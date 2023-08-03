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Picape e hatch

Maverick reduz preço e linha 2024 do HB20 ganha mais quatro versões

Versão intermediária da picape da Ford tem corte de R$ 20 mil no valor e hatch da Hyundai aumenta a gama de configurações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2023 às 17:23

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 17:23

Ford Maverick Lariat FX4
A Maverick Lariat FX4 tem motor EcoBoost 2.0 GTDi, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm Crédito: Ford/Divulgação
A Ford anunciou nesta quinta-feira (3) a redução de R$ 20 mil no preço final da Lariat FX4, versão intermediária da Maverick. A picape média da montadora passa a custar R$ 224.890.
Equipada com motor EcoBoost 2.0 GTDi, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm, a Maverick acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos e tem transmissão automática de oito velocidades. A picape tem cinco modos de condução (Normal, Lama/Terra, Areia, Escorregadio e Rebocar/Transporte).
O modelo tem painel digital de 6,5”, ar-condicionado dual-zone, seletor rotativo de câmbio, freio de estacionamento elétrico e multimídia de 8” é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. A picape tem capacidade de carga de 943 litros e está equipada com freio a disco nas quatro rodas e sete airbags.
Na lista de itens de segurança ainda estão assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de frenagem pós-colisão, controle eletrônico de estabilidade e tração, controle automático em descidas, assistente de partida em rampa, farol alto automático e câmera de ré.

Hyundai HB20 2024

Hyundai HB20 2024
Hyundai HB20 tem agora 11 versões com diferentes opções de configurações Crédito: Hyundai/Divulgação
Já a Hyundai anunciou a linha 2024 do hatch HB20 com quatro novas configurações adicionais, totalizando 11 versões do modelo que passou por uma repaginada total no ano passado.
Segundo a montadora, os destaques ficam por conta dos itens de design, conforto e segurança que passam a complementar, de série, a especificação de modelos já presentes no portfólio. A denominação “Plus” ou “Safety” é acrescentada para identificar os novos produtos.
Veja as novas versões e o que têm cada uma delas:

Sense Plus 1.0 MT

  • Maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo
  • Acabamento preto fosco nas molduras das portas e também na coluna B
  • Motor 1.0 12V Flex
  • Câmbio manual de 5 marchas
  • Preço: R$ 82.890 

HB20 Limited Plus 1.0 MT

  • Painel de instrumentos digital Supervision Cluster
  • Chave presencial 
  • Console central revestido em couro 
  • Maçanetas externas cromadas
  • Rodas de liga leve diamantadas de 15”
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Câmera de ré
  • Sistema de acendimento automático dos faróis
  • Vidros elétricos com sistema one-touch para todas as portas 
  • Volante com ajuste de altura e profundidade
  • Motor 1.0 12V Flex
  • Câmbio manual de 5 marchas
  • Preço: R$ 91.090

HB20 Comfort Plus TGDI AT

  • Nova versão do HB20 Comfort TGDI 
  • Câmera de ré
  • Acendimento automático dos faróis 
  • Volante com regulagem de altura e profundidade
  • Preço: R$ 105.590

HB20 Platinum Safety TGDI AT

  • Pacote de segurança avançada Smartsense, com funções como frenagem automática (FCA), assistente de permanência e centralização em faixa (LFA e LKA), farol alto adaptativo (HBA) e detector de fadiga (DAW). 
  • Bancos revestidos em couro na cor preta com acabamento perfurado
  • Seis airbags
  • Assistente de partida em rampa
  • Controle de estabilidade
  • Painel digital 
  • Rodas de liga leve de 16” diamantadas
  • Retrovisores de rebatimento elétrico
  • Chave presencial com partida do motor por botão
  • Lanternas em LED e Bluelink
  • Motor 1.0 TGDI 12V Flex
  • Câmbio automático de 6 marchas
  • Preço: R$ 113.290

Veja os preços das demais versões para a linha 2024:

  • Sense: R$ 82.290 (motor 1.0 12V Flex, câmbio manual de 5 marchas)  
  • Comfort: R$ 85.590  (motor 1.0 12V Flex, câmbio manual de 5 marchas)
  • Limited: R$ 90.690 (motor 1.0 12V Flex, câmbio manual de 5 marchas) 
  • Comfort: R$ 98.990 (1.0 TGDI 12V Flex e câmbio manual de 6 marchas)
  • Comfort: R$ 104.590 (1.0 TGDI 12V Flex e transmissão automática de 6 velocidades)
  • Platinum:  R$ 110.990 (motor 1.0 TGDI 12V Flex e transmissão automática de 6 velocidades)
  • Platinum Plus: R$ 119.590 (motor 1.0 TGDI 12V Flex e transmissão automática de 6 velocidades)

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