Mãe de aluno é conduzida à delegacia após invadir escola em Vila Velha

Conforme informações do boletim de ocorrência, a mãe chegou à escola da rede municipal bastante alterada e, durante a aula de um professor, dirigiu-se a um aluno e o teria chamado de "capeta", "demônio" e "desgraça". Também teria dito que entregaria uma faca ao próprio filho para que ele pudesse se defender dentro da escola.





A Patrulha Escolar foi acionada e, em declaração para os policiais militares, a mãe afirmou que o filho havia apanhado de quatro garotos na escola e um deles foi para quem direcionou os xingamentos e ameaça, após ser identificado como um dos agressores.





A mãe do menino ameaçado foi chamada na unidade de ensino pela direção e, depois, todos seguiram para a Delegacia Regional de Vila Velha. A autora da ameaça e xingamentos assinou um termo circunstanciado por injúria praticada contra criança e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo para responder ao caso.





A Prefeitura de Vila Velha foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas ainda não se manifestou sobre o episódio. O espaço segue aberto para eventual posicionamento.