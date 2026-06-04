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Violência

Mãe de aluno é conduzida à delegacia após invadir escola em Vila Velha

Ela fez ameaças e xingou um aluno que teria agredido o filho dela dentro da unidade de ensino

Publicado em 04 de Junho de 2026 às 12:49

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

04 jun 2026 às 12:49

A mãe de um aluno invadiu a escola onde ele estuda em Vila Velha, na tarde desta quarta-feira (3), xingou e ameaçou um garoto que teria brigado com seu filho. Após a confusão, ela foi conduzida à Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos. Depois de ouvida e de assinar um termo circunstanciado, a mulher foi liberada.  

A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Vila Velha Fernando Madeira

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mãe chegou à escola da rede municipal bastante alterada e, durante a aula de um professor, dirigiu-se a um aluno e o teria chamado de "capeta", "demônio" e "desgraça". Também teria dito que entregaria uma faca ao próprio filho para que ele pudesse se defender dentro da escola.


A Patrulha Escolar foi acionada e, em declaração para os policiais militares, a mãe afirmou que o filho havia apanhado de quatro garotos na escola e um deles foi para quem direcionou os xingamentos e ameaça, após ser identificado como um dos agressores. 


A mãe do menino ameaçado foi chamada na unidade de ensino pela direção e, depois, todos seguiram para a Delegacia Regional de Vila Velha.  A autora da ameaça e xingamentos assinou um termo circunstanciado por injúria praticada contra criança e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo para responder ao caso.


A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não se manifestou sobre o episódio. O espaço segue aberto para eventual posicionamento.

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