Novo ou seminovo

Concessionárias do ES têm ofertas para comprar carro ainda em fevereiro

Há oportunidades com bônus de até R$ 40 mil na troca do usado na compra do zero quilômetro e para seminovos, as ofertas vão de IPVA 2026 pago a sorteios

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 07:00 - Atualizado em 2 horas

BYD Song Plus na configuração Premium têm bônus de até R$ 40 mil na troca do usado Crédito: Divulgação

O mês de fevereiro termina neste sábado (28), mas ainda é possível aproveitar as oportunidades das concessionárias do Espírito Santo para quem está pensando em trocar o carro. Há oportunidades com bônus de até R$ 40 mil na troca de um usado pelos modelos BYD Song Plus Premium ou o BYD Tan 2025 na BYD Vitória Motors. A marca também aposta na picape Shark e no Song Plus 2026, que contam com taxas de 0% e bônus que variam de R$ 15 mil a R$ 20 mil.

Já a Prime Mitsubishi anunciou bônus de até R$ 30 mil para o Outlander e de R$ 20 mil para o Eclipse Cross, enquanto a Vitoriawagen oferece, para o Nivus Highline, bônus de R$ 22.700 e taxa zero. No segmento de picapes, a Kurumá promove a Toyota Hilux SRX 2026 com financiamento sem juros, exigindo entrada de 60% e saldo em 24 meses.

E para quem busca veículos usados com garantia, a Águia Branca Seminovos realiza até o dia 28 de fevereiro o “Feirão Limpa Pátio”, com mais de mil unidades em estoque. A campanha garante o IPVA 2026 pago, bônus de até R$ 10 mil na avaliação do carro atual e a chance de concorrer a um BYD Dolphin Mini zero-quilômetro. Por sua vez, a Prime Supernovos tem oferta de pronta-entrega e IPVA 2026 totalmente quitado.

Veja as ofertas:

Vitoriawagen

Volkswagen Tera tem preços a partir de R$ 99.900 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Volkswagen T-Cross 25/26: a partir de R$ 139.990, com usado na troca e possibilidade de financiamento com taxa zero.

Volkswagen Tera MPI: a partir de R$ 99.990, com taxa de 0,99% em até 48 vezes.

Volkswagen Novo Taos 2026: 50% de entrada e saldo em até 24 vezes com taxa zero.

Volkswagen Nivus Highline: bônus de até R$ 22.700 na troca do usado e possibilidade de financiamento com taxa zero.

Kurumá

Toyota Hilux SRX 2026: R$ 348.900, com taxa zero (entrada de R$ 209.340 e saldo em 24 parcelas de R$ 6.195,34).

Toyota Hilux SRV 2026: R$ 316.700, com taxa zero (entrada de R$ 190.020 e 24 parcelas de R$ 5.632,44).

Toyota SW4 Platinum 7L 2025/2026: R$ 424.590, com bônus de R$ 15 mil na troca do seminovo.

Kurumá Week: descontos em acessórios e programa de até 10 anos de garantia para veículos fabricados a partir de 2020 (até 28 de fevereiro).

BYD Vitória Motors

Novo BYD Dolphin Mini GS 2026: parcelas a partir de R$ 999.

Novo BYD Dolphin GS 2026: taxa 0% ou bônus de até R$ 15 mil no seu seminovo.

BYD Dolphin Plus 2025: taxa 0% e bônus de até R$ 15 mil no seu seminovo.

Novo BYD King GS 2026: taxa 0% ou bônus de até R$ 10 mil no seu seminovo (pronta entrega).

Novo BYD Song Pro GS 2026: a partir de R$ 199.990, com taxa 0% e parcelas a partir de R$ 2.360 ou bônus de até R$ 10 mil no seminovo (pronta entrega na cor preta).

Novo BYD Song Plus Premium 2026: a partir de R$ 299.800, com taxa 0% e bônus de até R$ 40 mil no seu seminovo.

Novo BYD Song Plus 2026: taxa 0% e bônus de até R$ 20 mil no seu seminovo.

BYD Tan 2025: a partir de R$ 426.800, com taxa 0% e bônus de até R$ 40 mil no seminovo (últimas unidades).

BYD Shark 2025: a partir de R$ 339.800, com taxa 0% ou bônus de até R$ 15 mil no seminovo.

Novo BYD Yuan Plus 2026: taxa 0% e bônus de até R$ 30 mil no BYD seminovo ou bônus de até R$ 15 mil no seminovo de qualquer marca.

Novo BYD Yuan Pro 2026: taxa 0% e bônus de até R$ 20 mil no seminovo.

BYD Seal 2025: a partir de R$ 269.990, com taxa 0% em 36x (últimas unidades).

Águia Branca Seminovos

Campanha: Feirão Limpa Pátio até 28 de fevereiro.

Benefícios: IPVA 2026 pago, primeira parcela em até 90 dias e bônus de até R$ 10 mil na avaliação do usado.

Destaque: mais de mil veículos disponíveis, incluindo unidades da linha de luxo Águia Branca Select.

Sorteio: clientes que fecharem negócio concorrem a um BYD Dolphin Mini zero-quilômetro.

Acessórios: descontos em acessórios multimarcas originais.

Prime Hyundai

Hyundai Creta Comfort e Limited: entrada e taxa zero em 30x Crédito: Hyundai Creta 2025

Hyundai Creta Comfort e Limited: entrada e taxa zero em 30x.

Hyundai HB20 Limited MT: entrada e 48 parcelas de R$ 799.

Hyundai Kona Ultimate: bônus de até R$ 20 mil.

Hyundai Tucson: comercializado com preço de nota fiscal de fábrica.

Kia Plena

Kia Sorento 2026 para pronta entrega Crédito: Kia/Divulgação

Kia Niro EX: de R$ 214.900 por R$ 189.900.

Kia Niro SX: de R$ 239.900 por R$ 214.900.

Kia Bongo: be R$ 179.900 por R$ 169.900.

Kia Sportage 2026: pronta entrega e condição especial.

Kia Carnival: pronta entrega e condição especial.

Kia Sorento 2026: pronta entrega e lançamento disponível.

Prime Caoa Chery

Caoa Chery Tiggo 8 Pro 25/26: entrada de 40% e saldo em 48x com o primeiro pagamento em até 120 dias (pronta entrega).

Caoa Chery Tiggo 8 Pro PHEV 25/26: emplacamento grátis, entrada de 40% e saldo em 48x com o primeiro pagamento em até 120 dias (pronta entrega).

Caoa Chery Tiggo 5 Sport 25/26: emplacamento grátis, entrada de 40% e saldo em 48x com o primeiro pagamento em até 120 dias (pronta entrega).

Prime Omoda & Jaecoo

Novo Omoda 5 híbrido: taxa de 0,85 com 50% de entrada e saldo em 36x Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Jaecoo 7 Luxury e Prestige: taxa zero com 60% de entrada e saldo em 60x, além de 7 anos de garantia.

Omoda E5: taxa zero com 60% de entrada e saldo em 24x.

Omoda 5: taxa de 0,85 com 50% de entrada e saldo em 36x, supervalorização do usado e 7 anos de garantia.

Omoda 7 Prestige: taxa zero com 60% de entrada e saldo em 36x, supervalorização do usado e 7 anos de garantia.

Peugeot Premier

Peugeot 208 Allure 25/26: de R$ 125.550 por R$ 118.990 (utilizando bônus trade-in de R$ 4.000).

Peugeot 208 Style 1.0 manual 25/26: de R$ 105.990 por R$ 92.990 (utilizando bônus trade-in de R$ 3.000).

Peugeot 2008 Active 25/26: de R$ 151.990 por R$ 133.990 com o usado na troca (utilizando bônus trade-in de R$ 9.000) e IPVA grátis.

Peugeot 2008 GT Hybrid 25/26: de R$ 181.990 por R$ 159.990 (utilizando bônus trade-in de R$ 5.000) e IPVA grátis.

Citroën Passion

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 25/26: a partir de R$ 116.990 Crédito: Divulgação

Citroën C3 Xtr manual 25/26: a partir de R$ 89.990 com bônus de R$ 2.000 na troca ou taxa de 0,99% em 24x.

Citroën Basalt Dark Edition Turbo 25/26: a partir de R$ 116.990 com bônus de R$ 3.000 na troca e taxa 0%.

Citroën Basalt Feel Turbo automático 25/26: a partir de R$ 110.990 com bônus de R$ 3.000 na troca e taxa 0%.

Citroën Aircross Xtr 7 Turbo automático 25/26: a partir de R$ 131.990 com bônus de R$ 2.500 na troca e taxa de 0,49%.

Prime Mitsubishi

Linha Mitsubishi Triton: taxa Zero com 60% de entrada e saldo em 18x ou 1 ano de seguro grátis.

Mitsubishi Eclipse Cross: bônus de até R$ 20 mil no usado.

Mitsubishi Outlander: bônus de até R$ 30 mil no usado.

Prime Supernovos

Oferta Geral: IPVA 2026 grátis e veículos para pronta entrega.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta