Jeep Grand Cherokee retorna ao Brasil em versão híbrida com mais luxo

Jeep Grand Cherokee 4xe volta ao mercado nacional trazendo um aspecto mais refinado Crédito: Jeep/Divulgação

Sinônimo de luxo, design, sofisticação e referência na categoria 4x4, o Jeep Grand Cherokee, está de volta ao Brasil na sua quinta geração, após cerca de três décadas da estreia de sua primeira geração no país. O Grand Cherokee é o SUV premium que passou por transformações e agora retorna ao mercado trazendo mais potência e tecnologia.

De acordo com Alexandre Aquino, vice-presidente da Jeep para a América do Sul, o carro volta ao mercado nacional com um aspecto refinado e inovador. “O Grand Cherokee é um veículo de grande relevância para a Jeep no mundo todo, e em especial no Brasil, onde marcou fortemente toda uma geração como referência de SUV premium, robusto e com excelente capacidade off-road, tornando-se o sonho de consumo de muita gente. Com a chegada da quinta geração desse ícone temos a oportunidade de mostrar a evolução de tudo o que o público já conhece de melhor da marca, com o adicional da tecnologia híbrida plug-in, que amplia um dos valores da marca, a Liberdade, com sustentabilidade.”

Disponível apenas no formato híbrido, o modelo chega na versão 4xe a exemplo da versão do SUV médio Compass, que contempla a eletricidade e a combustão, lançado no início do ano passado. “Com o novo Grand Cherokee 4xe, avançamos em nossa trajetória de eletrificação no país, reforçando o compromisso da marca em oferecer performance aliada a eficiência e respeito ao meio ambiente, ao mesmo tempo que fortalecemos a reconhecida e incontestável capacidade off-road. Não por acaso, este modelo não poderia ocupar outro lugar senão o topo do nosso portfólio”, completa Aquino.

Motorização

O modelo combina o motor turbo 2.0l de quatro cilindros e dois motores elétricos de alta tensão que, atrelados a uma robusta transmissão automática de 8 marchas, garantem um desempenho excelente, com potência total combinada de 380 CV e 637 Nm de torque. Isso torna o Grand Cherokee 4xe um modelo da Jeep potente, com uma velocidade máxima de 206 km/h e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos.

O motor térmico do veículo é movido a gasolina, e o tanque tem capacidade de armazenar 72 litros de combustível. Já a bateria, que abastece o sistema elétrico, é feita de íons de lítio, e conta com refrigeração independente. Além disso, possui 400V e capacidade de 17,3 kWh. Ainda garante 29 km de autonomia 100% elétrica pelo ciclo do Inmetro e pode ser totalmente carregada em duas horas e meia – basta que a recarga seja feita em tomada de 220V com carregador Jeep Nível 2.

O sistema híbrido plug-in permite que o carro aproveite ao máximo outro recurso dos motores elétricos: a frenagem regenerativa. Ao aliviar o acelerador ou pisar no freio de forma suave, o gerenciamento eletrônico usa os próprios motores elétricos para gerar eletricidade. Assim, além de recarregar a bateria, é possível reduzir a velocidade do veículo sem a necessidade de acionar os freios a disco tradicionais. Ele tem ainda três modos de condução:

Hybrid: modo padrão, que combina as forças dos motores turbo 2.0l e elétrico para uma entrega eficiente que reúne potência máxima, torque instantâneo e aceleração impressionante. Neste modo, o veículo prioriza a energia da bateria, adicionando torque ao motor turboalimentado para maximizar a capacidade de resposta.

modo padrão, que combina as forças dos motores turbo 2.0l e elétrico para uma entrega eficiente que reúne potência máxima, torque instantâneo e aceleração impressionante. Neste modo, o veículo prioriza a energia da bateria, adicionando torque ao motor turboalimentado para maximizar a capacidade de resposta. Electric: no modo elétrico, a emissão é quase zero e ainda proporciona torque instantâneo cada vez que o acelerador é pressionado. Neste aspecto, o motor térmico só é ativado quando o motorista solicita potência máxima. Ao utilizar toda a carga da bateria, o veículo reverte automaticamente para o modo híbrido.

no modo elétrico, a emissão é quase zero e ainda proporciona torque instantâneo cada vez que o acelerador é pressionado. Neste aspecto, o motor térmico só é ativado quando o motorista solicita potência máxima. Ao utilizar toda a carga da bateria, o veículo reverte automaticamente para o modo híbrido. E-Save: neste modo, temos duas funções. Na configuração padrão, mantém o nível de carga da bateria de alta tensão, permitindo utilizar a energia posteriormente em locais ou situações onde o condutor preferir uma condução elétrica. No modo de recarga, o motor térmico é acionado para carregar a bateria de alta tensão durante o uso do Grand Cherokee 4xe.

Detalhes do Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in

Novidades da quinta geração

O novo Jeep Grand Cherokee 4xe marcou em sua passagem pelo Brasil Crédito: Jeep/Divulgação

A empresa americana busca oferecer conforto, autenticidade e inovação aos amantes dos SUV’s. Por isso, trouxe aspectos fundamentais e particulares para o Jeep Grand Cherokee. São eles:

Motores eco-friendly: com a tecnologia 4xe (PHEV) e possibilidade de condução em modo 100% elétrico, trata-se do Grand Cherokee com maior capacidade 4x4 e mais sustentável com o compromisso da marca Jeep de “Zero Emission Freedom” (Liberdade de Emissões Zero).

Mais tecnologia e segurança: traz sistema UconnectTM 5 e recursos avançados de segurança, incluindo as tecnologias semi autônomas do ADAS de nível 2 e câmeras com visão 360°.

Mais espaço e versatilidade: o novo Jeep Grand Cherokee 4xe tem 4,91 metros de comprimento, entre-eixos de 2,96 metros, 1,96 metro de largura, 1,79 metro de altura e porta-malas com compacidade para 580 litros.

Versão 4x4

O modelo combina o motor turbo 2.0l de quatro cilindros e dois motores elétricos de alta tensão Crédito: Jeep/Divulgação

Presente no DNA da Jeep ao longo das décadas, o sistema Quadra-Trac II® 4x4 oferece a habilidade de encarar todo tipo de terreno com naturalidade e total tranquilidade no Grand Cherokee 4xe.

A tecnologia faz uso de sensores para identificar quando os pneus estão escorregando, e uma caixa de transferência ativa direciona até 100% do torque para o eixo com maior aderência, com o objetivo de garantir a tração ideal para a situação.

O SUV ainda conta com um seletor de terrenos, que possui cinco modos distintos: Auto, Sport, Snow, Mud/Sand e Rock. Este sistema entrega ao condutor a possibilidade de escolha do modo de condução ideal para enfrentar qualquer tipo de desafio que surgir pela frente.

O recurso fornece calibrações otimizadas de acordo com os mais variados cenários, coordenando eletronicamente a divisão de torque 4x4, frenagem e manuseio, sistemas de direção e suspensão, controle de aceleração, mudança de transmissão, caixa de transferência, controle de tração, controle de estabilidade, sistema de freio antibloqueio (ABS) e sistema de direção.

Funções dos seletores de terreno

O Grand Cherokee tem rodas de liga leve de 20 polegadas Crédito: Jeep/Divulgação

Modo Auto: o carro desempenha um trabalho de alta eficiência. O SUV analisa dados como velocidade, inclinação e aderência com o intuito de entregar a melhor performance.

o carro desempenha um trabalho de alta eficiência. O SUV analisa dados como velocidade, inclinação e aderência com o intuito de entregar a melhor performance. Modo Snow (neve): voltado para condução em pisos muito escorregadios, adequa o conjunto mecânico para situações de baixa aderência.

voltado para condução em pisos muito escorregadios, adequa o conjunto mecânico para situações de baixa aderência. Modo Sand/Mud (areia/lama): o Grand Cherokee 4xe fica pronto para encarar trilhas cheias de lama ou com piso macio.

o Grand Cherokee 4xe fica pronto para encarar trilhas cheias de lama ou com piso macio. Modo Sport: o condutor pode aproveitar ao máximo toda a potência disponível e a estabilidade da suspensão independente nas quatro rodas com tração 4x4.

o condutor pode aproveitar ao máximo toda a potência disponível e a estabilidade da suspensão independente nas quatro rodas com tração 4x4. Modo Rock: ideal para escalar pedras e superar grandes desafios em baixa velocidade.

O novo Grand Cherokee 4xe também disponibiliza aos clientes acesso em tempo real aos dados de desempenho off-road na central multimídia, com o Off-Road Pages. Essas informações disponibilizadas otimizam a experiência durante as aventuras, como inclinação lateral e vertical, altitude, coordenadas, e a temperatura da transmissão.

O modelo vem com carregador doméstico portátil, que possibilita conectar a uma tomada de 110V/220V de três pinos aterrada. Além do carregamento em tomadas, também é possível utilizar wallbox como opção de carregamento.

Design

Modelo traz acabamento interno premium Crédito: Jeep/Divulgação

Por fora, o modelo tem assinatura constituída por faróis full LED (incluindo as luzes de neblina), que indicam integração com a identidade visual da marca; linhas fluidas; rodas de liga leve de 20”; ângulos de transposição (25,7° de entrada / 26,6° de saída / 16,3° de rampa / altura mínima de solo 214 mm); e refinamento nos acabamentos.

Por dentro, o Grand Cherokee 4xe traz partida remota do motor; banco elétrico para o motorista e passageiro com oito direções de ajuste e memória para o do motorista; bancos com acabamento premium; vidros acústicos; aquecimento para os assentos dianteiros e traseiros e resfriamento para os dianteiros; aquecimento de volante; ar condicionado digital de duas zonas; freio de estacionamento eletrônico; abertura do carro e partida do motor por chave presencial; retrovisor interno eletrocrômico e digital; retrovisores elétricos com memória e porta-malas elétrico.

O SUV traz ainda um sistema de som premium Alpine, com 8 alto falantes e um subwoofer; amplificador de 506 Watts; e cancelamento ativo de ruído. Além disso, o Jeep Grand Cherokee 4xe conta também com o teto solar elétrico e panorâmico.

Tecnologia e conectividade

SUV está equipado com uma central multimídia touchscreen de 10.1” com navegação embarcada Crédito: Jeep/Divulgação

Na tecnologia, o SUV está equipado com uma central multimídia touchscreen de 10.1” com navegação embarcada, cinco perfis de personalização, customização da tela de início e conexão com múltiplos smartphones. Através do sistema multimídia é possível efetuar conexão com Apple Carplay e Android Auto, inclusive com espelhamento sem fio.

O modelo ainda oferece um painel de instrumentos com tela totalmente digital e HD de 10,25”, e Head-Up Display colorido de 10”, que trabalha de maneira integrada com a Central Uconnect para projetar as informações de condução essenciais em posição com melhor visibilidade para o motorista.

Há ainda retrovisor interno digital, que pode ser ativado pelo motorista para manobras e no uso diário quando há pessoas no banco traseiro. Para complementar, há carregador por indução para smartphones, posicionado no console central. Por fim, o modelo também possui 4 entradas USB e 4 USBC, sendo 2 de cada no console dianteiro e 2 na segunda fileira.

Segurança

O SUV entrega um pacote de equipamentos muito completo e moderno, que soma-se aos recursos de última geração presentes no Active Driving Assist de nível 2, como frenagem autônoma de emergência (pedestres, ciclistas e veículos), monitoramento de mudança de faixa ativo (com centralização de faixa), piloto automático adaptativo com Stop & Go, monitoramento de pontos cegos, assistência de colisão em interseções, câmeras com visão 360 graus e câmera off-road, farol alto com comutação automática, sensores de estacionamento frontal e traseiro, controles de descida e de subida (HDC e HSA), controle de pressão dos pneus com alerta e oito airbags.

Modelo conta com teto solar elétrico e panorâmico Crédito: Jeep/Divulgação

Opções de cores

O Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in é oferecido no Brasil na versão 4xe, com quatro opções de cores: Bright White, Diamond Black, Baltic Grey Metallic e Silver Zynith. O modelo chega com três anos de garantia total sem limite de quilometragem e cinco anos de garantia (ou 100 mil km) para a bateria.

O modelo tem ainda a opção de acrescentar mais acessórios, como estribos laterais, engate para reboque traseiro, barras transversais de teto, protetor de soleira.

Ficha técnica

Jeep Grand Cherokee 4xe híbrido plug-in

O Jeep Grand Cherokee 4xe tem preço partindo de R$ 569.990 Crédito: Jeep/Divulgação

Motor a combustão: 2.0 L Turbo, dianteiro, transversal com 4 cilindros em linha

2.0 L Turbo, dianteiro, transversal com 4 cilindros em linha Potência máxima (ABNT): 272 cv a 5.250 rpm

272 cv a 5.250 rpm Torque máximo (ABNT): 40,0 kgfm (400 Nm) a 3.000 rpm

40,0 kgfm (400 Nm) a 3.000 rpm Motor Elétrico PF1: potência máxima ABNT de 33 kW, torque máximo ABNT de 53 Nm

potência máxima ABNT de 33 kW, torque máximo ABNT de 53 Nm Motor Elétrico P2: potência máxima ABNT de 100 kW Torque máximo ABNT de 265 Nm

potência máxima ABNT de 100 kW Torque máximo ABNT de 265 Nm Potência Máxima Combinada ABNT: 380 cv, torque máximo combinado ABNT de 637 Nm

380 cv, torque máximo combinado ABNT de 637 Nm Bateria Tensão: 400 V com capacidade de 17,3 kWh

400 V com capacidade de 17,3 kWh Combustível: g asolina

asolina Transmissão: câmbio automático de 8 marchas à frente e uma à ré

câmbio automático de 8 marchas à frente e uma à ré Tração: 4xe AWD com 4x4 permanente e 4WD Low

4xe AWD com 4x4 permanente e 4WD Low Freios: comando elétrico hidráulico com comando a pedal ABS/ESC de série. Dianteiro a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando por cada roda (diâmetro de 354 mm). Traseiro a disco sólido, com pinça flutuante e um cilindro de comando por cada roda (diâmetro de 350 mm)

comando elétrico hidráulico com comando a pedal ABS/ESC de série. Dianteiro a disco ventilado, com pinça flutuante e um cilindro de comando por cada roda (diâmetro de 354 mm). Traseiro a disco sólido, com pinça flutuante e um cilindro de comando por cada roda (diâmetro de 350 mm) Suspensão dianteira: independente Multi-link, molas helicoidais, a gás, amortecedores coilover de tubo duplo, articulações de alumínio.

independente Multi-link, molas helicoidais, a gás, amortecedores coilover de tubo duplo, articulações de alumínio. Suspensão traseira: Multi-link, mola helicoidal, amortecedores de tubo duplo (incluindo carga nivelamento para reboque), braços e articulações de alumínio.

Multi-link, mola helicoidal, amortecedores de tubo duplo (incluindo carga nivelamento para reboque), braços e articulações de alumínio. Direção: elétrica com pinhão e cremalheira

elétrica com pinhão e cremalheira Rodas: liga leve com pneus 265/50 R20

liga leve com pneus 265/50 R20 Peso do veículo em ordem de marcha: 2.466 kg

2.466 kg Capacidade de carga: 609 kg

609 kg Capacidade de reboque: 2.332 kg

2.332 kg Comprimento: 4.914 mm



Largura da carroceria: 1.968 mm

1.968 mm Altura do veículo: 1.799 mm

1.799 mm Distância entre eixos: 2.964 mm

2.964 mm Bitola dianteira: 1.660 mm

1.660 mm Bitola traseira: 1.660 mm

1.660 mm Altura mínima do solo: 214 mm

214 mm Volume do porta-malas: 580 litros

580 litros Tanque de combustível: 72 litros

72 litros Velocidade máxima: 206 km/h

206 km/h 0 a 100 km/h: 6,3 s

6,3 s Consumo ciclo urbano: 19,3 km/l

19,3 km/l Consumo ciclo estrada: 19,3 km/l

19,3 km/l Autonomia no modo 100% elétrico: 29 km pelo ciclo do Inmetro

29 km pelo ciclo do Inmetro Preço: a partir de R$ 569.990



*Com informações da montadora