BMW i7 tem autonomia de quase 500 km e potência de 544 cv

Considerado uma limousine elétrica, o modelo é capaz de dirigir sozinho Crédito: Divulgação

Ápice do luxo sobre rodas da BMW, o sedã i7 chega ao país, apenas em versão elétrica, com um design futurista e repleto de recursos tecnológicos. O banco traseiro se torna um centro de controle, permitindo que os passageiros comandem várias funções por meio de duas telas de 5,5 polegadas, posicionadas perto dos puxadores de porta. Adicionalmente, o BMW Live Cockpit Professional é composto por duas telas integradas de 12,3” e 14,9”, funcionando como painel de instrumentos e central multimídia.

Uma das grandes novidade é o BMW Theater Screen, uma tela de 31 polegadas embutida no teto, exclusiva para os passageiros do banco traseiro. Essa tela widescreen possui resolução ajustável e ângulo da tela para uma melhor visualização.

A tela é 8k e é comparada a uma tela de cinema. O carro vem ainda com um sistema de som de alta potência assinado pela Bowers & Wilkins, com 1.965 watts, que facilitam o acesso a streamings através de uma conexão 5G. A marca ainda oferece um pacote de dados de 20 GB por mês durante um ano.

Potência e tecnologia

O BMW i7 é equipado com dois motores elétricos, proporcionando uma potência combinada de 544 cv e um torque instantâneo de 745 Nm. O modelo de luxo acelera de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. Sua bateria de 101,7 kWh oferece uma autonomia de até 479 quilômetros de acordo com o ciclo PBEV.

Carregamento rápido com até 195 kW de potência, permitindo recarregar a bateria de 10 a 80% em apenas 34 minutos, também é uma característica do sedan. Além disso, o carro vem com três carregadores grátis, incluindo dois BMW Wallbox e um Flex Charger.

Ele incorpora uma gama de assistentes de direção, incluindo o nível 3 de autonomia, permitindo ao carro manter-se na estrada com precisão mesmo em tráfego congestionado. O Parking Assistant Professional permite estacionar sem intervenção do motorista. Sem deixar de lado Intelligent Personal Assistant (IPA) e a compatibilidade com o aplicativo My BMW, que permite interações por voz e funções remotas.

O modelo chega ao mercado brasileiro com valor de R$ 1.282.950, sendo o modelo mais caro da BMW atualmente comercializado no Brasil.