Volvo EX30 terá a missão de dobrar o tamanho da marca no país

Com o EX30, a Volvo pretende alcançar novos públicos ao oferecer ao mercado uma opção inédita de um carro elétrico Crédito: Divulgação

A Volvo Car Brasil anuncia o início da pré-venda do EX30. O novo utilitário esportivo elétrico compacto chegará no segundo trimestre de 2024 com metas definidas: dobrar o tamanho da marca sueca e colocá-la na liderança do segmento premium no Brasil.

Apresentado mundialmente em junho deste ano, o novo modelo amplia o portfólio de veículos 100% elétricos da Volvo, iniciado em setembro de 2021 com o lançamento do XC40 Recharge e complementado em março de 2022 com o C40, ambos dividindo a mesma plataforma.

Com o EX30, a Volvo pretende alcançar novos públicos ao oferecer ao mercado uma opção inédita de um carro elétrico, premium e mais acessível. Atualmente, seu modelo mais barato é o XC40 Recharge, que parte de R$ 329.950. Já o novo EX30 terá quatro versões – Core (51 kWh), Core Extended Range (69 kWh), Plus Extended Range (69 kWh) e Ultra Extended Range (69 kWh) – com preços que variam de R$ 219.950 a R$ 279.950.

O EX30raz uma pegada mais descolada e personalizável, onde o público também deve se renovar. Crédito: Divulgação

O Volvo EX30 é fabricado na China e foi desenvolvido em parceria com a chinesa Geely, que controla a marca sueca de automóveis desde 2010. É o SUV mais compacto já projetado pela Volvo. Seus 4,23 metros de comprimento são 21 centímetros menores em comparação ao XC40, enquanto a distância de entre-eixos, de 2,65 metros, é quase igual. As rodas têm de 18 a 20 polegadas, dependendo da versão.

Completam os números de tamanho do novo SUV o 1,83 metro de largura e o 1,54 metro de altura, enquanto a capacidade do porta-malas é de 318 litros, podendo subir para 904 litros com o encosto do banco traseiro rebatido. Com seu design explicitamente escandinavo, o EX30 traz um capô bem curvado em forma de cunha, com o conjunto óptico com luzes de circulação diurna em formato de “Martelo de Thor”, tudo em leds.

Um sensor, localizado atrás do volante, é capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo Crédito: Divulgação

As lanternas seguem a tendência de colocação (nas colunas “C”) surgida no XC60 só que separadas duas a duas em cada lado, também de leds. São cinco opções de cores para a carroceria: amarelo, preto, azul, prata e branco. O teto solar panorâmico é de série na “top” Ultra.

“Assim como o EX30, que traz uma pegada mais descolada e personalizável, nosso público também deve se renovar. O preço competitivo da versão de entrada possibilita chegarmos a novos clientes de carros a combustão, que serão introduzidos no universo dos carros elétricos”, destaca Marcelo Kronemberger, diretor Comercial da Volvo Car Brasil.

O modelo pode ser adquirido com uma bateria de 51 kWh ou 69 kWh, dependendo da necessidade de utilização do veículo, o que pode resultar em uma autonomia de aproximadamente 340 ou 470 quilômetros, respectivamente. Todas as versões têm o mesmo motor com potência de 272 cavalos e 34,9 kgfm de torque, com tração traseira.

O conjunto proporciona um zero a 100 km/h de 5,7 segundos para a versão de entrada e 5,3 segundos para as Extended Range Crédito: Divulgação

O conjunto proporciona um zero a 100 km/h de 5,7 segundos para a versão de entrada e 5,3 segundos para as Extended Range. Na Europa, é comercializada também a variante com tração integral, com um motor acoplado a cada eixo, com 428 cavalos de potência e 54,5 kgfm de torque. Com essa opção, que deve chegar ao Brasil posteriormente, o EX30 pode acelerar da inércia aos 100 km/h em apenas 3,6 segundos, com a final mantida eletronicamente nos 180 km/h.

Segundo a Volvo, outra característica do EX30 é sua rapidez de recarga – é possível carregar sua bateria de 10% até 80% em pouco mais de 25 minutos. A configuração básica Core Single Engine é mais indicada para quem roda a maior parte do tempo na cidade ou percorre distâncias mais curtas entre as recargas da bateria.

Na sua composição, cerca de 25% do alumínio e outros 17% de aço e plástico são recicláveis. Crédito: Divulgação

Nela, a bateria de LFP – fosfato de ferro e lítio – é mais econômica. Para distâncias mais longas e maiores intervalos de recarga, o EX30 tem a bateria tipo NMC – lítio, níquel, manganês e cobalto. O EX30 tem a maior proporção de materiais recicláveis que qualquer outro carro do portfólio da Volvo. Na sua composição, cerca de 25% do alumínio e outros 17% de aço e plástico são recicláveis.

O EX30 oferece a segurança esperada de um veículo da Volvo em um pacote compacto, visando a classificação de segurança máxima com tecnologia de prevenção de colisão, alerta de abertura de porta e frenagem automática de baixa velocidade. O novo Volvo traz também um novo sistema avançado de alerta do motorista.

Um sensor, localizado atrás do volante, é capaz de detectar movimentos dos olhos e do rosto cerca de 13 vezes por segundo. Dessa forma, o carro pode tentar entender se o motorista está distraído, sonolento ou desatento, mesmo que o condutor não perceba isso.

Na apresentação do EX30, a Volvo anunciou que instalará mais 73 carregadores rápidos, espalhados por todas as regiões do país. Atualmente, a marca tem dez carregadores nas estradas brasileiras e 18 em fase de instalação. Com os novos eletropostos, a Volvo espera ter 101 carregadores rápidos (DC) em todas as regiões do país até o final do primeiro trimestre de 2024. Além desses, a Volvo já tem em funcionamento cerca de mil carregadores lentos (AC) nas residências dos clientes, em shopping centers e em supermercados.

A pré-venda do EX30 está aberta no site (www.volvocars.com.br) ou diretamente nas concessionárias. Os valores de pré-venda das quatro versões são: Core por R$ 219.950, Core Extended Range por R$ 239.950, Plus Extended Range por R$ 264.950 e Ultra Extended Range por R$ 279.950. Está longe de ser um carro barato, mas são preços bastante competitivos no segmento premium – que inclui outras marcas de modelos de luxo, como Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche e Lexus.

Há uma superposição da faixa de preços do EX30 com as das versões com motor a combustão mais equipadas dos SUVs médios de marcas como Jeep, Hyundai e Kia – dos quais a Volvo pretende atrair parte dos consumidores. Os clientes que comprarem o EX30 durante a oferta de pré-venda receberão como benefício um carregador portátil e um wallbox de 7,4 kW.

De dentro para fora

O EX30 chega ao Brasil com uma série de novidades em relação aos outros veículos do mesmo segmento. Uma delas é o design do interior do carro, que permite aos clientes optarem por quatro ambientes distintos e personalizáveis, denominados Mist, Breeze, Pine e Indigo. Todos adotam compostos de materiais reciclados e renováveis como jeans, linho e lã, cada um com diferentes inspirações da natureza e da moda.

O novo SUV da Volvo traz um painel interno de instrumentos centralizado em uma multimídia estilo tablet, com todas as informações do veículo e a conectividade. O sistema de som é inspirado no design de áudio doméstico, reunindo vários alto-falantes e preenchendo toda a cabine com um som premium, para que músicas e podcasts possam ser ouvidos com a melhor qualidade de áudio.

O porta-luvas posicionado abaixo da tela central foi ampliado e colocado estrategicamente para que possa ser acessado tanto pelo motorista quanto pelo passageiro da frente.

O SUV elétrico compacto conta com parceiros de tecnologia como Google, Apple e Qualcomm para oferecer a melhor experiência do usuário a bordo. O interior minimalista do novo SUV tem um volante com design quadrado com as quatro pontas arredondadas parecido com os utilizados pelos carros da Fórmula-1, porém, maior.

Ele está equipado com botões para o controle do motorista, que pode personalizar um determinado comando para ter acesso a uma função específica. Abaixo de 7°C, o volante pode ser aquecido como parte de um programa de pré-condicionamento.

No entanto, a grande estrela da cabine do EX30 é a tela central, um tablet com tela “touschscreen” de 12,3 polegadas com funções do carro e de central multimídia. Nas versões Plus e Ultra, o som é Karman Kardon Premium.

A nova atração da Volvo está equipada para acessar redes móveis 5G, oferecendo conectividade e comunicação em tempo real entre a rede e o carro, além de ligar o EX30 ao ecossistema de tráfego. O carro pode compartilhar sua localização e velocidade para que o Google Maps possa traçar uma rota para fugir de congestionamentos e levar o motorista ao lugar desejado no menor tempo possível.

Ficha técnica

Volvo EX30