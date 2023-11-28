Ford Ranger Raptor vende o primeiro lote em apenas cinco horas

A Ranger Raptor é para quem busca uma picape esportiva, com alta velocidade e adaptação a todo terreno Crédito: Ford/Divulgação

A versão esportiva da Ford Ranger, a Raptor, lançada na última semana, vendeu, em apenas cinco horas, as 400 unidades do primeiro lote disponíveis. Segundo a montadora, cerca de 250 picapes foram arrematadas em meia hora, sendo que, desse total, metade será entregue aos clientes até fevereiro.

O modelo lançado pela Ford faz parte de uma nova linha de picapes médias, e tem como diferencial uma pegada esportiva, alta velocidade e capacidade de se adaptar a qualquer terreno. Essa versão da Ranger foi desenvolvida pela Ford Performance, divisão de esportivos de alto desempenho da marca.

A Ranger Raptor tem nova e maior suspensão de 256 mm na dianteira e 290 mm na traseira Crédito: Ford/Divulgação

A picape foi inspirada nos modelos de competição do deserto, sendo classificada pela marca como um modelo exclusivo. E chega no mercado com o preço de R$ 448.600. Ela tem cinco anos de garantia e já está disponível em toda a rede de concessionárias da Ford com prazo de entrega das primeiras unidades até o mês de fevereiro. Os demais compradores devem receber a picape até maio.

“A Ranger Raptor é uma picape exclusiva, sem concorrentes no mercado, e esse sucesso mostra a força do produto. O nome Raptor é uma grife off-road em todo o mundo, que se somou à Nova Ranger para criar um veículo realmente fora de série. Ela oferece o máximo desempenho para quem busca adrenalina, velocidade e emoção em qualquer terreno”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford.

Novo segmento de picapes esportivas no Brasil

A Ranger Raptor foi inspirada nos modelos de competição do deserto Crédito: Ford/Divulgação

A nova Ranger chegou ao Brasil com um novo design, lembrando muito o da irmã maior, a F-150, trazendo as versões Limited, XLT, XLS e XL. Agora, o diferencial apontado pela Ford acontece na ampliação da linha com o lançamento da Ranger Raptor, um modelo que inaugura um novo segmento de picapes esportivas da marca.

“A Ranger Raptor inaugura um novo segmento de picapes esportivas no Brasil. É um veículo único, diferente de tudo o que existe hoje e chega para ocupar um espaço em branco no mercado. Ela foi feita para quem busca adrenalina, velocidade e emoção com o máximo em desempenho, robustez, design e capacidade todo-terreno”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford.

Motor Nano 3.0 L V6 biturbo GTDI

Segundo a montadora, a picape é a mais rápida do mercado, tanto na estrada quanto fora dela. Seu motor é o Nano 3.0 V6 biturbo GTDI, que possui potência de 397 cv e torque de 59,45 kgfm, indo de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Ao mesmo tempo, entrega boa eficiência energética com consumo de 8,3 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, que garante maior autonomia nas trilhas com o tanque de combustível de 82 litros.

Sua transmissão automática possui 10 velocidades, com conversor de torque e conta com relações e calibrações exclusivas de alta performance, desenvolvidas especialmente para a linha Raptor. Ainda segundo a Ford, o modelo privilegia o torque, principalmente na curva de aceleração das três primeiras marchas. Além de ter a opção de trocas manuais no volante (paddle shift), sequenciais ou com a função “skip shift”, que permite pular marchas tanto na aceleração como na redução.

Adaptação em qualquer terreno

A Ranger Raptor foi desenvolvida e validada nos ambientes de teste mais severos Crédito: Ford/Divulgação

A Ranger Raptor foi desenvolvida com o uso de técnicas de direção de competição, na Corrida Baja 1000, no Deserto Mexicano, e rodagem de durabilidade feita no deserto, em condições que equivalem a mais de 10 anos de uso do veículo.

“Esse programa incluiu 39.500 km de testes estruturais e de motorização e 1.600 km em velocidade máxima em situações extremas fora de estrada. Para a validação local, foram feitos ainda 50.000 km de testes em ambiente real no Brasil”, explica Gilmar de Paula, engenheiro-chefe da plataforma Ranger da Ford América do Sul.

Ranger Raptor é construída sobre um chassi projetado para suportar níveis ainda mais severos de impacto Crédito: Ford/Divulgação

Se engana quem pensa que a picape entrega só velocidade, pois ela também garante mais segurança aos impactos. De acordo com a Ford, o modelo é construído sobre um chassi que foi projetado para suportar níveis ainda mais severos de impacto, com reforços estruturais laterais nas longarinas, nas torres dos conjuntos de mola-amortecedor e no suporte do estepe.

Estilo Raptor por dentro e por fora

No interior, a Ranger Raptor exibe o mesmo DNA de esportividade com muita sofisticação Crédito: Ford/Divulgação

A Raptor é ainda maior do que a Ranger: ela tem mais 10 mm no comprimento (5.360 mm), 193 mm na largura (2.208 mm), 40 mm na altura (1.926 mm) e 90 mm na bitola (1.710 mm), mas mantém a mesma distância entre-eixos de 3.270 mm.

Além disso, a Ranger Raptor tem um design customizado para a esportividade e performance, com carroceria mais alta, mais larga e o nome Ford em destaque na grade dianteira. Os para-choques de aço pretos se conectam com os alargadores dos para-lamas da mesma cor, na dianteira e na traseira. O protetor dianteiro inferior, na cor prata, traz embutidos dois ganchos de reboque, com um design que facilita o acesso mesmo se um dos lados estiver obstruído por lama, água ou terreno irregular.

As rodas de liga leve de 17”, na cor preta, vêm com pneus de perfil alto, com 33” de diâmetro para melhor performance Crédito: Ford/Divulgação

“As caixas de roda têm altura elevada para abrigar o curso amplo da suspensão. As rodas de liga leve de 17” exclusivas, na cor preta, vêm com pneus 285/70 R17AT Continental Grabber, de perfil alto, com 33” de diâmetro para melhor performance off-road”, diz André Oliveira, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul.

A picape conta com painel digital de 12,4”, navegador off-road, iluminação 360°, multimídia SYNC 4 com tela de 12,4” e som da B&O Crédito: Ford/Divulgação

A picape também conta com painel digital de 12,4”, navegador off-road, iluminação 360°, multimídia SYNC 4 com tela de 12,4” e som da B&O. Dispõe ainda de monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de sinais de trânsito, farol alto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e sete airbags. E a caçamba é equipada com protetor Flexbed, tomadas de 120 V e 12 V, pontos de ancoragem e tampas para a instalação de acessórios, exibindo a assinatura Raptor nas laterais e na traseira.

O volante exclusivo traz um marcador central na cor laranja e borboletas para trocas de marcha em magnésio, além de botões de acesso rápido Crédito: Ford/Divulgação

Em seu interior, há um volante que leva um marcador central na cor laranja e borboletas para trocas de marcha de magnésio, além de botões de acesso rápido para ajuste da direção, do escapamento, dos amortecedores e do modo personalizado Raptor. O forro de teto e os acabamentos laterais são na cor preta.

Os bancos esportivos, revestidos em couro e suede preto com detalhes em laranja Crédito: Ford/Divulgação

Os bancos esportivos, revestidos em couro e suede preto com detalhes em laranja, são inspirados em aviões de combate, de acordo com a montadora. Eles têm estrutura de espuma preparada para absorção de impacto em “pousos” no terreno e formato de concha com excelente apoio lateral em velocidade, seus ajustes são elétricos em 10 níveis.

A Ranger Raptor está disponível em cinco opções de cores: Laranja Saara, Azul Belize, Preto Astúrias, Branco Nevasca e Cinza Diamantina.