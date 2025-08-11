Home
Ram Rampage recebe novidades em todas as versões para a linha 2026

Versões Rebel, Laramie e R/T agora contam com lanternas escurecidas e a de entrada Big Horn passa a sair de fábrica com sensores de estacionamento na dianteira

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:00

 - Atualizado há 42 minutos

Ram Rampage 2026
A versão R/T ganha acabamento escurecido nas lanternas com o pacote Night Edition  Crédito: Ram/Divulgação

A Ram apresentou as novidades para a linha 2026 da Rampage, que traz novidades em todas as versões. O modelo, que é o primeiro da marca a se produzido e desenvolvido fora da América do Norte, agora conta com acabamento escurecido nas lanternas das versões Rebel, Laramie com pacote Night Edition e R/T.

O detalhe é inspirado nas picapes importadas 1500, 2500 e 3500 Laramie Night Edition. A versão de entrada Big Horn passa a sair de fábrica com sensores de estacionamento na dianteira. A Rampage ocupa o segundo lugar ente as intermediárias, precedida da Fiat Toro (lançada recentemente a linha 2026), também pertencente à Stellantis, conglomerado que detêm as duas marcas. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 13.403 unidades comercializadas até julho deste ano.

Ram Rampage 2026
A Rampage 2026 mantém as duas opções de motorização: turbodiesel e Hurricane flex Crédito: Ram/Divulgação

Ainda sobre as novidades, a versão R/T recebeu uma nova calibração na suspensão e os pneus Pirelli da versão, de medida 235/55 R19, agora vêm com a tecnologia Seal Inside, que permite que o veículo continue rodando em caso de perfurações de até 5 mm.

Motorização e tecnologia

A Rampage 2026 mantém as duas opções de motorização. O motor 2.2 turbodiesel de 200 cv de potência e 450 Nm de torque e o 2.0 Hurricane 4 turbo gasolina de 272 cv e 400 Nm de torque. Ambos os propulsores são conectados a um câmbio automático de nove marchas. O modelo continua com sistema de tração 4x4, com distribuição automática da força e modo reduzida, além de assistente de descida em rampa (HDC – Hill Descent Control).

Os sistemas avançados de assistência à direção (ADAS) de nível 2, que incluem tecnologias como piloto automático adaptativo com Stop & Go e sistema de alerta de saída de faixa, permanecem de série nas versões Rebel, Laramie e R/T.

*Com informações da Ram.

