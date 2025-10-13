Nova média

Versão Warlock da picape Ram Dakota é revelada antes do lançamento oficial

Com a divulgação do início da produção da picape na fábrica da Stellantis, na Argentina, versão com foco no off-road e motor a diesel é a primeira a ser divulgada

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 16:17 - Atualizado há uma hora

A versão Warlock terá como foco o off-road e motorização a diesel com potência de 200 cv Crédito: Ram/Divulgação

A Ram iniciou a produção da nova Dakota, e revelou, antes do lançamento oficial, a versão Warlock. Esta é a primeira versão a ser produzida e o foco será no off-road, com motorização a diesel, o mesmo propulsor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência.

O modelo chega para competir no disputado segmento de picapes médias, um mercado onde a Ram não atuava desde 2009, desde que a marca se tornou independente da Dodge. O modelo está posicionado para atrair novos públicos para a marca e, juntamente com a Rampage torna-se a segunda picape da Ram produzida fora da América do Norte.

A previsão é que a nova picape média chegue ao mercado brasielrio no início de 2026 Crédito: Ram/Divulgação

A previsão é que a nova picape média chegue ao mercado brasielrio no início de 2026 e a versão Warlock fará sua estreia na América do Sul juntamente com o novo modelo. o modelo foi desenvolvido e será fabricado no Polo Automotivo de Córdoba, hub focado na produção de caminhonetes da Stellantis, juntamente com a Fiat Titano. O lançamento da Dakota é parte de um investimento de R$ 2 bilhões pela Stellantis.

O visual da Ram Dakota traz robustez, com uma dianteira marcada por uma grade larga com o logotipo Ram e um capô que ostenta o emblema Ram Turbo. O conjunto óptico inclui faróis afilados, lanternas e faróis de neblina com tecnologia totalmente de LED.

O modelo chega para competir no disputado segmento de picapes médias Crédito: Ram/Divulgação

A versão Warlock, com vocação mais off-road, é identificada por grafismos laterais na caçamba. O exterior é complementado por rodas de liga-leve negras de 17 polegadas com bordas diamantadas e pneus de uso misto. A picape conta ainda com estribos laterais e uma Rambar instalada na caçamba.

Desempenho

O motor será acoplado a um câmbio automático de oito marchas Crédito: Ram/Divulgação

Sob o capô, a nova picape média será equipada com o motor 2.2 Turbodiesel. Este propulsor entrega 200 cv de potência e um torque de 450 Nm (45,9 kgfm). O motor será acoplado a um câmbio automático de oito marchas. A fabricação desse motor na Argentina está prevista para começar em 2027.

Para garantir a capacidade de rodar em diferentes terrenos, a Dakota utiliza tração 4x4 automática, com opção de acionamento do modo 4x2 e reduzida, todos controlados por um comando eletrônico rotatório no console central. Há também um recurso de bloqueio do diferencial traseiro com acionamento eletrônico.

A Dakota traz um volume de caçamba superior a 1,2 mil litros Crédito: Ram/Divulgação

Um dos pilares do modelo é a capacidade de trabalho. A Dakota traz um volume de caçamba superior a 1,2 mil litros, que conta com revestimento e iluminação de LED. A capacidade de carga útil é de mais de uma tonelada, segundo a montadora, e a picape tem capacidade de reboque de até 3,5 toneladas.

Interior e tecnologia

O interior da Ram Dakota Warlock segue um acabamento mais refinado Crédito: Ram/Divulgação

O interior da Ram Dakota Warlock segue um acabamento mais refinado, com materiais macios ao toque no revestimento dos painéis e portas. Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos.

O painel de instrumentos e a central multimídia são dispostos em duas telas lado a lado, sendo a multimídia de 12,3 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e sistema de navegação embarcada.

O painel de instrumentos e a central multimídia são dispostos em duas telas lado a lado Crédito: Ram/Divulgação

O console central elevado abriga porta-objetos e o apoia-braço. Ainda estão acoplados a ele, carregador por indução para celular e portas USB, incluindo entradas do tipo C de carregamento rápido.

*Com informações da Stellantis.

