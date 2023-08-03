Maverick reduz preço e linha 2024 do HB20 ganha mais quatro versões

A Maverick Lariat FX4 tem motor EcoBoost 2.0 GTDi, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm Crédito: Ford/Divulgação

A Ford anunciou nesta quinta-feira (3) a redução de R$ 20 mil no preço final da Lariat FX4, versão intermediária da Maverick. A picape média da montadora passa a custar R$ 224.890.

Equipada com motor EcoBoost 2.0 GTDi, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm, a Maverick acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos e tem transmissão automática de oito velocidades. A picape tem cinco modos de condução (Normal, Lama/Terra, Areia, Escorregadio e Rebocar/Transporte).

O modelo tem painel digital de 6,5”, ar-condicionado dual-zone, seletor rotativo de câmbio, freio de estacionamento elétrico e multimídia de 8” é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. A picape tem capacidade de carga de 943 litros e está equipada com freio a disco nas quatro rodas e sete airbags.

Na lista de itens de segurança ainda estão assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de frenagem pós-colisão, controle eletrônico de estabilidade e tração, controle automático em descidas, assistente de partida em rampa, farol alto automático e câmera de ré.

Hyundai HB20 2024

Hyundai HB20 tem agora 11 versões com diferentes opções de configurações Crédito: Hyundai/Divulgação

Já a Hyundai anunciou a linha 2024 do hatch HB20 com quatro novas configurações adicionais, totalizando 11 versões do modelo que passou por uma repaginada total no ano passado.

Segundo a montadora, os destaques ficam por conta dos itens de design, conforto e segurança que passam a complementar, de série, a especificação de modelos já presentes no portfólio. A denominação “Plus” ou “Safety” é acrescentada para identificar os novos produtos.

Veja as novas versões e o que têm cada uma delas:

Sense Plus 1.0 MT

Maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo

Acabamento preto fosco nas molduras das portas e também na coluna B

Motor 1.0 12V Flex

Câmbio manual de 5 marchas

Preço: R$ 82.890

HB20 Limited Plus 1.0 MT

Painel de instrumentos digital Supervision Cluster

Chave presencial

Console central revestido em couro

Maçanetas externas cromadas

Rodas de liga leve diamantadas de 15”

Sensor de estacionamento traseiro

Câmera de ré

Sistema de acendimento automático dos faróis

Vidros elétricos com sistema one-touch para todas as portas

Volante com ajuste de altura e profundidade

Motor 1.0 12V Flex

Câmbio manual de 5 marchas

Preço: R$ 91.090

HB20 Comfort Plus TGDI AT

Nova versão do HB20 Comfort TGDI

Câmera de ré

Acendimento automático dos faróis

Volante com regulagem de altura e profundidade

Preço: R$ 105.590

HB20 Platinum Safety TGDI AT

Pacote de segurança avançada Smartsense, com funções como frenagem automática (FCA), assistente de permanência e centralização em faixa (LFA e LKA), farol alto adaptativo (HBA) e detector de fadiga (DAW).

Bancos revestidos em couro na cor preta com acabamento perfurado

Seis airbags

Assistente de partida em rampa

Controle de estabilidade

Painel digital

Rodas de liga leve de 16” diamantadas

Retrovisores de rebatimento elétrico

Chave presencial com partida do motor por botão

Lanternas em LED e Bluelink

Motor 1.0 TGDI 12V Flex

Câmbio automático de 6 marchas

Preço: R$ 113.290

Veja os preços das demais versões para a linha 2024: