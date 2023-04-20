Brasil vai colaborar para a produção de carros elétricos da Chevrolet

O Brasil possui complexo de engenharia e profissionais já capacitados para acelerar a chegada desses veículos elétricos Crédito: Chevrolet/Divulgação

A General Motors anunciou que o Brasil terá um papel importante na colaboração com a produção de veículos elétricos da Chevrolet. A empresa tem planos de investir US$ 35 bilhões (cerca de R$ 188 bi) até 2025 para o desenvolvimento de uma nova geração global de veículos elétricos e a América do Sul, com destaque para o Brasil, tem importância estratégica neste projeto.

Segundo a marca, o interesse fica não apenas no mercado consumidor com potencial de trazer maior escala à linha de automóveis zero emissão, mas também pela existência de um complexo de engenharia e profissionais já capacitados para acelerar a chegada desses veículos elétricos (EVs) ao mercado.

O segmento dos veículos puramente elétricos ou zero emissão é o que mais cresce no mundo Crédito: Chevrolet/Divulgação

“Estamos neste momento trabalhando em ritmo acelerado e a primeira etapa contempla três diferentes projetos globais de veículos zero emissão, todos da marca Chevrolet, que primeiro serão lançados no mercado norte-americano”, revela o presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro.

A principal colaboração é com relação às áreas de eficiência energética e de conectividade, além de testes de certificação e homologações necessárias para customizar os EVs à legislação e às preferências de diferentes mercados. A primeira etapa contempla três diferentes projetos globais de veículos zero emissão, todos da marca Chevrolet, que primeiro serão lançados no mercado norte-americano.

O segmento dos veículos puramente elétricos ou zero emissão é o que mais cresce no mundo, devido principalmente à popularização da tecnologia, aos avanços em infraestrutura de recarga e a políticas públicas de estímulos à sustentabilidade. A expectativa é que o ritmo acelere ainda mais conforme a ampliação de tipos de modelos à disposição do consumidor.

Os maiores centros produtores e exportadores de automóveis são os que mais rápido estão adotando os EVs, com destaque para a China, Europa e Estados Unidos. Tanto que em 2022 quase 10% das vendas globais de veículos de passeio já foram de elétricos, ante 8,3% no ano anterior, de acordo com a consultoria EV Volume.

Saiba mais:

01 Lançamento do Bolt Em 2016, a empresa exibiu no Salão de São Paulo pela primeira vez o Chevrolet Bolt EV, considerado o primeiro EV do mundo com autonomia elevada e preço mais acessível. O crossover compacto de 203 cv, que percorre em média 459 km no ciclo WLTP, começou a ser comercializado no país em 2019 e recebeu no ano passado atualizações visuais e de conteúdo. Mais recentemente foi a vez do SUV compacto 100% elétrico Bolt EUV (foto) ser apresentado ao mercado nacional, durante o festival Lollapalooza. 02 Futura geração Em meados de 2022 a GM confirmou o lançamento de dois produtos Chevrolet dessa sua futura geração de EVs que estão em fase final de desenvolvimento, o Blazer EV (foto) e o Equinox EV. Cada um terá proposta e características próprias para atender diferentes perfis de consumidores. 03 Tecnologia Ultium Tanto o Blazer EV quanto o Equinox EVA serão equipados com a tecnologia Ultium (foto), que consiste em uma plataforma modular específica para veículos elétricos com diferentes combinações de motores e baterias com uma composição química mais avançada. Isso se traduz em melhor autonomia, maior velocidade de recarga e a possibilidade de fabricar desde carros compactos, passando por SUVs, superesportivos até grandes picapes. 04 Investimentos no Brasil Tanto o Campo de Provas de Cruz Alta (CPCA) como o Centro Tecnológico (CT) da empresa ficam no Estado de São Paulo, onde a empresa anunciou em 2019 um aporte extra de R$ 10 bilhões em investimentos até meados da década. O Campo de Provas fica em Indaiatuba e conta com uma área equivalente a 1.360 campos de futebol. Lá estão alocados sete laboratórios e 17 pistas de testes. Já o Centro Tecnológico fica em São Caetano do Sul e recebeu há pouco mais de um ano reforços nas áreas de pesquisa e desenvolvimento, o que permitiu expandir seu leque de serviços.