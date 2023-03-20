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"Golf" eletrificado

Carro-conceito da Volkswagen quer ser o popular dos elétricos

Batizado de ID.2all, o compacto da montadora alemã tem tração dianteira e autonomia de até 450 km. Lançamento faz parte do projeto de aceleração da marca, que prevê 10 novos modelos elétricos até 2026

Publicado em 20 de Março de 2023 às 16:05

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

20 mar 2023 às 16:05
Volkswagen lança novo carro elétrico com preço acessível
O ID.2all faz lembrar uma versão elétrica do Golf e quer entrar na briga dos elétricos de entrada Crédito: Volkswagen/Divulgação
A Volkswagen entrou na briga dos carros elétricos de entrada com a apresentação do compacto ID.2all, carro-conceito da marca alemã, 100% eletrificado, que promete uma autonomia de até 450 km. O modelo faz lembrar uma versão elétrica do Golf e deve começar a ser vendido no mercado europeu a partir de 2025. A expectativa é que ele seja vendido por cerca de 25 mil euros (próximo de R$ 140 mil, no Brasil).
"O ID. 2all será o primeiro veículo MEB com tração dianteira. Estamos explorando a grande flexibilidade oferecida por nossa plataforma para estabeleceremos novos padrões em termos de tecnologia e usabilidade", conta Kai Grünitz, membro do conselho de administração da marca e responsável pelo desenvolvimento técnico.
Volkswagen lança novo carro elétrico com preço acessível
Automóvel será lançado em 2025 com preços acessíveis ao mercado dos elétricos.  Crédito: Volkswagen/Divulgação

Design

O novo conceito traz uma prévia da nova linguagem de design da marca, segundo o  Chefe de Design da Volkswagen, Andreas Mindt: "estabilidade, simpatia e entusiasmo". Um elemento dessa nova linguagem está na coluna C, vista pela primeira vez no Golf. Outras características incluem carroceria com rodas esportivas, dianteira "simpática" e atemporalidade.
O desenvolvimento do ID. 2all é baseado na mais recente evolução da plataforma elétrica modular (MEB) e fará parte da lista de 10 novos modelos elétricos que a montadora alemã lançará até 2026. 
Com a plataforma MEB aprimorada, o ID. 2all está equipado com tecnologia que permite mais eficiência na de condução, bateria e carregamento. O seu motor de propulsão elétrica conta com uma potência de 166 kW/226 cv e terá uma autonomia WLTP de até 450 km.
O interior do ID. 2all terá, segundo a montadora, revestimentos de qualidade e um sistema de infotainment intuitivo. O porta-malas tem uma capacidade de 490 litros a 1.330 litros, superior, inclusive a veículos de outros segmentos. Entre as novidades estão o Travel Assist, IQ. Light e Planejador de Rotas para carros elétricos.
Volkswagen lança novo carro elétrico com preço acessível
Interior com porta-malas espaçoso e design diferenciado. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Meta da marca 

O carro-conceito faz parte do projeto de aceleração da Volkswagen, que prevê 10 novos modelos elétricos até 2026. Para o, ano a marca destaca a introdução do novo ID.3, o ID. Buzz alongado e o ID.7. Isso será seguido por um SUV elétrico compacto. Além disso, a empresa também trabalha em um carro elétrico a um preço de menos de até 20 mil euros.
Volkswagen lança novo carro elétrico com preço acessível
Modelo terá , segundo a montadora, revestimentos de qualidade superior e um sistema de infotainment intuitivo Crédito: Volkswagen/Divulgação
Com informações da Volkswagen.

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