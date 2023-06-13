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Final de junho

Nissan Versa ganha novo visual e mais tecnologia na linha 2024

O sedã compacto da montadora japonesa ganha linhas mais angulares e tem previsão de chegar no final de junho ao Brasil
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

13 jun 2023 às 11:58

Publicado em 13 de Junho de 2023 às 11:58

Nissan Versa 2024
A versão repaginada do Versa deve trazer ainda mais itens de conforto, segurança e tecnologia Crédito: Nissan/Divulgação
Depois da estreia do novo Nissan Sentra, em março, que ganhou novo visual e itens de tecnologia e segurança para fazer frente com os os líderes de mercado com um preço mais competitivo, agora chegou a vez da nova versão do Versa. Previsto para chegar ao Brasil no final de junho, o modelo traz um novo visual na dianteira, com linhas mais angulares.
Ao que tudo indica, será o mesmo apresentado no final do ano passado, no Salão de Los Angeles 2023, com produção no México. Com uma proposta mais moderna, ele deve ser a aposta para conquistar um público mais jovem do que o “irmão” maior, Sentra.
A expectativa é de que o sedã mantenha a mesma motorização, o propulsor 1.6 flex, com 113cv de potência a 15,3 kgfm de torque com etanol e 110cv e 15,2 kgfm a gasolina. E câmbio CVT, como já acontece com todos os modelos da Nissan, desde que a montadora abandonou para trás o câmbio manual do Kicks, no ano passado.
Segundo a Nissan, a versão repaginada do Versa deve trazer ainda mais itens de conforto, segurança e tecnologia, mas ainda não adiantou quais serão essas novidades.

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