Maverick reduz preço e linha 2024 do HB20 ganha mais quatro versões

A Ford anunciou nesta quinta-feira (3) a redução de R$ 20 mil no preço final da Lariat FX4, versão intermediária da Maverick. A picape média da montadora passa a custar R$ 224.890.
Equipada com motor EcoBoost 2.0 GTDi, com 253 cv e torque de 38,7 kgfm, a Maverick acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos e tem transmissão automática de oito velocidades. A picape tem cinco modos de condução (Normal, Lama/Terra, Areia, Escorregadio e Rebocar/Transporte).
O modelo tem painel digital de 6,5”, ar-condicionado dual-zone, seletor rotativo de câmbio, freio de estacionamento elétrico e multimídia de 8” é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. A picape tem capacidade de carga de 943 litros e está equipada com freio a disco nas quatro rodas e sete airbags.
Na lista de itens de segurança ainda estão assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestres e ciclistas, assistente de frenagem pós-colisão, controle eletrônico de estabilidade e tração, controle automático em descidas, assistente de partida em rampa, farol alto automático e câmera de ré.
Hyundai HB20 2024
Já a Hyundai anunciou a linha 2024 do hatch HB20 com quatro novas configurações adicionais, totalizando 11 versões do modelo que passou por uma repaginada total no ano passado.
Segundo a montadora, os destaques ficam por conta dos itens de design, conforto e segurança que passam a complementar, de série, a especificação de modelos já presentes no portfólio. A denominação “Plus” ou “Safety” é acrescentada para identificar os novos produtos.
Veja as novas versões e o que têm cada uma delas:
Sense Plus 1.0 MT
- Maçanetas externas e retrovisores na cor do veículo
- Acabamento preto fosco nas molduras das portas e também na coluna B
- Motor 1.0 12V Flex
- Câmbio manual de 5 marchas
- Preço: R$ 82.890
HB20 Limited Plus 1.0 MT
- Painel de instrumentos digital Supervision Cluster
- Chave presencial
- Console central revestido em couro
- Maçanetas externas cromadas
- Rodas de liga leve diamantadas de 15”
- Sensor de estacionamento traseiro
- Câmera de ré
- Sistema de acendimento automático dos faróis
- Vidros elétricos com sistema one-touch para todas as portas
- Volante com ajuste de altura e profundidade
- Motor 1.0 12V Flex
- Câmbio manual de 5 marchas
- Preço: R$ 91.090
HB20 Comfort Plus TGDI AT
- Nova versão do HB20 Comfort TGDI
- Câmera de ré
- Acendimento automático dos faróis
- Volante com regulagem de altura e profundidade
- Preço: R$ 105.590
HB20 Platinum Safety TGDI AT
- Pacote de segurança avançada Smartsense, com funções como frenagem automática (FCA), assistente de permanência e centralização em faixa (LFA e LKA), farol alto adaptativo (HBA) e detector de fadiga (DAW).
- Bancos revestidos em couro na cor preta com acabamento perfurado
- Seis airbags
- Assistente de partida em rampa
- Controle de estabilidade
- Painel digital
- Rodas de liga leve de 16” diamantadas
- Retrovisores de rebatimento elétrico
- Chave presencial com partida do motor por botão
- Lanternas em LED e Bluelink
- Motor 1.0 TGDI 12V Flex
- Câmbio automático de 6 marchas
- Preço: R$ 113.290
Veja os preços das demais versões para a linha 2024:
- Sense: R$ 82.290 (motor 1.0 12V Flex, câmbio manual de 5 marchas)
- Comfort: R$ 85.590 (motor 1.0 12V Flex, câmbio manual de 5 marchas)
- Limited: R$ 90.690 (motor 1.0 12V Flex, câmbio manual de 5 marchas)
- Comfort: R$ 98.990 (1.0 TGDI 12V Flex e câmbio manual de 6 marchas)
- Comfort: R$ 104.590 (1.0 TGDI 12V Flex e transmissão automática de 6 velocidades)
- Platinum: R$ 110.990 (motor 1.0 TGDI 12V Flex e transmissão automática de 6 velocidades)
- Platinum Plus: R$ 119.590 (motor 1.0 TGDI 12V Flex e transmissão automática de 6 velocidades)