trânsito das grandes cidades quanto em viagens. A sensação é de estar em uma das picapes grandes da Ram, pelo espaço, pelo conforto e pela sofisticação nos acabamentos – marcas indeléveis da fabricante especializada em produzir verdadeiras joias em forma de picape.

O modelo oferece carregador de celular por indução, vários porta-objetos, quadro de instrumentos totalmente digital de 10,3 polegadas e central multimídia de 12,3 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay e navegador próprio, recomendável para regiões com sinal de internet limitado.

O interior foi claramente projetado para promover bem-estar. Como em todos os modelos da Ram, os bancos são inspirados em móveis de luxo, remetendo à sensação de um sofá de sala. O ar-condicionado digital é de duas zonas e conta com saídas para os ocupantes do banco traseiro.

A atmosfera refinada é reforçada pela iluminação ambiente em led e pelo sistema de som premium Harman Kardon, com nove alto-falantes, incluindo um subwoofer de 6 polegadas instalado sob o banco do passageiro dianteiro. Até a caçamba reflete esse cuidado, com abertura elétrica, tampa com amortecimento para uma descida suave e redução de esforços e riscos de lesão e iluminação interna em led.

Impressões ao dirigir

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Porto Alegre (RS) – A Rampage Laramie chama a atenção por onde passa, pelo desenho externo e pelo porte imponente, muitas vezes sendo confundida com uma das picapes grandes da Ram. O que já era muito bom na motorização anterior – o motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170 cavalos e 38,8 kgfm – evoluiu para algo próximo de uma usina.

O novo motor turbodiesel de quatro cilindros gera 200 cavalos de potência a 3.500 rpm e 45,9 kgfm de torque a 1.500 rpm. O resultado é mais força em baixas rotações, maior agilidade e prazer ao dirigir, tanto em ambiente urbano quanto rodoviário, com o bônus de maior eficiência energética.

A transmissão automática de 9 marchas contribui ao trabalhar com um diferencial 14% mais longo, reduzindo rotações em velocidade de cruzeiro sem comprometer a capacidade do sistema 4x4. Os ganhos de eficiência se traduzem em consumo de 10,6 km/l em ciclo urbano e 13,3 km/l em uso rodoviário. A Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie recebeu nota máxima “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV).

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Há ainda a possibilidade de trocas sequenciais ao comando do motorista por meio de “paddles shifters” localizados atrás do volante. Segundo a Ram, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,9 segundos, com velocidade máxima de 196 km/h. O conforto ao dirigir se soma a uma estabilidade exemplar, inclusive com a caçamba vazia.

Apesar do luxo, a Rampage não abdica da vocação off-road. Em curvas rápidas, o comportamento é seguro, próximo ao de SUVs, enquanto na areia e na lama, a tração 4x4 sob demanda e a reduzida permitem enfrentar buracos, aclives e terrenos escorregadios com desenvoltura.

Desde os primeiros momentos ao volante da Rampage Laramie, o motorista percebe a força disponível em qualquer faixa de rotação, facilitando ultrapassagens e subidas íngremes. O torque extra do novo motor, aliado ao câmbio de 9 marchas, reduz a necessidade de trocas constantes.

Teste da Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie Crédito: Gabriel Dias/Flashmotors

Com reações rápidas e suaves, o câmbio rentabiliza bem a força exuberante do motor e transmite percepção de consistência ao “powertrain”. Os ganhos de velocidade são bem progressivos e confiáveis, sendo possível de se manter velocidades de cruzeiro em torno de 120 km/h sem a menor dificuldade.

O conjunto de suspensões – independente nas quatro rodas com MacPherson na dianteira e multilink na traseira – controlam bem a carroceria, com rolagem lateral discreta mesmo em velocidades mais elevadas, auxiliada pelo sistema de redução de oscilação da carroceria.

Ficha técnica Ram Rampage 2.2 Turbodiesel Laramie

Motor : turbodiesel, dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 2.184 cm3, taxa de compressão 15,7:1

: turbodiesel, dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 2.184 cm3, taxa de compressão 15,7:1 Potência : 200 cv a 3.500 rpm

: 200 cv a 3.500 rpm Torque : 45,9 kgfm a 1.500 rpm

: 45,9 kgfm a 1.500 rpm Combustível : Diesel S10

: Diesel S10 Transmissão : automática, 9 marchas

: automática, 9 marchas Tração : 4x4 sob demanda com reduzida

: 4x4 sob demanda com reduzida Freios : dianteiro e traseiro, disco ventilado, ABS e EBD

: dianteiro e traseiro, disco ventilado, ABS e EBD Suspensão : dianteira, independente, tipo MacPherson, barra estabilizadora e stop hidráulico, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, independente, multilink, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais

: dianteira, independente, tipo MacPherson, barra estabilizadora e stop hidráulico, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais, traseira, independente, multilink, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos e pressurizados, molas helicoidais Direção : assistência: elétricA

: assistência: elétricA Rodas : liga leve, 18 polegadas, pneus 235/60 R18

: liga leve, 18 polegadas, pneus 235/60 R18 Peso em ordem de marcha: 1.951 kg

1.951 kg Capacidade de carga : 1.015 kg

: 1.015 kg Capacidade de reboque : 400 kg

: 400 kg Dimensões : 5,02 metros de comprimento, 2,04 metros de largura (com retrovisores), 1,78 metro de altura, 2,99 metros de entre-eixos

: 5,02 metros de comprimento, 2,04 metros de largura (com retrovisores), 1,78 metro de altura, 2,99 metros de entre-eixos Altura mínima em relação ao solo : 22,3 cm

: 22,3 cm Ângulo de entrada : 25,5 graus

: 25,5 graus Ângulo de saída : 27,5 graus

: 27,5 graus Ângulo de rampa : 23,3 graus

: 23,3 graus Tanque de combustível : 60 litros

: 60 litros Tanque de Arla : 13,5 litros, para redução de emissões de poluentes

: 13,5 litros, para redução de emissões de poluentes Caçamba : 1,05 metro de comprimento, 1,88 metro de largura, 59,5 cm de profundidade

: 1,05 metro de comprimento, 1,88 metro de largura, 59,5 cm de profundidade Volume da caçamba : 980 litros (líquido)

: 980 litros (líquido) Preço: a partir de R$ 265.990

