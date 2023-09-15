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Grandona da GM

Chevrolet Silverado mostra bom desempenho de vendas no ES

Após duas décadas de ausência do mercado, picape de grande porte da montadora americana retorna ao país e concessionárias do ES falam como tem sido a performance de vendas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2023 às 17:23

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 17:23

Chevrolet Silverado High Country
No último lote,  500 unidades do modelo foram vendidas em apenas 90 minutos Crédito: Chevrolet/Divulgação
Em um retorno em um ano bastante competitivo das grandes picapes, a Chevrolet Silverado faz sua volta ao mercado brasileiro após mais de duas décadas de ausência. No cenário capixaba ela também se destaca, com unidades já compradas no primeiro lote,  com 500 unidades, que abriu vendas no final de agosto e também no segundo lote, com 200 unidades, que abriu no início da semana.
"Nosso perfil de comprador desse veículo é o empresário, o produtor rural e pessoas que gostam de picapes que oferecem muitos recursos técnicos e tecnologia, e que prezem por exclusividade, pois serão poucas unidades."
Rodolpho Albert - Gerente comercial da CVC
Na primeira pré-venda, em que foram vendidas 500 unidades em apenas 90 minutos, o Espírito Santo comercializou 16 veículos. Já na segunda leva, as 200 unidades subsequentes foram adquiridas em menos de 30 minutos, demonstrando a alta demanda pelo produto. 
Chevrolet Silverado
O modelo da picape volta depois de 20 anos Crédito: Chevrolet/Divulgação

Detalhes da picape

Impulsionada pelo agronegócio e as tendências de mercado, as picapes de maior porte estão ganhando cada vez mais participação, e a Silverado chega para atender a essa demanda. 
Equipada com um motor V8 5.3L de 360 cv a gasolina, tração 4x4 e transmissão automática de 10 velocidades, além da exclusiva tecnologia DFM (Dinamic Fuel Management), a picape oferece é atrativa tanto nas estradas quanto no off-road. 
Chevrolet Silverado High Country
Seu motor é de V8 5.3L de 360 cv a gasolina, tração 4x4 e transmissão automática de 10 velocidades Crédito: Chevrolet/Divulgação
Com um prazo de entrega de até 180 dias a partir da data da compra e um preço de R$ 519.990, a Silverado busca se posicionar no segmento das picapes premium no Brasil. 
A diretora de vendas da Vessa, Wanusa Nunes conta que os clientes que não conseguiram garantir sua unidade no primeiro lote ficaram na lista de espera. "Na região em que o Grupo Vessa atua, foram vendidas 15 unidades no primeiro lote. Ainda não recebemos os dados de quantas foram vendidas no segundo lote de pré-venda", adianta.
Para ela, a Silverado é um símbolo de excelência e tradição, "incorporando a herança da marca em criar veículos robustos e confiáveis. Sua reintrodução demonstra o compromisso da Chevrolet em atender aos anseios dos consumidores, consolidando-se como uma marca que evolui com o tempo sem perder sua essência."

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