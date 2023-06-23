Linha 2024 do Nissan Versa ganha reforço nas tecnologias de segurança

Linha 2024 do Nissan Versa quer competir com concorrentes ofertando gama maior de equipamentos de segurança Crédito: Nissan/Divulgação

O modelo já está disponível nas concessionárias da marca e traz três versões, com preços que partem de R$ 105.190. Entre as novidades no design, está a estreia de uma cor nova, a Cinza Lunar. Com isso, o Versa 2024 passa a contar com 2 opções de cores sólidas (Preto Premium e Branco Aspen), cinco metálicas (a nova, Vermelho Scarlet, Azul Cobalto, Cinza Grafite e Prata Classic) e uma perolizada (Branco Diamond).

Além disso, o sedã compacto traz um reforço grande de equipamentos tecnológicos relacionados à segurança, como o alerta de colisão frontal e do assistente inteligente de frenagem (FCW/FEB) como item de série para toda a linha, que integram o Nissan Intelligent Safety Shield, sistema de segurança da marca japonesa.

Segundo o gerente de marketing da Nissan Kobe, Marcelo Barros, o sedã, desde a sua versão de entrada, a Sense, já vem completo, com itens como rodas de liga leve, multimídia de 8 polegadas, controle de tração e estabilidade, freios ABS com controle de frenagem, além dos recursos de segurança citados anteriormente.

Outros recursos que são de série para todas as versões, estão os bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity, volante com regulagem de altura e profundidade, acionamento do motor por botão, retrovisores externos com regulagem elétrica e vidros com acionamento elétrico.

Já as outras versões têm o seu pacote de segurança ampliado, com alerta de atenção do motorista (DAA), alerta de colisão frontal (FCW), assistente inteligente de frenagem (FEB), alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA), alerta de cinto de segurança destravado (frontal e traseiros), alerta de objetos no banco Traseiro (Rear Seat Alert), Sistema inteligente de partida em rampa (HSA), monitoramento de ponto cego (BSW), visão 360º inteligente (AVM) e detector de objetos em movimento (MOD).

Novo visual do Versa adota um design mais angular e esportivo Crédito: Nissan/Divulgação

“A tecnologia embarcada como um todo do Versa 2024, desde a versão de entrada,vai superar a expectativa e surpreender nossos clientes. O modelo vem com mais segurança, conforto e design inovador. Tudo pensado nos nossos clientes”, avalia Barros.

Sem versão manual

Como desde a linha 2023 do Kicks não tem mais câmbio manual, o mesmo pode ser visto no caso do Versa, que utiliza a transmissão Xtronic CVT para o motor 1.6 16V Flex, o mesmo usado no SUV compacto. O propulsor entrega 113 cavalos de potência e torque de 15,3 kgfm quando abastecido com etanol.

Nissan Versa 2024

A caixa da transmissão tem ainda o modo Sport, que, acionado por um botão no câmbio, eleva as rotações para proporcionar respostas rápidas quando o pedal do acelerador é pressionado. Conta também com a função D-Step, que melhora a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas em alta rotação.

O motor, também utilizado no crossover Nissan Kicks, é reconhecido pelos clientes e pelos mecânicos pela sua durabilidade e robustez, garantindo uma vida longa sem sustos ou custos elevados.

Novidades no design

Por fora, o versa também ganhou uma repaginada o design, adotando linhas mais fortes, angulares, com uma pegada mais esportiva, o contrário do que aconteceu com o Sentra, sedã que fica um patamar acima, que foca em um público que prefere linhas mais sóbrias.

A grade traz a nova leitura do estilo Nissan V-motion, o novo logotipo da montadora na frente e na traseira e para-choque redesenhado. A chave eletrônica I-Key ganhou também novo design.

A versão Sense ganha também rodas de liga leve aro 15 e nova multimídia de 7 polegadas com Apple Car Play e Android Auto. E a Nissan ainda oferece duas opções de combinações de cores para revestir os bancos e o painel, disponíveis para as três versões: preto e azul e cinza com preto.

Versa tem entre-eixos de 2.620 mm e entre-rodas de 1.520 mm (frente) 1.530 mm Crédito: Nissan/Divulgação

A intermediária Advance ganhou mais equipamentos do Nissan Intelligent Mobility, como a visão 360º inteligente com detector de objetos em movimento (AVM + MOD). E, agora, no interior há quatro entradas USB, sendo três tipo C (uma no console dianteiro, uma dentro do novo apoio de braços e outra atrás dessa peça) e uma tipo A (console dianteiro). A versão tem também carregador de celular por indução com luz indicadora no painel, antes só disponível na versão Exclusive.

A versão topo de linha, a Exclusive, passa a ser equipada com nova central multimídia de 8 polegadas, apoio de braço com USB-C, rodas de liga leve aro 17 com novo desenho e aerofólio na tampa do porta-malas.

Anatomia e mais conforto

O Novo Nissan Versa é equipado em todas as versões com bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity Crédito: Nissan/Divulgação

O Versa conta com dimensões entre-eixos de 2.620 mm e entre-rodas de 1.520 mm (frente) 1.530 mm (traseira). O motorista tem ainda um novo ajuste de altura do banco, que deixa a posição mais elevada em relação ao modelo anterior, segundo informou a Nissan.

O porta-malas tem capacidade de 482 litros e altura em relação ao solo de fácil acesso, para facilitar seu carregamento. A tampa pode ser destravada de três formas: pela chave, pela alavanca interna e apertando o botão do porta-malas. O sedã ainda tem 18 porta-objetos para acomodar pequenos objetos de uso do dia a dia e, assim, atender quem vai nos assentos dianteiros e traseiros.

“O Versa, quando chegou em 2020 remodelado, devido a uma época um pouco turbulenta devido à pandemia, teve uma aceleração nas vendas um pouco tardia. Mas ao pegar esse embalo, sentimos uma aceleração muito surpreendente, inclusive agora, no início de 2023, sentimos um disparo incrível nas vendas. Com toda certeza estamos muito animados e confiantes que a linha 2024 irá surpreender o mercado como um todo e principalmente os clientes”, afirma o gerente da Nissan Kobe.

Nissan Versa 2024

Sedã compacto da Nissan vem em três versões diferentes Crédito: Nissan/Divulgação

Equipamentos e Versões

Sense 1.6 CVT

Roda de liga leve aro 15

Sistema multimídia de 7 polegadas com Android Auto & Apple CarPlay

Alerta de Colisão Frontal (FCW)

Assistente de Frenagem de emergência (FEB)

Nova chave eletrônica I-Key

Controle de Tração e Estabilidade (VDC)

Freios ABS com Controle Eletrônico de Frenagem (EBD)

Assistente de Frenagem (BA)

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

6 airbags

Acendimento inteligente dos faróis

Comando do piloto automático no volante

Sensor de estacionamento traseiro

Botão Push-Start

Preço: a partir de R$ 105.190

Sedã tem 18 porta-objetos para acomodar pequenos objetos de uso do dia a dia Crédito: Nissan/Divulgação

Advance 1.6 CVT

Console central com apoio de braço e entrada USB-C

Carregador sem fio

Alerta de Colisão Frontal (FCW)

Assistente de Frenagem de emergência (FEB)

Visão 360º Inteligente com detector de objetos em movimento

Rodas de liga leve aro 16

Banco traseiro bibartido 60/40, rebatível

Alerta de Objetos no Banco Traseiro

Painel central multifuncional de TFT de 7" com 12 funções

Retrovisores externos na cor do veículo com indicadores de direção

Bancos Zero Gravity

Follow me home

Isofix

Alerta de cinto de segurança (frontais e traseiros)

Preço: a partir de R$ 114.290

A cor Cinza Lunar estreia no modelo Crédito: Nissan/Divulgação

Exclusive 1.6 CVT

Console central com apoio de braço e entrada USB-C

Sistema multimídia de 8”

Roda de liga leve de 17” com novo desenho

Aerofólio traseiro

Acabamento de revestimento premium nos bancos preto com azul

Volante com acabamento de revestimento premium

Função “Welcome”

Faróis dianteiros + DTRL em LED

Antena tipo “Tubarão”

Sinal de parada de emergência

Ar-condicionado automático digital

Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

Monitoramento de Ponto Cego (BSW)

Alerta de Atenção do Motorista (DAA)

Carregador sem fio com indicador no console

Preço: a partir de R$ 126.590