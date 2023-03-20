Carro-conceito da Volkswagen quer ser o popular dos elétricos

O ID.2all faz lembrar uma versão elétrica do Golf e quer entrar na briga dos elétricos de entrada Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen entrou na briga dos carros elétricos de entrada com a apresentação do compacto ID.2all, carro-conceito da marca alemã, 100% eletrificado, que promete uma autonomia de até 450 km. O modelo faz lembrar uma versão elétrica do Golf e deve começar a ser vendido no mercado europeu a partir de 2025. A expectativa é que ele seja vendido por cerca de 25 mil euros (próximo de R$ 140 mil, no Brasil).

"O ID. 2all será o primeiro veículo MEB com tração dianteira. Estamos explorando a grande flexibilidade oferecida por nossa plataforma para estabeleceremos novos padrões em termos de tecnologia e usabilidade", conta Kai Grünitz, membro do conselho de administração da marca e responsável pelo desenvolvimento técnico.

Automóvel será lançado em 2025 com preços acessíveis ao mercado dos elétricos. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Design

O novo conceito traz uma prévia da nova linguagem de design da marca, segundo o Chefe de Design da Volkswagen, Andreas Mindt: "estabilidade, simpatia e entusiasmo". Um elemento dessa nova linguagem está na coluna C, vista pela primeira vez no Golf. Outras características incluem carroceria com rodas esportivas, dianteira "simpática" e atemporalidade.

O desenvolvimento do ID. 2all é baseado na mais recente evolução da plataforma elétrica modular (MEB) e fará parte da lista de 10 novos modelos elétricos que a montadora alemã lançará até 2026.

Com a plataforma MEB aprimorada, o ID. 2all está equipado com tecnologia que permite mais eficiência na de condução, bateria e carregamento. O seu motor de propulsão elétrica conta com uma potência de 166 kW/226 cv e terá uma autonomia WLTP de até 450 km.

O interior do ID. 2all terá, segundo a montadora, revestimentos de qualidade e um sistema de infotainment intuitivo. O porta-malas tem uma capacidade de 490 litros a 1.330 litros, superior, inclusive a veículos de outros segmentos. Entre as novidades estão o Travel Assist, IQ. Light e Planejador de Rotas para carros elétricos.

Interior com porta-malas espaçoso e design diferenciado. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Meta da marca

O carro-conceito faz parte do projeto de aceleração da Volkswagen, que prevê 10 novos modelos elétricos até 2026. Para o, ano a marca destaca a introdução do novo ID.3, o ID. Buzz alongado e o ID.7. Isso será seguido por um SUV elétrico compacto. Além disso, a empresa também trabalha em um carro elétrico a um preço de menos de até 20 mil euros.

Modelo terá , segundo a montadora, revestimentos de qualidade superior e um sistema de infotainment intuitivo Crédito: Volkswagen/Divulgação