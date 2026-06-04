Filho de Sandra, o analista de sistemas Felipe Aguiar da Costa conta que a jornalista estava internada desde a última sexta-feira (29). Ela havia se curado do câncer, mas apresentou complicações decorrentes da doença.





Até poucas horas antes de partir, Sandra conversava com o filho e uma das irmãs. "Ela falou que amava todo mundo, queria que a gente passasse essa mensagem", lembra Felipe. "Gostava de conversar sobre o Flamengo também; era uma flamenguista fanática", acrescenta.

Aliás, ser uma pessoa apaixonada era uma característica marcante da personalidade, segundo Felipe. Além do time de futebol, adorava a escola de samba Império Serrano, o jornalismo e era uma ativista na defesa de suas convicções.





Era também muito ligada à família. Mãe de dois filhos — Felipe e Julia —, tinha sete irmãos, um dos quais já falecido. Sandra era natural de Recife, em Pernambuco, mas morou em várias cidades pelo país, porque o pai era marinheiro, até se fixar em Vitória, onde se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e se casou.





O ex-marido, o também jornalista Sylvio Costa, lembra que Sandra teve passagens por A Tribuna, Gazeta Mercantil (sucursal do Espírito Santo) e Correio Braziliense, quando moraram na capital federal.





Na Rede Gazeta, foi editora dos jornais A Gazeta e Notícia Agora e, por muitos anos, responsável pelo programa de residência, que prepara novos jornalistas para o mercado. Felipe acrescenta que a mãe também atuou no Ministério das Mulheres, quando Dilma Rousseff (PT) estava na Presidência da República, e, mesmo após aposentada, eventualmente fazia algumas colaborações jornalísticas, como textos para a revista "Caros Amigos".





A morte de Sandra Aguiar também foi lamentada por colegas. Lena Azevedo, com quem Sandra dividiu a direção do Notícia Agora, conta que, apesar da dureza do trabalho árduo e diário, a parceria das duas estabeleceu outras memórias.





"Buscamos construir na redação uma leveza, cultivar o entusiasmo pela vida e o ofício, incentivar os questionamentos e tentar trilhar por um jornalismo crítico. Acho que conseguimos isso por um bom tempo. Lembro de momentos tensos, mas as lembranças que ficam são de dividir coletivamente essa felicidade na construção desse jornal popular, entendendo o popular como aquilo que efetivamente afetava a vida da população, incluindo a política, a economia, e o cotidiano das cidades. Sim. Fizemos festas de aniversário dentro da redação com drag queens e celebramos muitas belas reportagens de jornalistas do NA", recorda-se Lena, ressaltando, ainda, as qualidades que via em Sandra: inteligência, seriedade, competência profissional e, principalmente, confiança pessoal e profissional.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Espírito Santo (Sindijornalistas-ES) emitiu uma nota de pesar. "Sandrinha, como era chamada por amigos e colegas de profissão, era extremamente querida por todos, por sua excelência como jornalista e gentileza no trato com as pessoas", diz a entidade.





O corpo de Sandra será cremado. A cerimônia de despedida, segundo a família, será realizada nesta sexta-feira (5), no Primícias Memorial House (Rua Misael Pedreira da Silva, 170 - Santa Lúcia, Vitória), das 13h às 16h.