XC60 mais tecnológico: SUV híbrido da Volvo recebe atualizações

Versão entrega novos equipamentos e algumas mudanças no design Crédito: Divulgação/Volvo Cars

A Volvo Cars anunciou a atualização do seu modelo XC60, o SUV da marca recebe novos equipamentos e algumas mudanças no design.

Entre as novidades está a introdução da roda Black Diamond, que além de ajudar na aerodinâmica do veículo, segundo a montadora, propõe um aspecto mais eletrificado, inspirado nas rodas dos modelos 100% elétricos da marca. Além disso, a linha 2024 apresenta uma nova cor, a Vapour Grey.

O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos Crédito: Divulgação/Volvo Cars

No interior, o design premium continua sendo referência. Com opções livres de couro animal, a opção de aquecimento dos bancos é oferecida a partir da versão Ultimate Dark. As opções de acabamento interno garantem que o carro possa ter ainda mais personalidade com interiores modernos e sustentáveis.

A cabine também é equipada com áudio de alta performance: os modelos Ultimate, Ultimate Dark e Polestar, contam com sistema de som Harman Kardon com 14 alto-falantes e subwoofer de 660 Watts.

A montadora também aprimorou a tecnologia do SUV com atualizações over-the-air (OTA), permitindo atualizações remotas nos sistemas, segurança, tecnologias e conectividade do veículo.

Potência

Em relação à autonomia e às emissões de CO₂, o XC60 apresenta um conjunto de tração AWD, quatro cilindros em linha e um motor elétrico de 145 hp. Essa combinação resulta no torque instantâneo do modelo, resultando em uma potência total de 462 cv e 709 Nm de torque. O veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 4,8 segundos.

As baterias do veículo foram aprimoradas com uma nova tecnologia. Crédito: Divulgação/Volvo Cars

Seu motor à combustão possui um consumo médio de aproximadamente 28,9 km/l em estradas. Já o motor elétrico oferece uma autonomia de 78 km no ciclo europeu WLTP e 55 km no teste do INMETRO, que considera condições extremas de uso. Vale ressaltar que o valor final é reduzido em cerca de 30% para garantir a segurança dos consumidores.

As baterias do veículo foram aprimoradas com uma nova tecnologia de construção, que agora apresenta três camadas de células, proporcionando maior capacidade de armazenamento no mesmo espaço físico.

Segurança

Mantendo a fama da marca no quesito de segurança, o XC60 está equipado com a tecnologia City Safety, aprimorada para reconhecer pedestres, ciclistas e animais de grande porte, podendo frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar colisões.

O conjunto formado pelo Pilot Assist e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC) auxilia o motorista na condução, monitorando as faixas das vias e controlando a aceleração e a frenagem. O pacote de iluminação do veículo é completo, incluindo faróis full LED autodirecionais (ABL) com função antiofuscante (AHB).

Referência em segurança, a Volvo segue investido nesse segmento em seus modelos Crédito: Divulgação/Volvo Cars

Tecnologia

O veículo é equipado com o sistema de infoentretenimento Google Automotive Services, que oferece internet integrada, aplicativos e serviços do Google incorporados. Com o Google Assistente, os condutores podem usar comandos de voz para controlar funções do carro, como temperatura, música e mensagens, sem precisar desviar a atenção da estrada.

Mais tecnológica, a versão de 2024 apresenta várias novidades. Crédito: Divulgação/Volvo Cars

Volvo XC60

Preços:

XC60 Plus – R$ 419.950,00



– R$ 419.950,00 XC60 Ultimate – R$ 449.950,00



– R$ 449.950,00 XC60 Ultimate Dark – R$ 459.950,00



– R$ 459.950,00 XC60 Polestar – R$ 486.950,00

