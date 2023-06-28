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100% elétrico

BYD Dolphin EV chega por menos de R$ 150 mil e deve dar trabalho para concorrentes

Modelo chinês chega para competir na faixa mais baixa de preço dos 100% eletrificados, trazendo diferenciais tecnológicos e de entretenimento, como videogame e karaokê
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

28 jun 2023 às 16:43

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 16:43

BYD Dolphin EV
O BYD Dolphin EV é o quinto veículo de passeio da marca chinesa no país Crédito: BYD/Divulgação
O BYD Dolphin foi lançado, oficialmente, nesta quarta-feira (28) e, como já estava sendo especulado, o compacto chega com um valor de R$ 149.800, mirando nos modelos 100% elétricos mais baratos do mercado: JAC e-JS1 (R$ 145.900), Renault Kwid E-tech (R$ 146.990) e Caoa Chery iCar (R$ 149.990). Com uma gama de recursos tecnológicos e também pelo seu tamanho, ele deve dar um certo trabalho para essa faixa de preços de carros 100% eletrificados.
A começar pela tela de de 12,8”, com rotação elétrica para posição vertical e horizontal. Além de ter conexão com o Apple Carplay e o Android Auto, o aplicativo nativo da BYD, possibilita, ainda, jogar videogame com o carro parado ou cantar no karaokê, em uma futura atualização do sistema.
Além disso, é possível abrir e trancar o carro pelo celular, programar o ar-condicionado e até verificar o nível da bateria. O Dolphin EV conta ainda com comando de voz em que o motorista pode solicitar ações como tocar música ou dirigir até um ponto. O carro está equipado também com seis alto-falantes.
Outro detalhe é a tecnologia NFC, que permite destrancar o carro com um cartão, apenas aproximando-o do retrovisor do motorista para destravar a porta. Com tecnologia on the air (pelo ar), o serviço permite fazer atualizações no sistema do carro a distância.
O proprietário recebe uma mensagem no painel que existe uma atualização disponível e faz o download quando estiver estacionado e em segurança. Para baixar o arquivo, é possível utilizar o pacote de internet que já vem instalado no veículo.

Autonomia de 291km

BYD Dolphin EV
Modelo pode ser recarregado com um adaptador ou usar uma tomada comum de 127 ou 220V Crédito: BYD/Divulgação
O BYD Dolphin EV é o quinto veículo de passeio da marca chinesa no país que já conta com os elétricos Tan EV, Han EV e Yuan Plus EV. Já o SUV Song Plus DM-i é dotado de motorização híbrida.
O modelo está equipado com a bateria Blade de 44.9kWh com 0,42MJ/km, que tem uma autonomia de 291 quilômetros com sua carga a 100%, segundo dados do Inmetro. Ele pode ser recarregado com um adaptador ou usar uma tomada comum de 127 ou 220V. Já nos carregadores de alta potência, a bateria do Dolphin pode ir de 20% a 80% em 25 minutos, segundo informa a montadora, a depender da potência do carregador.
Além disso, o modelo também é uma fonte de energia. De acordo com a BYD, o Dolphin possui a função sistema VtoL (Vehicle to Load), onde a bateria do carro se transforma numa fonte de energia, com o uso de um adaptador, para ligar equipamentos externos como uma cafeteira, um laptop, uma pipoqueira e até uma luminária.
O modelo está equipado com seis airbags de série (2 dianteiros, 2 laterais e 2 de cortina), câmera panorâmica em HD, chave presencial, assistente de frenagem hidráulico, sistema de controle de tração, lanterna de neblina traseira, painel de instrumentos de 5 polegadas, faróis full LED, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores com ajuste elétrico e desembaçador com aquecimento.

Design de golfinho

BYD Dolphin EV

O design do BYD Dolphin foi desenvolvido por Wolfgang Egger e Michele Paganetti, duas grifes do mercado automotivo mundial e tiveram como inspiração o desenho de um golfinho. O modelo, segundo a montadora, é o primeiro lançamento da linha Ocean, e, por isso, ele carrega referências ao mar e ao animal marinho por todas as suas linhas – externas e internas.
Com capacidade para cinco ocupantes, os assentos e apoios de cabeça possuem design ergonômico, além de trazer espaços internos de armazenamento e organização.
O BYD Dolphin utiliza a e-Platform 3.0, desenvolvida pela montadora para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e as baterias com o chassi do carro. Isso faz com que a distância entre-eixos seja maior, de 2,7m, deixando o veículo mais espaçoso internamente.
Ao todo, o modelo tem três opções de cores: Cinza (Grey), Rosa (Afterglow Pink) e Amarelo (Cheese Yellow). A garantia é de cinco anos ou 200 mil quilômetros rodados (sistema elétrico do PHEV + baixa tensão + chassis). A bateria contará com garantia de oito anos ou 200 mil quilômetros percorridos.

Ficha Técnica

BYD Dolphin EV
O design do BYD Dolphin foi desenvolvido por Wolfgang Egger e Michele Paganetti Crédito: BYD/Divulgação

BYD Dolphin EV

  • Potência máxima: 70kw
  • Toque máximo: 180Nm
  • Capacidade da bateria: 44.9kWh com 0,42MJ/km
  • Tempo de recarregamento de 30% a 80%: 30 minutos
  • Autonomia: 291km com carga a 100%
  • Suspensão dianteira: McPherson
  • Suspensão traseira: eixo de torção
  • Freio dianteiro: discos ventilados
  • Freio traseiro: discos sólidos
  • Pneus: 195/60
  • Rodas: liga leve de 16 polegadas
  • Comprimento: 4.125mm
  • Largura: 1.770mm
  • Altura: 1.570mm
  • Entre-eixos: 2.700mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.405kg
  • Peso bruto total: 1.815kg
  • Volume do porta-malas: 250 litros
  • 0 a 100: 10,9 segundos
  • Velocidade máxima: 160 km/h
  • Valor: R$ 149.800

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