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Mais barato?

Citroën C3 elétrico revelado na Índia pode ser o rival do Kwid no Brasil

Com previsão de comercialização no país asiático, ainda no primeiro trimestre de 2023, versão 100% eletrificada pode vir para o país
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

24 jan 2023 às 10:41

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 10:41

Citroën ë-C3 elétrico
Subcompacto 100% elétrico foi apresentado na Índia e deve começar a ser vendido ainda no primeiro trimestre por lá Crédito: Citroën/Divulgação
Com previsão para o início de suas vendas começarem ainda no primeiro trimestre de 2023, na Índia, a Citroën apresentou, naquele país, a versão elétrica do reestilizado C3. Ainda sem previsão para sua chegada ao Brasil, a expectativa é de que o modelo se torne um rival do Renault Kwid E-Tech, subcompacto 100% eletrificado, que está entre os mais baratos da categoria, perdendo apenas para o JAC J-1 (R$ 145.990). Os preços não foram divulgados.
O modelo apresentado na Índia é exclusivo para a região, possuindo todos os atributos da sua versão a combustão, mas com um motor elétrico de 42 kW de potência e 143 Nm de torque. Segundo a montadora, o ë-C3 é capaz de rodar até 320 km (ciclo ARAI) com uma só carga.
Citroën ë-C3 elétrico
Motor elétrico tem 42 kW de potência e 143 Nm de torque Crédito: Citroën/Divulgação
A tecnologia da plataforma modular CMP (compartilhada também com a Peugeot, cujo pontapé inicial foi a nova geração do C3) utilizada na construção do modelo possibilitou manter as dimensões internas do subcompacto, a exemplo do porta-malas de 315 litros (VDA, medição volumétrica feita utilizando blocos de um litro de capacidade).
Assim como a maioria dos modelos elétricos, é possível recarregar o ë-C3 em uma tomada comum, em carregadores monofásicos de 15A, nos aparelhos do tipo wallbox, ou com recarga rápida em corrente contínua (DC). Neste, o ë-C3 vai de 10% a 80% do nível de bateria em 57 minutos, segundo a montadora.

Citroën ë-C3

A seleção de marcha é feita pelo E-Toogle, bastando ao condutor movimentar o comando eletrônico integrado. No mesmo seletor é possível escolher o modo de condução Eco, que altera o tempo de resposta do acelerador e intensifica a regeneração de energia em frenagens e desacelerações.
Com informações da Citroën.

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