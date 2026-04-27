Técnico de escolinha de futebol é condenado por estuprar aluna e irmã na Serra

Um técnico de escolinha de futebol da Serra foi condenado a 50 anos e seis meses de prisão por estuprar uma aluna e a irmã dela. Os abusos, que resultaram na gravidez das duas vítimas, começaram quando elas tinham 13 e 12 anos, respectivamente. Os crimes ocorreram entre 2018 e 2020, e a condenação foi proferida na última semana.





Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o técnico conheceu a menina de 13 anos durante as aulas em 2018 e iniciou um relacionamento com ela. É importante ressaltar que, no Brasil, a prática de atos libidinosos (o que inclui até mesmo um 'selinho') ou relação sexual com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento da vítima ou de seus responsáveis.





Em setembro do mesmo ano, a adolescente engravidou, e o técnico passou a morar com a família na casa dos pais dela. Nesse período, ele começou a estuprar a irmã da adolescente, que tinha 12 anos na época. Segundo a denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o criminoso aproveitava os momentos em que estava sozinho em casa com a menina para cometer os abusos, ameaçando-a de fazer mal aos pais caso ela contasse a alguém.





Em 2020, a irmã também engravidou, o que levou os abusos a serem descobertos e a família a acionar as autoridades. Naquela ocasião, o acusado conseguiu fugir para Minas Gerais. A irmã conseguiu realizar o aborto legal, conforme previsto em lei para casos de estupro.





Além do técnico, os pais das meninas foram denunciados pelo MPES por omissão, mas foram absolvidos. A Justiça entendeu que eles não tinham conhecimento de que a primeira adolescente mantinha relações sexuais antes de completar 14 anos, já que, quando descobriram a gravidez, ela já havia atingido essa idade.





Ao final do processo, o criminoso foi condenado a 50 anos, seis meses e 20 dias de prisão pelo estupro de vulnerável das duas vítimas. O homem já estava preso em Minas Gerais. O nome dele não está sendo divulgado para preservar as meninas, já que uma delas era sua aluna.