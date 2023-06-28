BYD Dolphin EV chega por menos de R$ 150 mil e deve dar trabalho para concorrentes

O BYD Dolphin EV é o quinto veículo de passeio da marca chinesa no país Crédito: BYD/Divulgação

O BYD Dolphin foi lançado, oficialmente, nesta quarta-feira (28) e, como já estava sendo especulado, o compacto chega com um valor de R$ 149.800, mirando nos modelos 100% elétricos mais baratos do mercado: JAC e-JS1 (R$ 145.900), Renault Kwid E-tech (R$ 146.990) e Caoa Chery iCar (R$ 149.990). Com uma gama de recursos tecnológicos e também pelo seu tamanho, ele deve dar um certo trabalho para essa faixa de preços de carros 100% eletrificados.

A começar pela tela de de 12,8”, com rotação elétrica para posição vertical e horizontal. Além de ter conexão com o Apple Carplay e o Android Auto, o aplicativo nativo da BYD, possibilita, ainda, jogar videogame com o carro parado ou cantar no karaokê, em uma futura atualização do sistema.

Além disso, é possível abrir e trancar o carro pelo celular, programar o ar-condicionado e até verificar o nível da bateria. O Dolphin EV conta ainda com comando de voz em que o motorista pode solicitar ações como tocar música ou dirigir até um ponto. O carro está equipado também com seis alto-falantes.

Outro detalhe é a tecnologia NFC, que permite destrancar o carro com um cartão, apenas aproximando-o do retrovisor do motorista para destravar a porta. Com tecnologia on the air (pelo ar), o serviço permite fazer atualizações no sistema do carro a distância.

O proprietário recebe uma mensagem no painel que existe uma atualização disponível e faz o download quando estiver estacionado e em segurança. Para baixar o arquivo, é possível utilizar o pacote de internet que já vem instalado no veículo.

Autonomia de 291km

Modelo pode ser recarregado com um adaptador ou usar uma tomada comum de 127 ou 220V Crédito: BYD/Divulgação

O modelo está equipado com a bateria Blade de 44.9kWh com 0,42MJ/km, que tem uma autonomia de 291 quilômetros com sua carga a 100%, segundo dados do Inmetro. Ele pode ser recarregado com um adaptador ou usar uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de alta potência, a bateria do Dolphin pode ir de 20% a 80% em 25 minutos, segundo informa a montadora, a depender da potência do carregador.

Além disso, o modelo também é uma fonte de energia. De acordo com a BYD, o Dolphin possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load), onde a bateria do carro se transforma numa fonte de energia, com o uso de um adaptador, para ligar equipamentos externos como uma cafeteira, um laptop, uma pipoqueira e até uma luminária.

O modelo está equipado com seis airbags de série (2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina), câmera panorâmica em HD, chave presencial, assistente de frenagem hidráulico, sistema de controle de tração, lanterna de neblina traseira, painel de instrumentos de 5 polegadas, faróis full LED, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores com ajuste elétrico e desembaçador com aquecimento.

Design de golfinho

BYD Dolphin EV

O design do BYD Dolphin foi desenvolvido por Wolfgang Egger e Michele Paganetti, duas grifes do mercado automotivo mundial e tiveram como inspiração o desenho de um golfinho. O modelo, segundo a montadora, é o primeiro lançamento da linha Ocean, e, por isso, ele carrega referências ao mar e ao animal marinho por todas as suas linhas – externas e internas.

Com capacidade para cinco ocupantes, os assentos e apoios de cabeça possuem design ergonômico, além de trazer espaços internos de armazenamento e organização.

O BYD Dolphin utiliza a e-Platform 3.0, desenvolvida pela montadora para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro. Isso faz com que a distância entre-eixos seja maior, de 2,7m, deixando o veículo mais espaçoso internamente.

Ao todo, o modelo tem três opções de cores: Cinza (Grey), Rosa (Afterglow Pink) e Amarelo (Cheese Yellow). A garantia é de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria contará com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros percorridos.

Ficha Técnica

O design do BYD Dolphin foi desenvolvido por Wolfgang Egger e Michele Paganetti Crédito: BYD/Divulgação

BYD Dolphin EV