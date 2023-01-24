Citroën C3 elétrico revelado na Índia pode ser o rival do Kwid no Brasil

Subcompacto 100% elétrico foi apresentado na Índia e deve começar a ser vendido ainda no primeiro trimestre por lá Crédito: Citroën/Divulgação

Com previsão para o início de suas vendas começarem ainda no primeiro trimestre de 2023, na Índia, a Citroën apresentou, naquele país, a versão elétrica do reestilizado C3 . Ainda sem previsão para sua chegada ao Brasil, a expectativa é de que o modelo se torne um rival do Renault Kwid E-Tech, subcompacto 100% eletrificado , que está entre os mais baratos da categoria, perdendo apenas para o JAC J-1 (R$ 145.990). Os preços não foram divulgados.

O modelo apresentado na Índia é exclusivo para a região, possuindo todos os atributos da sua versão a combustão, mas com um motor elétrico de 42 kW de potência e 143 Nm de torque. Segundo a montadora, o ë-C3 é capaz de rodar até 320 km (ciclo ARAI) com uma só carga.

Motor elétrico tem 42 kW de potência e 143 Nm de torque Crédito: Citroën/Divulgação

A tecnologia da plataforma modular CMP (compartilhada também com a Peugeot, cujo pontapé inicial foi a nova geração do C3) utilizada na construção do modelo possibilitou manter as dimensões internas do subcompacto, a exemplo do porta-malas de 315 litros (VDA, medição volumétrica feita utilizando blocos de um litro de capacidade).

Assim como a maioria dos modelos elétricos, é possível recarregar o ë-C3 em uma tomada comum, em carregadores monofásicos de 15A, nos aparelhos do tipo wallbox, ou com recarga rápida em corrente contínua (DC). Neste, o ë-C3 vai de 10% a 80% do nível de bateria em 57 minutos, segundo a montadora.

Citroën ë-C3

A seleção de marcha é feita pelo E-Toogle, bastando ao condutor movimentar o comando eletrônico integrado. No mesmo seletor é possível escolher o modo de condução Eco, que altera o tempo de resposta do acelerador e intensifica a regeneração de energia em frenagens e desacelerações.