Novo Nissan Sentra 2023 ganha mais esportividade e tecnologia; veja versões e preços

Novo Nissan Sentra está mais robusto, com o chamado design geométrico emocional da marca, deixando o conjunto mais largo Crédito: Nissan/Divulgação

*DE SÃO PAULO

Quase 20 anos após a chegada da linha ao país, que passou pela mudança mais significativa há uma década, a Nissan lança a oitava geração do Sentra, com inovações no design, no motor e nas tecnologias de bordo. Importado do México, o Novo Nissan Sentra 2023 abre pré-venda nesta quinta-feira (16), com duas versões, a Advance e a Exclusive, e preços a partir de R$ 148.490. Até o início de abril, ele estará disponível em todas as 193 concessionárias da marca no país.

A renovação do sedã médio reforça o portfólio da marca e o posicionamento da Nissan no país. Durante a apresentação da novidade para a imprensa, em São Paulo, na última quarta-feira (15), o presidente e diretor geral da Nissan, Gonzalo Ibarzábal – que assumiu em janeiro, após deixar o mesmo cargo na operação argentina da marca – ressaltou que o Brasil é um dos maiores mercados mundiais da montadora japonesa e peça fundamental para sua atuação na América do Sul.

Ibarzábal destacou os três pilares que nortearam a construção do Novo Nissan Sentra 2023: o design, com linhas e ângulos que transmitem mais elegância e, ao mesmo tempo, agressividade e esportividade; o interior da cabine, com mais espaço, conforto e acabamento premium; e as inovações tecnológicas, principalmente nos quesitos segurança e facilidade para o condutor.

No visual, ele está mais robusto, com o chamado design geométrico emocional da marca, deixando o conjunto mais largo, o que é reforçado também pela linha de teto flutuante baixa, a grade maior em forma de V, os faróis de LED e as lanternas em formato bumerangue. A esportividade é reforçada com o teto solar, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro. Outro detalhe inspirado nesse estilo são as saídas de ar-condicionado centrais circulares inspiradas no Nissan GT-R.

As linhas da carroceria, segundo a marca, também ajudam a reduzir o arrasto e, assim, melhorar o consumo de combustível em cerca de 10%. Mais largo da categoria, com cinco centímetros a mais que a geração anterior, o Novo Nissan Sentra ganhou um interior com mais espaço, garantindo mais conforto ao motorista e caronas.

Novo Nissan Sentra - Design externo

O acabamento dos bancos pode ser em preto ou em dois tons (preto e Sand) como opcional para a Exclusive. Uma novidade é que, além dos bancos dianteiros, os traseiros também têm o conforto da tecnologia zero gravidade, inspirada em estudos de ergonomia da Nasa. Ela alivia a tensão nas costas e proporciona viagens mais longas sem cansaço.

O porta-malas de 466 litros, que está na média da categoria, teve a área interna otimizada, tanto em relação em relação à largura e à altura, como no posicionamento da dobradiça das alças que sustentam a tampa. A altura do compartimento também está mais baixa em relação ao solo, o que facilita carregar malas mais pesadas. Já para acomodar objetos do dia a dia, o carro conta com seis espaços na frente, cinco atrás e oito porta-copos (quatro na dianteira e quatro para atender o banco traseiro). Outro destaque é o compartimento no console central, embaixo do apoio de braço, com 7,7 litros de capacidade.

Tecnologias

O modelo traz equipamentos de série inéditos no segmento, prometendo 20% mais de tecnologia que os concorrentes. Entre eles, estão itens do Nissan Safety Shield, conjunto de sistemas avançados de assistência ao motorista, como a Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) e Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA).

O sedã tem direção elétrica com volante em forma de "D", com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade e controles, como o acionamento do Piloto Automático Inteligente (ICC).

Esse sistema permite definir uma velocidade para ficar constante e, sem a necessidade de intervenção do motorista, mantém a distância do veículo da frente automaticamente. Para isso, ajusta a velocidade de acordo com as condições de tráfego, proporcionando mais conforto e comodidade ao condutor. A distância do carro da frente e a velocidade de "cruzeiro" também podem ser programadas por meio dos comandos no volante, tendo as informações sobre sua operação exibidas no painel.

O Sentra traz ainda Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW); Monitoramento de Ponto Cego (BSI); Faróis Automáticos Inteligentes (HBA) e Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS). Os equipamentos de reação são o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI) e o Controle Dinâmico de Chassi Integrado, que utiliza recursos do controle de tração, de distribuição automática de frenagem e assistente de frenagem para manter o carro na trajetória correta, principalmente em curvas e ultrapassagens.

Para proteção, o sedã conta ainda com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e uma estrutura reforçada de carroceria para melhor resistência aos choques. O sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça complementam a segurança dos passageiros.

Novo Nissan Sentra por dentro

Outros diferenciais do Novo Nissan Sentra 2023 são a Partida Remota do Motor e o Alerta de Objetos no Banco Traseiro. Com o primeiro é possível acionar o motor a distância, pressionando o botão de travamento das portas para, por exemplo, ligar o ar-condicionado ou o aquecedor dos bancos, segurando o botão correspondente na chave inteligente I-Key. O recurso é ideal para já deixar o interior do veículo climatizado antes dos ocupantes entrarem.

O Alerta de Objetos no Banco Traseiro é acionado ao abrir uma das portas traseiras. Chegando ao destino, caso o motorista saia do veículo e feche o carro sem abrir uma das portas de trás, o veículo emite seis alertas sonoros e visuais para lembrar que algo ficou esquecido no banco traseiro.

Também possui sistema premium de som BOSE® com oito alto-falantes e três entradas USB para carga de aparelhos: duas na frente (uma delas é do tipo "C", de carga mais rápida) e uma atrás.

Motor e câmbio

O novo Nissan Sentra 2023 carrega a terceira geração da família de motores MR20DD, prometendo mais potência e eficiência. Movido exclusivamente a gasolina, o motor 2.0 desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm.

Segundo a marca, o motor conta com injeção direta de combustível, que ajuda a melhorar o consumo e ampliar a potência e o torque, graças à maior eficiência de combustão, o que também o torna mais silencioso.

O conjunto traz câmbio CVT XTRONIC de oitava geração, que simula oito marchas. Inclui conversor de torque com resposta mais rápida e a função D-Step, que maximiza o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens.

O powertrain do novo Nissan Sentra tem quatro modos de condução. O normal é para melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição. Já o Sport mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas. No Manual, o motorista controla velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de paddle shifts atrás do volante (controle tipo borboleta). O modo Eco ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido entre 5% e 10%.

Primeiras impressões

Testamos as duas versões do novo Nissan Sentra em um percurso de 130 quilômetros, entre a cidade de São Paulo e Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas. O aumento do conforto é perceptível, tanto no espaço interno quanto no formato dos bancos, garantindo uma melhor posição das costas e das pernas para dirigir. Na versão Exclusive, o acabamento premium confere um visual interessante, que faz jus ao perfil das linhas mais arrojadas adotadas no sedã. No entanto, a tela multimídia de 9 polegadas deixa a desejar, assim como ausência do carregador por indução e de um freio de estacionamento mais moderno – o pedal totalmente analógico destoa do restante.

As inovações tecnológicas de auxílio à direção, aliadas à calibração da direção elétrica e ao baixo centro de gravidade, refletem na sensação de estabilidade, principalmente nas curvas. O conjunto traz passagens suaves de marcha e retomadas tranquilas nas ultrapassagens, embora o barulho da aceleração não passe imperceptível.

A visão 360º é o grande diferencial que chama a atenção, e funciona bem não somente no momento de fazer uma baliza, mas na atuação do conjunto de sensores no trânsito.

Mulheres e jovens no foco

O novo Nissan Sentra chega para ocupar a lacuna deixada pelo Honda Civic – que passou a ser híbrido e subiu a faixa de preço para R$ 244.900 –, e se torna o principal adversário na disputa com o Toyota Corolla, que tem a versão de entrada GLi por R$ 146.890, chegando à topo de linha Corolla Altis Premium, que sai por R$ 176.190.

O principal foco do sedã médio, segundo o diretor de Marketing da Nissan Brasil, Humberto Gómez, é o público que vai da faixa dos 25 aos 54 anos, tanto masculino quanto feminino, com personalidade cosmopolita e que valoriza o encontro do clássico com o moderno.

“Havia uma percepção de que o público desse tipo de produto era aquele clássico, com pessoas de mais idade, muito masculino… Talvez tenha sido assim no passado, mas fomos atrás dessas informações para fazer o lançamento correto. Fizemos um estudo e constatamos que cerca de 45% dos donos do Sentra são mulheres. A faixa de idade também mudou muito. Antigamente, a maioria dos clientes desse tipo de modelo estava entre 40 e 55 anos. Hoje, entre 25 anos e 45 anos, temos 53% das pessoas que compram esse carro”, destacou Gómez.

O modelo está disponível nas cores Preto Premium (sólida) e Prata Classic (metálica), e nas opções de dois tons Branco Diamond com teto Preto Premium e Cinza Grafite com teto Preto Premium (metálicas/sólidas), que são apenas para a versão Exclusive.

Novo Nissan Sentra - Detalhes no design

Como promoção de lançamento, os 100 primeiros compradores que reservarem uma unidade pelo site da Nissan, pagando um sinal, receberão como cortesia um kit com o pacote Plus do Nissan Protect, cartão combustível no valor de R$ 1 mil, uma viagem criada por agência especializada em roteiros personalizados, com direito a duas diárias, experiências únicas, jantar, seguro e presente no quarto, e uma mala de viagem personalizada.

Confira versões, preços e equipamentos:

Nissan Sentra 2023 Advance 2.0 CVT - R$ 148.490

Acabamento dos bancos em material sintético na cor preta

Acendimento inteligente dos faróis (sensor crepuscular)

Airbags duplos na frente, laterais e cabeças (6)

Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW)

Alerta de Objetos no Banco Traseiro

Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA)

Ar-condicionado automático digital de duas zonas

Assistente Inteligente de Frenagem (FEB)

Assinatura dos faróis dianteiros em LED

Banco do motorista com regulagem elétrica

Banco traseiro bipartido e dobrável com tecnologia Zero Gravity®

Bancos dianteiros aquecidos e com tecnologia Zero Gravity®

Câmera de estacionamento traseira

Central multimídia de oito polegadas

Faróis dianteiros e de neblina de LED

Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (Isofix)

Freios a disco nas 4 rodas, com ABS, controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)

Painel de instrumentos com display central em TFT de sete polegadas

Portas USB dianteiras (Tipo A + tipo C) e traseira (Tipo A)

Retrovisores externos com regulagem elétrica e LED indicador de direção

Rodas de liga leve de 17" diamantadas e pneus 215/50 R17

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)

Sistema de som com 6 alto-falantes

Troca de marchas no volante (paddle shift)

Nissan Sentra 2023 Exclusive 2.0 CVT - R$ 171.590

Tem todos os equipamentos da versão Advance, mais:

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA)

Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+I-LI)

Faróis automáticos inteligentes (HBA)

Monitoramento de Ponto Cego (BSW)

Partida remota do motor

Piloto Automático Inteligente (ICC) com comandos no volante

Retrovisor interno eletrocrômico

Retrovisores externos rebatíveis eletricamente

Sistema premium de som BOSE® com oito alto-falantes

Teto solar com controle elétrico

Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD)

Nissan Sentra 2023 Exclusive 2.0 CVT Interior Premium – R$ 173.290

Tem todos os equipamentos da versão Exclusive, mais acabamento premium na cor Sand.