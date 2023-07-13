Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • XC60 mais tecnológico: SUV híbrido da Volvo recebe atualizações
Nova versão

XC60 mais tecnológico: SUV híbrido da Volvo recebe atualizações

Previsto para chegar ao Brasil no início do segundo semestre de 2023, o novo XC60 recebeu melhorias sutis em relação a sua versão anterior

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 16:36

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

13 jul 2023 às 16:36
SUV híbrido Volvo XC60 2024
Versão entrega novos equipamentos e algumas mudanças no design Crédito: Divulgação/Volvo Cars
A Volvo Cars anunciou a atualização do seu modelo XC60, o SUV da marca recebe novos equipamentos e algumas mudanças no design.
Entre as novidades está a introdução da roda Black Diamond, que além de ajudar na aerodinâmica do veículo, segundo a montadora, propõe um aspecto mais eletrificado, inspirado nas rodas dos modelos 100% elétricos da marca.  Além disso, a linha 2024 apresenta uma nova cor, a Vapour Grey.
SUV híbrido Volvo XC60 2024
O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos Crédito: Divulgação/Volvo Cars
No interior, o design premium continua sendo referência. Com opções livres de couro animal, a opção de aquecimento dos bancos é oferecida a partir da versão Ultimate Dark. As opções de acabamento interno garantem que o carro possa ter ainda mais personalidade com interiores modernos e sustentáveis.
A cabine também é equipada com áudio de alta performance: os modelos Ultimate, Ultimate Dark e Polestar, contam com sistema de som Harman Kardon com 14 alto-falantes e subwoofer de 660 Watts.
A montadora também aprimorou a tecnologia do SUV com atualizações over-the-air (OTA), permitindo atualizações remotas nos sistemas, segurança, tecnologias e conectividade do veículo. 

Potência 

Em relação à autonomia e às emissões de CO₂, o XC60 apresenta um conjunto de tração AWD, quatro cilindros em linha e um motor elétrico de 145 hp. Essa combinação resulta no torque instantâneo do modelo, resultando em uma potência total de 462 cv e 709 Nm de torque. O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.
SUV híbrido Volvo XC60 2024
As baterias do veículo foram aprimoradas com uma nova tecnologia. Crédito: Divulgação/Volvo Cars
Seu motor à combustão possui um consumo médio de aproximadamente 28,9 km/l em estradas. Já o motor elétrico oferece uma autonomia de 78 km no ciclo europeu WLTP e 55 km no teste do INMETRO, que considera condições extremas de uso. Vale ressaltar que o valor final é reduzido em cerca de 30% para garantir a segurança dos consumidores.
As baterias do veículo foram aprimoradas com uma nova tecnologia de construção, que agora apresenta três camadas de células, proporcionando maior capacidade de armazenamento no mesmo espaço físico.

Segurança 

Mantendo a fama da marca no quesito de segurança,  o XC60 está equipado com a tecnologia City Safety, aprimorada para reconhecer pedestres, ciclistas e animais de grande porte, podendo frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar colisões. 
O conjunto formado pelo Pilot Assist e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) auxilia o motorista na condução, monitorando as faixas das vias e controlando a aceleração e a frenagem. O pacote de iluminação do veículo é completo, incluindo faróis full LED autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB).
SUV híbrido Volvo XC60 2024
Referência em segurança, a Volvo segue investido nesse segmento em seus modelos Crédito: Divulgação/Volvo Cars

Tecnologia

O veículo é equipado com o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, que oferece internet integrada, aplicativos e serviços do Google incorporados. Com o Google Assistente, os condutores podem usar comandos de voz para controlar funções do carro, como temperatura, música e mensagens, sem precisar desviar a atenção da estrada.
SUV híbrido Volvo XC60 2024
Mais tecnológica, a versão de 2024 apresenta várias novidades.  Crédito: Divulgação/Volvo Cars

Volvo XC60 

Preços:

  • XC60 Plus – R$ 419.950,00
  • XC60 Ultimate – R$ 449.950,00
  • XC60 Ultimate Dark – R$ 459.950,00
  • XC60 Polestar – R$ 486.950,00
*Com informações da Volvo

LEIA MAIS EM MOTOR

BMW iX M60: novo elétrico chega ao Brasil com desempenho de 619cv

BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil com preços de até R$ 1 milhão

5 dicas de especialistas para escolher o modelo de carro ideal

ID.4 é o primeiro elétrico da Volkswagen a chegar no Brasil este ano

Carros da GWM comprados pelo Mercado Livre desembarcam no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

automoveis Volvo Lançamento Motor Híbrido Motor Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: MPF cobra informações sobre qualidade da água no litoral
Enem 2026: período para pedir isenção da taxa termina nesta sexta (24)
Vítima foi encontrada amarrada a um colchão com o uso de um cinto, nua, com ferimentos pelo corpo e coberta por fezes
O que se sabe sobre caso de mulher mantida em cárcere e torturada em Itapuã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados