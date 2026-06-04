Motociclista morre em acidente na BR 262 em Domingos Martins

Um jovem de 21 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto na Praia de Itaparica, em Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (4). Ele estava sentado na areia, acompanhado da tia, de 25 anos, quando foram abordados por dois suspeitos que não aparentavam estar armados.





O rapaz se recusou a entregar seus pertences e, por não identificar nenhuma arma, entrou em luta corporal com os indivíduos. Durante a confusão, um dos criminosos sacou uma arma e efetuou um disparo que atingiu o pé esquerdo da vítima, conforme informou a Polícia Militar.





Após o disparo, os autores fugiram. Em seguida, a tia do rapaz prestou socorro ao sobrinho, conduzindo-o ao Pronto Atendimento da Glória, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Nenhum bem foi levado, segundo a PM.





Ainda de acordo com a PM, as vítimas informaram não terem condições de fornecer características físicas dos suspeitos em razão do estado de nervosismo decorrente dos fatos.





O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e, de acordo com a Polícia Civil, até o momento, nenhum suspeito foi detido.





“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”