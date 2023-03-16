Novo Nissan Sentra 2023 ganha mais esportividade e tecnologia; veja versões e preços

*DE SÃO PAULO
Quase 20 anos após a chegada da linha ao país, que passou pela mudança mais significativa há uma década, a Nissan lança a oitava geração do Sentra, com inovações no design, no motor e nas tecnologias de bordo. Importado do México, o Novo Nissan Sentra 2023 abre pré-venda nesta quinta-feira (16), com duas versões, a Advance e a Exclusive, e preços a partir de R$ 148.490. Até o início de abril, ele estará disponível em todas as 193 concessionárias da marca no país.
A renovação do sedã médio reforça o portfólio da marca e o posicionamento da Nissan no país. Durante a apresentação da novidade para a imprensa, em São Paulo, na última quarta-feira (15), o presidente e diretor geral da Nissan, Gonzalo Ibarzábal – que assumiu em janeiro, após deixar o mesmo cargo na operação argentina da marca – ressaltou que o Brasil é um dos maiores mercados mundiais da montadora japonesa e peça fundamental para sua atuação na América do Sul.
Ibarzábal destacou os três pilares que nortearam a construção do Novo Nissan Sentra 2023: o design, com linhas e ângulos que transmitem mais elegância e, ao mesmo tempo, agressividade e esportividade; o interior da cabine, com mais espaço, conforto e acabamento premium; e as inovações tecnológicas, principalmente nos quesitos segurança e facilidade para o condutor.
No visual, ele está mais robusto, com o chamado design geométrico emocional da marca, deixando o conjunto mais largo, o que é reforçado também pela linha de teto flutuante baixa, a grade maior em forma de V, os faróis de LED e as lanternas em formato bumerangue. A esportividade é reforçada com o teto solar, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro. Outro detalhe inspirado nesse estilo são as saídas de ar-condicionado centrais circulares inspiradas no Nissan GT-R.
As linhas da carroceria, segundo a marca, também ajudam a reduzir o arrasto e, assim, melhorar o consumo de combustível em cerca de 10%. Mais largo da categoria, com cinco centímetros a mais que a geração anterior, o Novo Nissan Sentra ganhou um interior com mais espaço, garantindo mais conforto ao motorista e caronas.
Novo Nissan Sentra - Design externo
O acabamento dos bancos pode ser em preto ou em dois tons (preto e Sand) como opcional para a Exclusive. Uma novidade é que, além dos bancos dianteiros, os traseiros também têm o conforto da tecnologia zero gravidade, inspirada em estudos de ergonomia da Nasa. Ela alivia a tensão nas costas e proporciona viagens mais longas sem cansaço.
O porta-malas de 466 litros, que está na média da categoria, teve a área interna otimizada, tanto em relação em relação à largura e à altura, como no posicionamento da dobradiça das alças que sustentam a tampa. A altura do compartimento também está mais baixa em relação ao solo, o que facilita carregar malas mais pesadas. Já para acomodar objetos do dia a dia, o carro conta com seis espaços na frente, cinco atrás e oito porta-copos (quatro na dianteira e quatro para atender o banco traseiro). Outro destaque é o compartimento no console central, embaixo do apoio de braço, com 7,7 litros de capacidade.
Tecnologias
O modelo traz equipamentos de série inéditos no segmento, prometendo 20% mais de tecnologia que os concorrentes. Entre eles, estão itens do Nissan Safety Shield, conjunto de sistemas avançados de assistência ao motorista, como a Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA) e Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA).
O sedã tem direção elétrica com volante em forma de "D", com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade e controles, como o acionamento do Piloto Automático Inteligente (ICC).
Esse sistema permite definir uma velocidade para ficar constante e, sem a necessidade de intervenção do motorista, mantém a distância do veículo da frente automaticamente. Para isso, ajusta a velocidade de acordo com as condições de tráfego, proporcionando mais conforto e comodidade ao condutor. A distância do carro da frente e a velocidade de "cruzeiro" também podem ser programadas por meio dos comandos no volante, tendo as informações sobre sua operação exibidas no painel.
O Sentra traz ainda Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW); Monitoramento de Ponto Cego (BSI); Faróis Automáticos Inteligentes (HBA) e Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS). Os equipamentos de reação são o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI) e o Controle Dinâmico de Chassi Integrado, que utiliza recursos do controle de tração, de distribuição automática de frenagem e assistente de frenagem para manter o carro na trajetória correta, principalmente em curvas e ultrapassagens.
Para proteção, o sedã conta ainda com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e uma estrutura reforçada de carroceria para melhor resistência aos choques. O sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça complementam a segurança dos passageiros.
Novo Nissan Sentra por dentro
Outros diferenciais do Novo Nissan Sentra 2023 são a Partida Remota do Motor e o Alerta de Objetos no Banco Traseiro. Com o primeiro é possível acionar o motor a distância, pressionando o botão de travamento das portas para, por exemplo, ligar o ar-condicionado ou o aquecedor dos bancos, segurando o botão correspondente na chave inteligente I-Key. O recurso é ideal para já deixar o interior do veículo climatizado antes dos ocupantes entrarem.
O Alerta de Objetos no Banco Traseiro é acionado ao abrir uma das portas traseiras. Chegando ao destino, caso o motorista saia do veículo e feche o carro sem abrir uma das portas de trás, o veículo emite seis alertas sonoros e visuais para lembrar que algo ficou esquecido no banco traseiro.
Também possui sistema premium de som BOSE® com oito alto-falantes e três entradas USB para carga de aparelhos: duas na frente (uma delas é do tipo "C", de carga mais rápida) e uma atrás.
Motor e câmbio
O novo Nissan Sentra 2023 carrega a terceira geração da família de motores MR20DD, prometendo mais potência e eficiência. Movido exclusivamente a gasolina, o motor 2.0 desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm.
Segundo a marca, o motor conta com injeção direta de combustível, que ajuda a melhorar o consumo e ampliar a potência e o torque, graças à maior eficiência de combustão, o que também o torna mais silencioso.
O conjunto traz câmbio CVT XTRONIC de oitava geração, que simula oito marchas. Inclui conversor de torque com resposta mais rápida e a função D-Step, que maximiza o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens.
O powertrain do novo Nissan Sentra tem quatro modos de condução. O normal é para melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição. Já o Sport mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas. No Manual, o motorista controla velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de paddle shifts atrás do volante (controle tipo borboleta). O modo Eco ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido entre 5% e 10%.
Primeiras impressões
Testamos as duas versões do novo Nissan Sentra em um percurso de 130 quilômetros, entre a cidade de São Paulo e Nova Odessa, na região metropolitana de Campinas. O aumento do conforto é perceptível, tanto no espaço interno quanto no formato dos bancos, garantindo uma melhor posição das costas e das pernas para dirigir. Na versão Exclusive, o acabamento premium confere um visual interessante, que faz jus ao perfil das linhas mais arrojadas adotadas no sedã. No entanto, a tela multimídia de 9 polegadas deixa a desejar, assim como ausência do carregador por indução e de um freio de estacionamento mais moderno – o pedal totalmente analógico destoa do restante.
As inovações tecnológicas de auxílio à direção, aliadas à calibração da direção elétrica e ao baixo centro de gravidade, refletem na sensação de estabilidade, principalmente nas curvas. O conjunto traz passagens suaves de marcha e retomadas tranquilas nas ultrapassagens, embora o barulho da aceleração não passe imperceptível.
A visão 360º é o grande diferencial que chama a atenção, e funciona bem não somente no momento de fazer uma baliza, mas na atuação do conjunto de sensores no trânsito.
Mulheres e jovens no foco
O novo Nissan Sentra chega para ocupar a lacuna deixada pelo Honda Civic – que passou a ser híbrido e subiu a faixa de preço para R$ 244.900 –, e se torna o principal adversário na disputa com o Toyota Corolla, que tem a versão de entrada GLi por R$ 146.890, chegando à topo de linha Corolla Altis Premium, que sai por R$ 176.190.
O principal foco do sedã médio, segundo o diretor de Marketing da Nissan Brasil, Humberto Gómez, é o público que vai da faixa dos 25 aos 54 anos, tanto masculino quanto feminino, com personalidade cosmopolita e que valoriza o encontro do clássico com o moderno.
“Havia uma percepção de que o público desse tipo de produto era aquele clássico, com pessoas de mais idade, muito masculino… Talvez tenha sido assim no passado, mas fomos atrás dessas informações para fazer o lançamento correto. Fizemos um estudo e constatamos que cerca de 45% dos donos do Sentra são mulheres. A faixa de idade também mudou muito. Antigamente, a maioria dos clientes desse tipo de modelo estava entre 40 e 55 anos. Hoje, entre 25 anos e 45 anos, temos 53% das pessoas que compram esse carro”, destacou Gómez.
O modelo está disponível nas cores Preto Premium (sólida) e Prata Classic (metálica), e nas opções de dois tons Branco Diamond com teto Preto Premium e Cinza Grafite com teto Preto Premium (metálicas/sólidas), que são apenas para a versão Exclusive.
Novo Nissan Sentra - Detalhes no design
Como promoção de lançamento, os 100 primeiros compradores que reservarem uma unidade pelo site da Nissan, pagando um sinal, receberão como cortesia um kit com o pacote Plus do Nissan Protect, cartão combustível no valor de R$ 1 mil, uma viagem criada por agência especializada em roteiros personalizados, com direito a duas diárias, experiências únicas, jantar, seguro e presente no quarto, e uma mala de viagem personalizada.
Confira versões, preços e equipamentos:
Nissan Sentra 2023 Advance 2.0 CVT - R$ 148.490
- Acabamento dos bancos em material sintético na cor preta
- Acendimento inteligente dos faróis (sensor crepuscular)
- Airbags duplos na frente, laterais e cabeças (6)
- Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW)
- Alerta de Objetos no Banco Traseiro
- Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA)
- Ar-condicionado automático digital de duas zonas
- Assistente Inteligente de Frenagem (FEB)
- Assinatura dos faróis dianteiros em LED
- Banco do motorista com regulagem elétrica
- Banco traseiro bipartido e dobrável com tecnologia Zero Gravity®
- Bancos dianteiros aquecidos e com tecnologia Zero Gravity®
- Câmera de estacionamento traseira
- Central multimídia de oito polegadas
- Faróis dianteiros e de neblina de LED
- Fixadores traseiros para cadeiras de crianças (Isofix)
- Freios a disco nas 4 rodas, com ABS, controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA)
- Painel de instrumentos com display central em TFT de sete polegadas
- Portas USB dianteiras (Tipo A + tipo C) e traseira (Tipo A)
- Retrovisores externos com regulagem elétrica e LED indicador de direção
- Rodas de liga leve de 17" diamantadas e pneus 215/50 R17
- Sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
- Sistema inteligente de partida em rampa (HSA)
- Sistema de som com 6 alto-falantes
- Troca de marchas no volante (paddle shift)
Nissan Sentra 2023 Exclusive 2.0 CVT - R$ 171.590
Tem todos os equipamentos da versão Advance, mais:
Tem todos os equipamentos da versão Advance, mais:
- Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA)
- Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+I-LI)
- Faróis automáticos inteligentes (HBA)
- Monitoramento de Ponto Cego (BSW)
- Partida remota do motor
- Piloto Automático Inteligente (ICC) com comandos no volante
- Retrovisor interno eletrocrômico
- Retrovisores externos rebatíveis eletricamente
- Sistema premium de som BOSE® com oito alto-falantes
- Teto solar com controle elétrico
- Visão 360º Inteligente e Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD)
Nissan Sentra 2023 Exclusive 2.0 CVT Interior Premium – R$ 173.290
- Tem todos os equipamentos da versão Exclusive, mais acabamento premium na cor Sand.
*Repórter viajou a convite da Nissan.