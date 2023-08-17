Edição limitada dos 100 anos da BMW R 18 terá apenas 30 unidades para o Brasil

Ao todo, foram produzidas 1.923 unidades em todo o mundo Crédito: Divulgação

Com apenas 30 unidades disponíveis dos 1.923 modelos produzidos em todo o mundo, os interessados precisam agir rapidamente para garantir sua unidade da Cruiser, inspirada na icônica BMW R 5 da década de 1930.

O destaque da R 18 - 100 anos reside nas suas linhas clássicas, acompanhadas pelo maior motor boxer já construído pela BMW Motorrad. Seu visual diferenciado é a combinação da pintura preta e superfícies cromadas de alto brilho, acentuadas por linhas brancas duplas e o emblema "100 Anos". As diferenças no design continua no para-lama traseiro, onde a pintura sobre cromo é empregada.

Além disso, o para-lama dianteiro e as tampas laterais exibem elegante pintura preta. Seu banco possui acabamento bi-tom combinando o preto com o vermelho Oxford. A R 18 - 100 também é equipada com o pacote Option 719, que oferece acessórios personalizados e peças pintadas à mão pela BMW Motorrad.

Potência do modelo

O modelo possui um motor boxer de 2 cilindros, especialmente desenvolvido para ele. Sua potência é de 91 cv a 4.750 rpm e conta ainda com um torque máximo de 158 Nm a 3.000 rpm, ele emite o distintivo ronco que define o segmento Cruiser, além de um câmbio de seis marchas.

Inspirado na lendária BMW R 5, o design incorpora tubos de garfo telescópico revestidos por mangas. O curso da suspensão é de 120 mm na frente e 90 mm na traseira. Os freios consistem em um sistema de disco duplo na dianteira e um disco único na traseira, ambos equipados com pinças fixas de quatro pistões e ABS Integral.

Há ainda três modos de pilotagem padrão, algo não muito comum no segmento, permitindo que os pilotos adaptem a moto às suas preferências. O modelo é equipado ainda com Recursos como ASC (Controle Automático de Estabilidade), MSR (Controle dinâmico do freio motor), Hill Start Control para partida em subidas, luzes em LED, sistema de partida sem chave e controle de velocidade de cruzeiro.