ID.4 é o primeiro elétrico da Volkswagen a chegar no Brasil este ano

A marca escolheu o seu ID.4 para ser o primeiro carro elétrico no país. Crédito: Divulgação: Volkswagen

A Volkswagen escolheu o segundo semestre deste ano para colocar nas ruas seu primeiro carro 100% elétrico a rodar no Brasil. O lançamento foi divulgado na última semana e chega como estratégia de mobilidade sustentável da marca na América Latina. O Up! elétrico já havia sido lançado no Uruguai, mas não no Brasil, em 2021 e, agora com esse novo modelo, a montadora chega em terras brasileiras

Para o CEO da empresa, Thomas Schäfer, a ação impacta todo o continente e destaca os avanços da Volkswagen no Brasil.

“A região da América do Sul é estratégica para a Volkswagen mundialmente. Ela deu uma grande contribuição para os ganhos em 2022 ao alcançar uma participação de mercado relevante. Estamos avançando cada vez mais na eletrificação e na digitalização. Além de democratizar a tecnologia, estamos intensificando a eletrificação de marcas ao redor do mundo para dar aos nossos clientes o que eles realmente desejam. A chegada do ID.4 ao mercado brasileiro é prova disso", diz.

Atribuições do modelo

O ID.4 é montado sobre a plataforma modular elétrica, abreviada de MEB. Ela tem sistema de recarga rápida, que faz com que a bateria seja recarregada em 80% num tempo aproximado de 40 minutos, considerando um carregador DC (150 kW). Falando em bateria, elas ficam posicionadas no assoalho do modelo, permitindo um melhor aproveitamento do habitáculo.

Quanto ao seu desempenho, a marca afirma que o elétrico acelera de 0 a 100 km/h em 8.5 segundos e tem velocidade máxima limitada a 160 km/h.

Um dos destaques fica para a distância entre-eixos da plataforma, que combinada com balanços curtos, resulta em um espaço interno mais amplo, segundo a montadora. Falando sobre a parte externa, chamam atenção os faróis interativos matriciais, denominados IQ. Light Matrix. Esses faróis foram combinados com os novos conjuntos de luzes traseiras em LED 3D com função animação.

No quesito segurança, o ID.4 terá, entre outros, recursos como frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga do motorista, detector de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, assistente traseiro de saída de vaga e airbag central (que evita choque entre as pessoas em caso de acidentes mais graves).

Modelo escolhido mistura tecnologia e sofisticação. Crédito: Divulgação: Volkswagen

Outro recurso que estará presente no ID.4 é o DCC: Dynamic Chassis Control (Controle Dinâmico de Chassi). Sistema que oferece modos de condução diferentes (Sport, Normal, Eco e Individual), ajustando diversos recursos do veículo de acordo com o modo escolhido.

Valores não definidos

Os valores previstos para o ID.4 no Brasil ainda não foram revelados pela montadora, mas o SUV elétrico da Volkswagen está disponível na Europa por cerca de 50 mil euros, o que equivaleria cerca de R$ 282 mil, sem considerar taxas.