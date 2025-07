Mudança de rota

Fiat busca protagonismo da Titano no segmento de picapes médias

Linha 2026 da picape lançada no ano passado troca motor, câmbio nas versões automáticas e ganha nova calibração de suspensão

Publicado em 18 de julho de 2025 às 13:04 - Atualizado em 3 horas

A Titano chegou ao Brasil em março do ano passado para completar o portfólio da Fiat e posicionar a marca italiana no segmento de picapes médias. Líder de vendas no segmento de picapes compactas, com a Strada, e no das intermediárias, com a Toro, a Fiat teve de conviver com um posicionamento periférico em seu novo produto. >

Bem longe do trio que lidera as vendas no segmento, formado por Toyota Hilux (23.152 emplacamentos de janeiro a junho), Ford Ranger (15.976 emplacamentos) e Chevrolet S10 (13.783 emplacamentos), a Titano, com 3.986 vendas no primeiro semestre de 2025, briga entre as picapes “coadjuvantes”, posicionada no ranking de vendas entre a Mitsubishi L200 Triton (4.006 emplacamentos) e a Nissan Frontier (3.013 emplacamentos).>

Pouco mais de um ano após o lançamento, para tentar abrir espaço entre as picapes médias protagonistas do mercado brasileiro, a linha 2026 da Titano ganhou novo motor, novo câmbio nas versões automáticas e nova calibração de suspensão.>

A Titano mantém como base a plataforma sobre longarinas KP1, desenvolvida pela chinesa Changan em conjunto com a PSA Peugeot Citroën, que deu origem à Changan Kaicene F70 – lançada em 2019 – e à “clone” Peugeot Landtrek, também fabricada na China desde 2020. >

>

Mas a origem da picape vendida no Brasil mudou – anteriormente montada na fábrica Nordex em Montevidéu, no Uruguai, há dois meses passou a ser produzida no Polo Automotivo Stellantis de Córdoba, na Argentina. A linha 2026 da Titano abandonou o antigo motor 2.2 turbodiesel, que entregava 180 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque e era acoplado à transmissão automática de 6 marchas nas variantes Volcano e Ranch ou associado ao câmbio manual de 6 marchas na Endurance, com a mesma potência e torque de 37,7 kgfm. >

Agora, sob o capô, traz o motor turbodiesel Multijet 2.2 importado da Itália, o mesmo adotado nas picapes Fiat Toro e Ram Rampage e no utilitário esportivo Jeep Commander. Aliado à transmissão automática de 8 machas da ZF, deixa a picape com 200 cavalos de potência e 45,9 kgfm de torque – na versão com câmbio manual de 6 marchas Endurance, a potência é mantida, porém, o torque cai para 40,8 kgm. >

A nova motorização traz ainda mais economia para a picape. Com câmbio automático, o consumo no ciclo urbano na aferição do PBEV do Inmetro, que era de 8,5 km/l, passou a ser de 9,9 km/l, com economia de 16%. Já na estrada, a Titano passa a fazer 10,8 km/l, 17% melhor se comparado aos 9,2 km/l do motor anterior. >

As novidades mecânicas incluem a calibração da suspensão, elaborada para proporcionar mais conforto e estabilidade em terrenos irregulares, e a direção, que passa a ser elétrica – a do modelo anterior era hidráulica –, para ampliar o conforto em manobras.>

Em termos de segurança, a linha 2026 traz outras evoluções. A variante Ranch passa a contar com o sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), que traz recursos como frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e até piloto automático adaptativo. Há ainda alerta de saída de faixa, assistente de descida (Hill Descent Control), detector de pressão dos pneus, controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa, controle de tração e Trailer Swing Control, que melhora a estabilidade ao rebocar. A picape também ganhou freios a disco nas quatro rodas (eram a tambor na traseira no modelo anterior). >

Na cabine, o acionamento do freio de estacionamento passa a ser eletrônico (a partir da versão Volcano) e um seletor giratório disponibiliza três opções de tração: 2H (4x2 frontal sem redução), 4Auto (4x4 simples) com engate automático do diferencial dianteiro sob demanda e 4L (4x4 com redução). >

No visual externo, quase não há mudanças. A picape manteve 5,33 metros de comprimento, 1,96 metro de largura (2,22 metros com espelhos), 1,89 metro de altura e 3,18 metros de distância de entre-eixos. >

A frente preserva a grade com temas geométricos e a Fiat Flag (bandeirinha italiana estilizada), emoldurada pelas luzes de circulação diurna em LED e pelo “skid plate” (protetor do motor), que ganhou novo acabamento. Os para-choques traseiros recebem detalhes na mesma tonalidade do “skid plate” e o protetor de caçamba agora é de série em todas as versões. >

As rodas são de aço com 17 polegadas na opção de entrada Endurance, de liga leve na mesma medida na intermediária Volcano e de liga leve com 18 polegadas na topo de linha Ranch. Os preços sugeridos da Titano 2026 partem de R$ 233.990 na Endurance (com câmbio manual de 6 marchas), passam pelos R$ 263.990 na Volcano e chegam aos R$ 285.990 na Ranch – as duas últimas com câmbio automático de 8 marchas. A picape da Fiat tem novas opções de cores: Cinza Silverstone e Branco Alaska, disponíveis nas versões Volcano e Ranch. >

Experiência a bordo: evolução interior

A montagem da Titano no Uruguai não atingia o padrão de qualidade das picapes “made in Brazil” da Fiat. Alguns acabamentos internos eram mal fixados. Agora, o interior da picape média feita na Argentina ganhou revestimentos e montagens que aparentam mais qualidade. O novo console central traz nova alavanca de câmbio tipo manche e freio de mão eletrônico.>

Na versão Ranch, os bancos são em polímero que simula couro, com costuras aparentes para realçar o requinte. Os dianteiros têm ajuste elétrico e, para passageiros de trás, há saída de ar-condicionado e tomadas USB. O carregador de celular por indução é sempre opcional.>

O modelo também evoluiu em tecnologia com a chegada da linha 2026. Com Apple Carplay e Android Auto, a central agora traz conexão sem fio para smartphones. A Titano passa a ter quadro de instrumentos com tela colorida de 7 polegadas na Ranch e a central multimídia em estilo “flutuante” de 10 polegadas passa a contar com uma página exclusiva para condução no fora-de-estrada. >

A câmera de 360 graus, proporcionada por quatro câmeras distribuídas no exterior do veículo, além de auxiliar o motorista na hora de estacionar e nas manobras nas trilhas, é ativada automaticamente quando obstáculos são detectados durante a direção. >

Primeiras impressões: transformação sob demanda

(CURVELO/MG) - A apresentação da linha 2026 da Titano foi no Circuito dos Cristais, o autódromo da cidade mineira de Curvelo, e pelas pistas de testes off-road que a Stellantis construiu no local. >

Quando foi lançada no Brasil, em março do ano passado, a Titano não oferecia o comportamento de “SUV com caçamba” que tornou-se tendência dominante nas picapes médias contemporâneas. O modelo da Fiat vibrava demais no asfalto e era mais rumoroso que os concorrentes. Além disso, o antigo “powertrain” não era tão elástico. >

Na linha 2026, a Titano evoluiu expressivamente. O novo motor entrega 20 cavalos e 5,1 kgfm adicionais e trabalha acoplado ao câmbio automático de 8 marchas, com mais relações que permitem aproveitar a força do novo propulsor. A aceleração de zero a 100 km/h, que levava 12,4 segundos no modelo 2025, é feita em 9,9 segundos – ou seja, 20% de melhora. Não é a picape mais rápida do segmento, mas dá conta do recado. A velocidade máxima, que era de 175 km/h, chega agora a 180 km/h. >

Também chama a atenção o retrabalho feito na suspensão. O curso dos amortecedores está mais curto, e a vibração com a caçamba vazia tornou-se bem menos perceptível. A suspensão continua a absorver bem os impactos dos grandes buracos, mas agora consegue filtrar com mais eficiência as pequenas irregularidades.>

Os novos coxins amenizaram a vibração na cabine. A picape média da Fiat tem comportamento mais previsível e rolamento mais contido nas curvas. A nova tração AWD distribui a tração entre os eixos sob demanda, algo que certamente deve melhorar a dirigibilidade no asfalto em pista molhada. >

Um sistema e acoplamento eletromagnético no diferencial central transfere a força para as rodas dianteiras somente quando detecta perda de aderência na traseira. O isolamento acústico melhorou, mais ainda pode ser aprimorado, especialmente em altas velocidades. >

No off-road, os bons ângulos de entrada (29 graus) e de saída (27 graus) continuam a facilitar a transposição de obstáculos. Para encará-los, a picape aproveita bem seus 23,5 centímetros de distância em relação solo, além de contar com caixa de transferência e bloqueio manual do diferencial traseiro. >

Há ainda três modos de tração, o “2H”, com a força ficando 100% nas rodas traseiras, o “4H”, para terrenos mais difíceis, e o “4L”, com reduzida, para condições extremas de off-road. Para facilitar transposição de trilhas, os modos de condução “Areia” e “Neve” são bastante úteis. E a tela de navegação off-road ainda ajuda exibindo informações e guias. >

Ficha técnica Fiat Titano Volcano

Motor : a diesel, dianteiro, longitudinal, 2.184 cm³, sobrealimentado por turbo de geometria variável, quatro cilindros em linha, duplo comando no cabeçote e 16 válvulas. Injeção direta de combustível

: a diesel, dianteiro, longitudinal, 2.184 cm³, sobrealimentado por turbo de geometria variável, quatro cilindros em linha, duplo comando no cabeçote e 16 válvulas. Injeção direta de combustível Potência : 200 cavalos a 3.500 rpm

: 200 cavalos a 3.500 rpm Torque : 45,9 kgfm a 2 mil rpm

: 45,9 kgfm a 2 mil rpm Transmissão : automática de 8 marchas

: automática de 8 marchas Tração : AWD com 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida, controlada por seletor eletrônico rotatório

: AWD com 4x2, 4x4 e 4x4 com reduzida, controlada por seletor eletrônico rotatório Direção : elétrica

: elétrica Carroceria : picape cabine dupla montada sobre longarinas com quatro portas e cinco lugares, com seis airbags de série

: picape cabine dupla montada sobre longarinas com quatro portas e cinco lugares, com seis airbags de série Dimensões : 5,33 metros de comprimento, 1,96 metro de largura, 1,89 metro de altura e 3,18 metros de distância de entre-eixos

: 5,33 metros de comprimento, 1,96 metro de largura, 1,89 metro de altura e 3,18 metros de distância de entre-eixos Suspensão : dianteira independente do tipo Low Double Wishbone, com molas helicoidais, barra estabilizadora com quatro braços oscilantes e amortecedores telescópicos pressurizados, traseira com eixo rígido, feixe de molas de quatro lâminas e amortecedores telescópicos pressurizados

: dianteira independente do tipo Low Double Wishbone, com molas helicoidais, barra estabilizadora com quatro braços oscilantes e amortecedores telescópicos pressurizados, traseira com eixo rígido, feixe de molas de quatro lâminas e amortecedores telescópicos pressurizados Rodas e pneus : 17x7,5 polegadas liga leve e pneus 265/65 R17

: 17x7,5 polegadas liga leve e pneus 265/65 R17 Freios : dianteiros por discos ventilados e sólidos na traseira. ABS com EBD de série

: dianteiros por discos ventilados e sólidos na traseira. ABS com EBD de série Peso : 2.120 kg

: 2.120 kg Capacidade da caçamba : 1.210 litros / 1.020 quilos

: 1.210 litros / 1.020 quilos Tanque de combustível : 80 litros

: 80 litros Preço: R$ 263.990 >

