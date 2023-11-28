Ford Ranger Raptor vende o primeiro lote em apenas cinco horas

A versão esportiva da Ford Ranger, a Raptor, lançada na última semana, vendeu, em apenas cinco horas, as 400 unidades do primeiro lote disponíveis. Segundo a montadora, cerca de 250 picapes foram arrematadas em meia hora, sendo que, desse total, metade será entregue aos clientes até fevereiro.
O modelo lançado pela Ford faz parte de uma nova linha de picapes médias, e tem como diferencial uma pegada esportiva, alta velocidade e capacidade de se adaptar a qualquer terreno. Essa versão da Ranger foi desenvolvida pela Ford Performance, divisão de esportivos de alto desempenho da marca.
A picape foi inspirada nos modelos de competição do deserto, sendo classificada pela marca como um modelo exclusivo. E chega no mercado com o preço de R$ 448.600. Ela tem cinco anos de garantia e já está disponível em toda a rede de concessionárias da Ford com prazo de entrega das primeiras unidades até o mês de fevereiro. Os demais compradores devem receber a picape até maio.
“A Ranger Raptor é uma picape exclusiva, sem concorrentes no mercado, e esse sucesso mostra a força do produto. O nome Raptor é uma grife off-road em todo o mundo, que se somou à Nova Ranger para criar um veículo realmente fora de série. Ela oferece o máximo desempenho para quem busca adrenalina, velocidade e emoção em qualquer terreno”, diz Pedro Resende, diretor de Vendas e Rede da Ford.
Novo segmento de picapes esportivas no Brasil
A nova Ranger chegou ao Brasil com um novo design, lembrando muito o da irmã maior, a F-150, trazendo as versões Limited, XLT, XLS e XL. Agora, o diferencial apontado pela Ford acontece na ampliação da linha com o lançamento da Ranger Raptor, um modelo que inaugura um novo segmento de picapes esportivas da marca.
“A Ranger Raptor inaugura um novo segmento de picapes esportivas no Brasil. É um veículo único, diferente de tudo o que existe hoje e chega para ocupar um espaço em branco no mercado. Ela foi feita para quem busca adrenalina, velocidade e emoção com o máximo em desempenho, robustez, design e capacidade todo-terreno”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford.
Motor Nano 3.0 L V6 biturbo GTDI
Segundo a montadora, a picape é a mais rápida do mercado, tanto na estrada quanto fora dela. Seu motor é o Nano 3.0 V6 biturbo GTDI, que possui potência de 397 cv e torque de 59,45 kgfm, indo de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Ao mesmo tempo, entrega boa eficiência energética com consumo de 8,3 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, que garante maior autonomia nas trilhas com o tanque de combustível de 82 litros.
Sua transmissão automática possui 10 velocidades, com conversor de torque e conta com relações e calibrações exclusivas de alta performance, desenvolvidas especialmente para a linha Raptor. Ainda segundo a Ford, o modelo privilegia o torque, principalmente na curva de aceleração das três primeiras marchas. Além de ter a opção de trocas manuais no volante (paddle shift), sequenciais ou com a função “skip shift”, que permite pular marchas tanto na aceleração como na redução.
Adaptação em qualquer terreno
A Ranger Raptor foi desenvolvida com o uso de técnicas de direção de competição, na Corrida Baja 1000, no Deserto Mexicano, e rodagem de durabilidade feita no deserto, em condições que equivalem a mais de 10 anos de uso do veículo.
“Esse programa incluiu 39.500 km de testes estruturais e de motorização e 1.600 km em velocidade máxima em situações extremas fora de estrada. Para a validação local, foram feitos ainda 50.000 km de testes em ambiente real no Brasil”, explica Gilmar de Paula, engenheiro-chefe da plataforma Ranger da Ford América do Sul.
Se engana quem pensa que a picape entrega só velocidade, pois ela também garante mais segurança aos impactos. De acordo com a Ford, o modelo é construído sobre um chassi que foi projetado para suportar níveis ainda mais severos de impacto, com reforços estruturais laterais nas longarinas, nas torres dos conjuntos de mola-amortecedor e no suporte do estepe.
Estilo Raptor por dentro e por fora
A Raptor é ainda maior do que a Ranger: ela tem mais 10 mm no comprimento (5.360 mm), 193 mm na largura (2.208 mm), 40 mm na altura (1.926 mm) e 90 mm na bitola (1.710 mm), mas mantém a mesma distância entre-eixos de 3.270 mm.
Além disso, a Ranger Raptor tem um design customizado para a esportividade e performance, com carroceria mais alta, mais larga e o nome Ford em destaque na grade dianteira. Os para-choques de aço pretos se conectam com os alargadores dos para-lamas da mesma cor, na dianteira e na traseira. O protetor dianteiro inferior, na cor prata, traz embutidos dois ganchos de reboque, com um design que facilita o acesso mesmo se um dos lados estiver obstruído por lama, água ou terreno irregular.
“As caixas de roda têm altura elevada para abrigar o curso amplo da suspensão. As rodas de liga leve de 17” exclusivas, na cor preta, vêm com pneus 285/70 R17AT Continental Grabber, de perfil alto, com 33” de diâmetro para melhor performance off-road”, diz André Oliveira, diretor de Desenvolvimento do Produto da Ford América do Sul.
A picape também conta com painel digital de 12,4”, navegador off-road, iluminação 360°, multimídia SYNC 4 com tela de 12,4” e som da B&O. Dispõe ainda de monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, reconhecimento de sinais de trânsito, farol alto automático, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e sete airbags. E a caçamba é equipada com protetor Flexbed, tomadas de 120 V e 12 V, pontos de ancoragem e tampas para a instalação de acessórios, exibindo a assinatura Raptor nas laterais e na traseira.
Em seu interior, há um volante que leva um marcador central na cor laranja e borboletas para trocas de marcha de magnésio, além de botões de acesso rápido para ajuste da direção, do escapamento, dos amortecedores e do modo personalizado Raptor. O forro de teto e os acabamentos laterais são na cor preta.
Os bancos esportivos, revestidos em couro e suede preto com detalhes em laranja, são inspirados em aviões de combate, de acordo com a montadora. Eles têm estrutura de espuma preparada para absorção de impacto em “pousos” no terreno e formato de concha com excelente apoio lateral em velocidade, seus ajustes são elétricos em 10 níveis.
A Ranger Raptor está disponível em cinco opções de cores: Laranja Saara, Azul Belize, Preto Astúrias, Branco Nevasca e Cinza Diamantina.
DAISY SILVA é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta e foi supervisionada pela editora adjunta do Estúdio Gazeta Karine Nobre.