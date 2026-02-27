Concessionárias do ES têm ofertas para comprar carro ainda em fevereiro

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:00
- Atualizado em 2 horas
O mês de fevereiro termina neste sábado (28), mas ainda é possível aproveitar as oportunidades das concessionárias do Espírito Santo para quem está pensando em trocar o carro. Há oportunidades com bônus de até R$ 40 mil na troca de um usado pelos modelos BYD Song Plus Premium ou o BYD Tan 2025 na BYD Vitória Motors. A marca também aposta na picape Shark e no Song Plus 2026, que contam com taxas de 0% e bônus que variam de R$ 15 mil a R$ 20 mil.
Já a Prime Mitsubishi anunciou bônus de até R$ 30 mil para o Outlander e de R$ 20 mil para o Eclipse Cross, enquanto a Vitoriawagen oferece, para o Nivus Highline, bônus de R$ 22.700 e taxa zero. No segmento de picapes, a Kurumá promove a Toyota Hilux SRX 2026 com financiamento sem juros, exigindo entrada de 60% e saldo em 24 meses.
E para quem busca veículos usados com garantia, a Águia Branca Seminovos realiza até o dia 28 de fevereiro o “Feirão Limpa Pátio”, com mais de mil unidades em estoque. A campanha garante o IPVA 2026 pago, bônus de até R$ 10 mil na avaliação do carro atual e a chance de concorrer a um BYD Dolphin Mini zero-quilômetro. Por sua vez, a Prime Supernovos tem oferta de pronta-entrega e IPVA 2026 totalmente quitado.
Veja as ofertas:
