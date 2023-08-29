Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • BMW i7 tem autonomia de quase 500 km e potência de 544 cv
Sedã elétrico

BMW i7 tem autonomia de quase 500 km e potência de 544 cv

Modelo custa mais de R$ 1 milhão e possui possui tela de TV 8k embutida no teto, portas automáticas, direção autônoma e equipado com dois motores elétricos
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

29 ago 2023 às 16:57

Publicado em 29 de Agosto de 2023 às 16:57

BMW i7 tem autonomia de quase 500 km e potência de 544 cv
Considerado uma limousine elétrica, o modelo é capaz de dirigir sozinho Crédito: Divulgação
Ápice do luxo sobre rodas da BMW, o sedã i7 chega ao país, apenas em versão elétrica, com um design futurista e repleto de recursos tecnológicos. O banco traseiro se torna um centro de controle, permitindo que os passageiros comandem várias funções por meio de duas telas de 5,5 polegadas, posicionadas  perto dos puxadores de porta. Adicionalmente, o BMW Live Cockpit Professional é composto por duas telas integradas de 12,3” e 14,9”, funcionando como painel de instrumentos e central multimídia.
Uma das grandes novidade é o BMW Theater Screen, uma tela de 31 polegadas embutida no teto, exclusiva para os passageiros do banco traseiro. Essa tela widescreen possui resolução ajustável e ângulo da tela para uma melhor visualização. 
A tela é 8k e é comparada a uma tela de cinema. O carro vem ainda com um sistema de som de alta potência assinado pela Bowers & Wilkins, com 1.965 watts, que facilitam o acesso a streamings através de uma conexão 5G. A marca ainda oferece um pacote de dados de 20 GB por mês durante um ano.

Potência e tecnologia 

O BMW i7 é equipado com dois motores elétricos, proporcionando uma potência combinada de 544 cv e um torque instantâneo de 745 Nm. O modelo de luxo acelera de 0 a 100 km/h em 4,7 segundos. Sua bateria de 101,7 kWh oferece uma autonomia de até 479 quilômetros de acordo com o ciclo PBEV.
Carregamento rápido com até 195 kW de potência, permitindo recarregar a bateria de 10 a 80% em apenas 34 minutos, também é uma característica do sedan. Além disso, o carro vem com três carregadores grátis, incluindo dois BMW Wallbox e um Flex Charger. 
Ele incorpora uma gama de assistentes de direção, incluindo o nível 3 de autonomia, permitindo ao carro manter-se na estrada com precisão mesmo em tráfego congestionado. O Parking Assistant Professional permite estacionar sem intervenção do motorista. Sem deixar de lado Intelligent Personal Assistant (IPA) e a compatibilidade com o aplicativo My BMW, que permite interações por voz e funções remotas.
O modelo chega ao mercado brasileiro com valor de R$ 1.282.950, sendo o modelo mais caro da BMW atualmente comercializado no Brasil.
*Com informações da montadora 

LEIA MAIS EM MOTOR

BMW inicia vendas do iX M60 no Brasil, SUV elétrico com 619 cv de potência

BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil com preços de até R$ 1 milhão

Nova geração do BMW X1 estreia no Brasil de cara nova e produção nacional

O elétrico Q8 e-tron apresenta no Brasil o novo padrão global da Audi

Audi inicia pré-venda do esportivo elétrico e-tron GT no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico BMW Sedã Motor Elétrico
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados