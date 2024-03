Novata de peso

Fiat Titano chega com a missão de repetir sucesso de Toro e Strada

Estreando em um segmento inédito para a montadora, picape quer chegar a 10% de um nicho consolidado por veteranas como Hilux, S10 e Ranger

12 min de leitura min de leitura

Fiat Titano chega com a missão de completar o portfolio de picapes da montadora. (Fiat/Divulgação)

Chapada dos Guimarães (MT) - Depois de meses de espera - e de teasers esporádicos - a Fiat, enfim, oficializou a chegada ao mercado da Titano. Primeira picape média da marca italiana, que domina hoje os segmentos de compactas e intermediárias, com, respectivamente, a Strada e a Toto. A Titano chega com a missão importante de compĺementar e expandir a linha de picapes da marca italiana e de conquistar um segmento ainda inédito para a Fiat: o de picapes médias (ou segmento D).

No entanto, não vai ser um terreno fácil para a novidade, já que a Titano vai enfrentar outras rivais já consolidadas e bem fortes nesse segmento, como a imbatível Toyota Hilux (6.713 unidades até fevereiro vendidas, segundo dados da Fenabrave), a renovada Ford Ranger e a Chevrolet S10 que se prepara para ganhar uma repaginação total, ainda este ano.

Derivada da picape Peugeot Landtrek, a Titano ganhou vida própria. (Fiat/Divulgação)

Mas, segundo o vice-presidente de Operações Comerciais da Stellantis América do Sul, Herlander Zola, a intenção é ter de 8% a 10% de share do mercado de picapes médias com esse novo modelo.

“As picapes sempre foram fundamentais para a retomada de mercado da Fiat. O lançamento da nova Strada mudou o patamar dessa categoria no Brasil e ela é líder no segmento há 21 anos, com 1,7 milhão de unidades vendidas nesse tempo. Já a Toro é líder no segmento de intermediárias e estamos preparados para ocupar um espaço dentro do nicho de picapes D”, diz.

E para provar essa entrada “de cabeça” no segmento das médias, a Fiat escolheu o Estado do Mato Grosso, um dos principais expoentes do agronegócio do país, para apresentar à imprensa a novidade.

“O peso do segmento das picapes na região Centro-Oeste do Brasil é de 27% contra 18% da média nacional. Ou seja, de cada 10 veículos, praticamente três são picapes na região. E 35% do total de picapes médias [D-picapes] está concentrado nas capitais brasileiras”, avalia o vice-presidente da Fiat Stellantis América do Sul, Alexandre Aquino.

A caçamba é a maior do segmento, com 1.314 litros e 1.029 kg de capacidade de carga. (Fiat/Divulgação)

Ainda sobre estratégias de vendas, segundo o vice-presidente de operações comerciais, a Fiat deve focar bem no segmento de agronegócio, com participação em grandes feiras do setor e também com um “plano de teste-drive ostensivo para levar um número cada vez maior de clientes a identificar a capacidade técnica e off-road da Titano”.

Picape a diesel "acessível"

A ostensividade do lançamento da Titano começa pela precificação do modelo. Tendo apenas motorização a diesel, a picape vem em três versões com preços agressivos para o segmento, quando se trata desse tipo de motorização, tendo o foco, principalmente, de produtores rurais: a de entrada Endurance (R$ 219 mil), a intermediária Volcano (R$ 239 mil) e a topo de gama Ranch (R$ 259 mil). “A versão de entrada, Endurance, é bem completa e é hoje, a picape 4x4 diesel mais acessível do país”, avalia Zola

Detalhes da Fiat Titano Tela cheia 1 de 6

Todas as versões são 4x4 com cabine dupla. Segundo o vice-presidente da Fiat, não faz parte dos planos da empresa explorar outros territórios dentro desse segmento, no caso uma versão com cabine simples. “Quem irá ensinar o fluxo da demanda será o mercado. Inicialmente, a expectativa de vendas para cada versão é de 20% para a Endurance, 30% para a Volcano e 50% para a Ranch”, explica.

Todas as versões contam com o câmbio manual e automático de seis marchas e motor 2.2l Turbodiesel de 180 cv e 40,8 kgfm (37,7 kgfm na versão manual). Para otimizar a tração em qualquer condição de aderência e carga, a picape conta com uma caixa de transferência e bloqueio manual do diferencial traseiro.

É possível selecionar três modos de tração: 2H (2 High Speed) em que a tração fica 100% nas rodas traseiras; 4H (4 High Speed) que é utilizada quando o veículo está em terrenos desafiadores e 4H (4 Low Speed) ideal para quando é necessário maior torque, principalmente em condições extremas de off-road.

Todas as versões são 4x4 com cabine dupla. (Fiat/Divulgação)

Inicialmente o modelo tem quatro opções de cores: as metálicas Vermelho Tramonto, Preto Carbon e Prata Billet e a sólida Branco Ambiente.

Design robusto

Derivada da picape Peugeot Landtrek, a Titano ganhou vida própria, desenvolvida pelo time da Fiat do Brasil, com foco no uso dentro do país. Mas a montadora também está de olho no mercado global: além da América Latina, a África, com atenção para a Argélia, onde o foco de vendas da Titano será a eficiência de combustível.

Começando pelo visual da picape, ela traz um grade em preto brilhante, que, segundo a Fiat, antecipa a nova linguagem de design da marca, com temas geométricos precisos e robustos, além de uma nova interpretação da Fiat Flag. Ainda, a assinatura dos faróis DRL LED e o skidplate completam o visual frontal do modelo. As rodas são de aço pretas na versão de entrada Endurance, de 17 polegadas e de liga leve nas demais versões, sendo 17 polegadas diamantadas para a Volcano e 18 polegadas na topo de gama, a Ranch.

Titano chega com motorização a diesel. (Fiat/Divulgação)

A robustez continua nas suas dimensões: ela tem 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura (com espelhos), 1.898 mm de altura (com barras longitudinais) e 3.180 mm de distância entre eixos. Sua altura do solo é de 235 milímetros. A caçamba, inclusive, é a maior da categoria, com 1.314 litros e 1.029 kg de capacidade de carga. Já a capacidade de reboque é de 3,5 toneladas (o que equivale a rebocar outra Titano ou uma van do tamanho da Ducato).

Comparando com modelos do mercado, ela está entre uma das maiores da sua categoria: a Toyota Hilux tem 1,81m de altura, 1,85m de largura, 5,32m de comprimento e 3.08m de entre-eixos; a Chevrolet S-10 tem 1,83m de altura (versão LT 4x4), 1.85m de largura sem espelhos, 5,36m de comprimento e 3,09m de entre-eixos; já a Ford Ranger (XL CD 3.2 Diesel 4x4 AT) mede 1,82m de altura, 1,86m de largura (sem espelhos), 5,35m de comprimento e 3,22m de entre-eixos.

Por dentro, o modelo traz conforto, com ajuste de profundidade e altura para os volantes, ajuste elétrico nos bancos do motorista e carona para a versão topo e revestimento em couro. O cluster com tela digital colorida 4.2” e central multimídia de 10”, voltados para o motorista são de série para as versões Volcano e Ranch. Além disso, ainda é possível conectar e carregar dispositivos eletrônicos através das duas entradas USB acessíveis diretamente no console central.

Fiat Titano por dentro Tela cheia 1 de 4

O modelo conta ainda com 27 litros de porta-objetos, divididos de forma inteligente para facilitar o dia-dia do motorista e passageiros com espaços para armazenamento até abaixo dos bancos. Os assentos traseiros são modulares e podem ser rebatidos, o que permite capacidade de transporte de até 100kg atrás da segunda fileira de bancos.

Tecnologia e cesta de produtos

A picape tem como itens de tecnologia, além da central multimídia com conexão com o celular, ar-condicionado digital dual zone e keyless chave presencial com partida por botão (versão Ranch). Ela tem ainda alerta de posição do volante, que avisa e orienta o motorista para alinhar a direção antes de sair com o carro.

O modelo conta com seis airbags, sete alças de segurança, alerta de saída de faixa, assistente para descidas, detector de pressão dos pneus (TPMS), ESP (Electronic Stability Program) que garante maior estabilidade e segurança na condução, assistente de partida em rampa (hill start assist), controle de tração e o Trailer Swing Control, que traz estabilidade para o reboque e freios ABS com EBD (Antilock Braking System com Electronic Brakeforce Distribution).

Por dentro, o modelo traz itens de conforto e que facilitam a condução. (Fiat/Divulgação)

Sua vocação fora de estrada está também na sua angulação, com capacidade de subida de até 90º, ângulo de transposição de 25º, capacidade de imersão de 600 milímetros, com 29º de entrada e 27º de saída e até 42º de inclinação lateral.

Outro posicionamento agressivo da Fiat com relação à nova picape é a cesta de peças de reposição, que, segundo a montadora, chega a ser 32% menor que a média das principais concorrentes. O modelo conta ainda com um portfólio de mais de 40 acessórios desenvolvidos pela Mopar para customizá-lo e adaptá-lo às necessidades do motorista.

Em relação às revisões, devem ser feitas a cada um ano ou 10.000 km. Os valores são os mesmos para todas as versões: R$ 1.835 para a primeira, R$ 1.802 para a segunda, R$ 1.529 para a terceira, R$ 2.161 para a quarta, R$ 2.075 para a quinta e R$ 1.802 para a sexta.

Conheça as versões

A Endurance tem assistente de partida em rampa, assistente de descida e controle de tração. (Fiat/Divulgação)

Fiat Titano Endurance 2.2 MT Diesel

A versão conta com câmbio manual de seis marchas. Ela já traz assistente de partida em rampa (Hill start assist), assistente de descida (Hill Descent Control) e controle de tração (TC). Inclui ainda assoalho em vinil, bancos traseiros modulares e rebatíveis, com compartimentos de armazenamento. Traz também porta-luvas refrigerado e apoios de braço dianteiro e traseiro. Ela está equipada com rodas de aço pretas de 17”.

Ficha Técnica Titano Endurance

Motor: dianteiro, longitudinal com quatro cilindros em linha

Diâmetro x curso: 85,0 x 96,0 mm

Cilindrada total: 2.179 cm³

Admissão: Turbo com geometria variável

Taxa de compressão: 16:1

Potência: 180 cv a 3.750 rpm

Torque: 370 Nm a 2.000 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: duplo, no cabeçote

Injeção: direta

Combustível: diesel

Transmissão: mecânica, com seis marchas

Diferencial: 4,200

Tração: 4X4 com reduzida de 1:2,72

Freios dianteiros: a disco ventilado (diâmetro de 332 x 32 mm) com pinça flutuante e dois cilindros de comando

Freios traseiros: a tambor (diâmetro de 11”) com sapatas autocentrantes e regulagem automática de jogo pelo acionamento do freio de estacionamento

Suspensão dianteira: tipo independente, com quatro braços oscilantes com barra estabilizadora, amortecedores telescópicos de duplo efeito e molas helicoidais de flexibilidade constante

Suspensão traseira: tipo dependente, eixo rígido; amortecedores telescópicos de duplo efeito e feixe de molas de 4 lâminas e dupla flexibilidade

Direção: hidráulica

Rodas: 17” x 7,5” – aço estampado

Pneus: 265/65 R17

Peso em ordem de marcha: 2.039 kg

Capacidade de carga: 1.020 kg

Reboque com freio: 3.500 kg

Comprimento: 5.330 mm

Largura da carroceria: 1.963 mm (s/espelhos) e 2.221 mm (c/espelhos)

Altura do veículo: 1.858 mm / 1.897 mm (com barras longitudinais)

Distância entre eixos: 3.180 mm

Altura mínima do solo: 235 mm

Ângulo de entrada: 29°

Ângulo de saída: 27º

Tanque de combustível: 80 litros

Comprimento máximo da caçamba: 1.630 mm

Largura máxima da caçamba: 1.600 mm

Altura máxima da caçamba: 516 mm

Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 1.109 litros (VDA) / 1.314

(NET)

0 a 100 km/h: 14,7 s

Velocidade máxima: 175 km/h

Consumo urbano: 9,6 km/l

Consumo estrada: 9,6 km/l

Preço: a partir de R$ 219 mil

Fiat Titano Volcano 2.2 AT Diesel

Na Volcano, o câmbio automático substitui o manual. (Fiat/Divulgação)

Além de todos os itens da Endurance, a Volcano está equipada com protetor de caçamba, capota marítima, câmera 180° off-road com câmeras no retrovisor direito e na traseira, central multimídia de 10", cluster com tela digital colorida de 4,2", sensor traseiro e faróis de neblina.

Na Volcano, o câmbio automático substitui o manual. Ela tem ainda bancos de couro, rodas de liga leve de 17” diamantadas, assoalho em carpete, volante multifuncional com acabamento black piano e em couro, maçanetas exteriores e retrovisores na cor da carroceria e para-choque traseiro cromado.

Ficha técnica Titano Volcano

Motor: dianteiro, longitudinal com quatro cilindros em linha

Diâmetro x curso: 85,0 x 96,0 mm

Cilindrada total: 2.179 cm³

Admissão: turbo com geometria variável

Taxa de compressão: 16:1

Potência: 180 cv a 3.750 rpm

Torque: 400 Nm a 2.000 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: duplo, no cabeçote

Injeção: direta

Combustível: diesel

Transmissão: automática, com seis marchas

Diferencial: 4,200

Tração: 4X4 com reduzida de 1:2,72

Freios dianteiros: a disco ventilado (diâmetro de 332 x 32 mm) com pinça flutuante e dois cilindros de comando

Freios traseiros: a tambor (diâmetro de 11”) com sapatas autocentrantes e regulagem automática de jogo pelo acionamento do freio de estacionamento

Suspensão dianteira: tipo independente, com quatro braços oscilantes com barra estabilizadora, amortecedores telescópicos de duplo efeito e molas helicoidais de flexibilidade constante

Suspensão traseira: tipo dependente, com eixo rígido, amortecedores telescópicos de duplo efeito e feixe de molas de quatro lâminas e dupla flexibilidade

Direção: hidráulica

Diâmetro mínimo de curva: 14,0 m (considerar a medida meio fio a meio fio/kerb to

kerb)

Rodas: 17” x 7,5” – liga-leve

Pneus: 265/65 R17

Peso em ordem de marcha: 2.097 kg

Capacidade de carga: 1.020 kg

Comprimento: 5.330 mm

Largura da carroceria: 1.963 mm (s/espelhos) e 2.221 mm (c/espelhos)

Altura do veículo: 1.858 mm / 1.897 mm (com barras longitudinais)

Distância entre eixos: 3.180 mm

Altura mínima do solo: 235 mm

Ângulo de entrada: 29°

Ângulo de saída: 27º

Tanque de combustível: 80 litros

Comprimento máximo da caçamba: 1.630 mm

Largura máxima da caçamba: 1.600 mm

Altura máxima da caçamba: 516 mm

Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 1.109 litros (VDA) / 1.314 (NET)

Performance

0 a 100 km/h: 12,4 s

Velocidade máxima: 175 km/h

Consumo urbano: 8,6 km/l

Consumo estrada: 9,3 km/l

Preço: a partir de R$ 239 mil

Fiat Titano Ranch 2.2 AT Diesel

A versão topo de linha da Titano traz recursos como câmera 360° off -road e rodas de liga-leve de 18”. (Fiat/Divulgação)

A versão topo de linha da Titano traz recursos como câmera 360° off -road e rodas de liga-leve de 18”. Além disso, também sai de fábrica com monitoramento de pneus, sensor dianteiro, aviso de saída de faixa, keyless entry n´go, sensor de chuva, faróis, lanternas e DRL em LED, ar-condicionado automático digital dual zone, estribos laterais, capota marítima e santo antônio cromado com barras de proteção dos vidros.

Ficha técnica Titano Ranch

Motor: dianteiro, longitudinal com quatro cilindros em linha

Diâmetro x curso: 85,0 x 96,0 mm

Cilindrada total: 2.179 cm³

Admissão: turbo com geometria variável

Taxa de compressão: 16:1

Potência: 180 cv a 3.750 rpm

Torque: 400 Nm a 2.000 rpm

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: duplo, no cabeçote

Injeção: direta

Combustível: diesel

Transmissão: automática, com seis marchas

Diferencial: 4,200

Tração: 4X4 com reduzida de 1:2,72

Freios dianteiros: a disco ventilado (diâmetro de 332 x 32 mm) com pinça flutuante e dois

cilindros de comando

Freios traseiros: a tambor (diâmetro de 11”) com sapatas autocentrantes e regulagem

automática de jogo pelo acionamento do freio de estacionamento

Suspensão dianteira: tipo independente, com quatro braços oscilantes com barra estabilizadora, amortecedores telescópicos de duplo efeito e molas helicoidais de flexibilidade constante

Suspensão traseira: tipo dependente com eixo rígido, amortecedores: telescópicos de duplo efeito e feixe de molas de 4 lâminas e dupla flexibilidade

Direção: hidráulica

Diâmetro mínimo de curva: 14,0 m (considerar a medida meio fio a meio fio/kerb to

kerb)

Rodas

Medidas: 18” x 7,5” – liga-leve

Pneus: 265/60 R18

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 2.150 kg

Capacidade de carga: 1.020 kg

Comprimento: 5.330 mm

Largura da carroceria: 1.963 mm (s/espelhos) e 2.221 mm (c/espelhos)

Altura do veículo: 1.858 mm / 1.897 mm (com barras longitudinais)

Distância entre eixos: 3.180 mm

Altura mínima do solo: 235 mm

Ângulo de entrada: 29°

Ângulo de saída: 27º

Tanque de combustível: 80 litros

Comprimento máximo da caçamba: 1.630 mm

Largura máxima da caçamba: 1.600 mm

Altura máxima da caçamba: 516 mm

Volume útil da caçamba (até o limite da carroceria): 1.109 litros (VDA) / 1.314 (NET)

0 a 100 km/h: 12,4 s

Velocidade máxima: 175 km/h

Urbano: 8,5 km/l

Estrada: 9,2 km/l

Preço: a partir de R$ 259 mil

*Viagem a convite da Fiat.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta