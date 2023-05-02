Nissan Kicks 2024 chega mais caro, mas traz mais equipamentos

Todas as versões do Nissan Kicks 2024 passam a contar com regulagem de altura dos faróis de série Crédito: Nissan/Divulgação

A versão 2024 do Nissan Kicks foi anunciada pela montadora. O crossover teve um aumento de pelo menos R$ 2 mil com relação às versões anteriores de 2023. Os preços partem de R$ 112.990 para a versão Active CVT (a mesma versão 2023 partia de R$ 110.990).

Por outro lado, assim como no ano passado, quando todas as versões passaram a ser automatizadas com o câmbio Xtronic CVT, a linha 2024 ganhou novos equipamentos, a exemplo da regulagem de altura dos faróis para todas as versões e da chave inteligente presencial I-Key com design atualizado, disponível para as versões Advance e Exclusive.

Motor continua sendo o 1.6 de 16V com 113 cv de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 110 cv e 15,2 kgfm com gasolina Crédito: Nissan/Divulgação

A motorização continua a mesma, para todas as versões : o motor 1.6 de 16V que desenvolve 113 cavalos de potência e 15,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol e 110 cavalos e 15,2 kgfm com gasolina.

Já disponível na rede de todo o país, o modelo fabricado em Resende (RJ) traz ainda novidades de acabamento e cores. A topo de linha Exclusive Pack Tech na cor Azul Elétrico com teto preto volta a contar com a opção do acabamento interno premium cinza com preto. E a combinação de cor de carroceria Cinza com teto preto agora também pode ser encontrada com interior premium Macchiato.

As versões Sense e Active incorporaram indicadores de direção em LED. A de entrada Active passa a contar também com luzes de condução diurna DTRL e novas opções de cor Vermelho Malbec & Azul Elétrico.

Nissan Kicks 2024