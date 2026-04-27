Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque
Mundo

'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Gary O'Donoghue, da BBC, descreve o momento em que ele e outros se jogaram no chão para se protegerem quando tiros foram disparados no local.

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 07:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 abr 2026 às 07:34
Imagem BBC Brasil
Gary O'Donoghue é correspondente da BBC nos Estados Unidos e estava no jantar em Washington Crédito: BBC
Eu tinha acabado de largar o garfo e a faca no prato e quase não percebi os estrondos vindos de algum lugar à minha frente, na direção da entrada principal do salão de baile do Washington Hilton.
E parei para pensar no que tinha ouvido exatamente. Em instantes, pensei: "Esse é o som grave e abafado que armas semiautomáticas fazem".
Como sou cego, eu presto bastante atenção aos sons — e ouvi o estilhaçar de vidro.
Então, senti a cabeça do meu colega, Daniel, com quem eu havia acabado de conversar, passar por mim e percebi que ele estava se jogando no chão.
E fiz o mesmo.
Eu estava de joelhos, sob a mesa, em mais um sábado à noite, em mais um evento presidencial e no meio de mais um tiroteio.
Eu estava lá em Butler, Pensilvânia, em julho de 2024, quando o presidente Donald Trump escapou por pouco da morte. Os momentos seguintes, naquela ocasião, foram repletos de gritos e pessoas correndo.
Mas desta vez foi diferente, pois em segundos estávamos debaixo da mesa. Um outro colega me contou que, enquanto os tiros ecoavam, viu dezenas de pessoas correndo para o salão de baile vindas do corredor externo.
Durante os cinco ou dez minutos em que ficamos debaixo da mesa, todos nós esperávamos para ver se um atirador também havia entrado correndo no salão e estava prestes a começar a atirar nas 2,5 mil pessoas presentes naquele jantar.
Uma colega me contou que viu o Serviço Secreto no palco atrás de nós, conduzindo o presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump e o vice-presidente J.D. Vance para longe do local.
Outros agentes, com seus capacetes e coletes à prova de balas, apontavam suas armas para a multidão, tentando identificar possíveis ameaças.
Pouco antes do jantar, eu tinha encontrado o Secretário de Saúde Robert F. Kennedy Jr. em uma pequena sala perto do salão de baile. Perguntei a ele se estava ansioso pelo evento, e ele me disse que estava com fome e queria começar logo. Ele estava sentado em uma mesa não muito longe de mim.
E a cerca de 30 metros atrás de nós, em direção às portas principais, o Diretor do FBI, Kash Patel, estava no chão conosco – protegendo sua namorada – enquanto um agente do Serviço Secreto corria pelo salão de baile para ajudá-lo.
Imediatamente, você pensa no quê, no porquê e – neste caso – principalmente no como. Como um atirador conseguiu chegar perto do presidente, novamente?
Imagem BBC Brasil
Muitos convidados se abaixaram debaixo das mesas após disparos serem ouvidos no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Agentes de segurança tentavam identificar possíveis ameaças no local Crédito: Getty Images
Todas as ruas ao redor do Hilton ficaram fechadas por horas, bloqueadas pela polícia. Mas a segurança no próprio local não era particularmente grande.
O homem na porta do lado de fora apenas deu uma olhada rápida no meu ingresso, a uma distância que devia ser de uns dois metros.
Pegamos o elevador até o salão de baile, e um agente passou o detector de metais em mim, mas não se interessou muito pelos bipes disparados pelo conteúdo do bolso interno do meu paletó. Não me pediram para mostrar meus pertences.
Em resumo, a segurança parecia a de um jantar comum da Associação de Correspondentes da Casa Branca — quase como se fosse um evento sem o presidente.
Enquanto estávamos retidos no salão de baile após o tiroteio, tentamos desesperadamente conseguir sinal de celular para fazer alguma transmissão e obter mais informações.
Tentei não pensar muito na dimensão do que tinha acabado de acontecer.
No entanto, havia aquela sensação incômoda quando a mente começa a pensar no que poderia ter acontecido. E em quantas dessas coisas você ainda poderá vir a enfrentar neste país antes que sua sorte acabe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados