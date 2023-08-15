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Retoque estético

Fiat Toro 2024 muda a grade e versões topo ganham novas rodas

Anunciada sem grandes mudanças, nova linha da picape intermediária da montadora italiana traz ainda conectividade para as versões Freedom e Volcano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2023 às 18:24

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 18:24

Fiat Toro 2024
Todas as versões da Fiat Toro ganharam um retoque estético na grade dianteira Crédito: Fiat/Divulgação
Depois do lançamento da Strada com motor turbo, agora foi a vez da Fiat anunciar as novidades para a linha 2024 da Toro. Diferentemente da picape compacta, que este ano completa 25 anos (e ganhou uma edição limitada de aniversário), a intermediária da montadora italiana chega sem grandes mudanças.
Para começar, todas as versões ganharam um retoque estético na grade dianteira, já as versões topo de gama Ultra e Ranch também chegam de rodas novas e as intermediárias Freedom e Volcano passam a contar com mais conectividade com o Fiat Connect////Me, plataforma de serviços da marca, que oferece funcionalidades como wi-fi, operações remotas, informações sobre o veículo, localização, navegação e assistentes de chamadas.
“A Toro é um modelo fundamental no portfólio Fiat por sua relevância no reposicionamento da marca. Ela é líder de mercado em seu segmento e crucial para manter a Fiat na liderança do segmento de picapes. Agora, com as mudanças na linha 2024, ela se torna ainda mais completa, atraente e competitiva”, comenta Herlander Zola, vice-presidente sênior da Fiat na América do Sul.
A Toro traz duas opções de motorização: o Turbo 270 Flex com 185 cv e 270 Nm junto com a transmissão de 6 velocidades e o propulsor 2.0 16V turbo diesel com 357 Nm de torque (MultiJet II) combinado ao câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4.
Nas dimensões, a picape intermediária da Fiat mede 4.945 mm de comprimento, 1.845 mm de largura e 1.678 mm de altura. Ela tem luzes de direção full LED e DRL com identidade Toro, rodas de até 18” e bancos em couro com ajuste elétrico. Sua caçamba tem capacidade de 937 litros e é capaz de carregar até 750 kg nas versões flex e 1 tonelada nas diesel, além de 400 kg de reboque.

Veja as versões, o que muda e os preços

Fiat Toro Ultra Turbodiesel 4x4 AT9 Diesel

Fiat Toro 2024
Versão tipo Ultra tem nova grade e rodas Crédito: Fiat/Divulgação
  • Nova grade com inserções volumétricas, além de moldura em preto brilhante com detalhes em vermelho no logo da Fiat e no friso decorativo da grade, a linha frontal acima do para-choque dianteiro. 
  • Costuras dos bancos em vermelho, exclusivos desta versão. 
  • Novas rodas na cor preta, porém, com moldura diamantada, exclusivas para os pneus off-road da versão.
  • Preço: R$ 210.990

Fiat Toro Ranch Turbodiesel 4x4 AT9 Diesel

Fiat Toro 2024
Novas rodas de 18" e grade com detalhes em bronze na Ranch Crédito: Fiat/Divulgação
  • Nova grade com detalhes em bronze (premium brown) no friso decorativo e design com inserções volumétricas. 
  • Bancos na cor marrom exclusivos da versão. 
  • Novas rodas de 18” diamantadas.
  • Preço: R$ 209.990

Fiat Toro Volcano

Fiat Toro 2024
Tanto na opção flex quanto na diesel, a Volcano passa a contar com conectividade de fábrica Crédito: Fiat/Divulgação
  • Tanto na opção flex quanto na diesel, versão passa a contar com o Fiat Connect////Me saindo de fábrica. 
  • Nova grade cromada de série e novos wheel fenders. 
  • Como opcional, Design Black ganha grade em preto brilhante, além dos itens escurecidos: rodas, logo fiat e interior.
  • Preço Toro Volcano Turbo 270 Flex AT6 Flex: R$ 178.590
  • Preço Toro Volcano Turbodiesel 4x4 AT9 Diesel: R$ 192.390

Fiat Toro Freedom Turbo 270 Flex AT6 Flex

Fiat Toro 2024
Versão Freedom traz nova grade e atualização no wheel fenders Crédito: Fiat/Divulgação
  • Passa a oferecer como item opcional o Fiat Connect////Me com navegação embarcada. 
  • Nova grade em preto brilhante, logo da Fiat cromado e atualização no wheel fenders.
  • Preço: R$ 164.190

Fiat Toro Endurance Turbo 270 Flex AT6 Flex

Fiat Toro 2024
Endurance ganha grade em preto fosco, logo cromado e novos wheel fender Crédito: Fiat/Divulgação
  • Nova grade em preto fosco, logo da Fiat cromado e novos wheel fenders.
  • Nesta configuração, não há opcionais.
  • Preço: R$ 149.900

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