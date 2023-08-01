BMW inicia vendas do iX M60 no Brasil, SUV elétrico com 619 cv de potência

O BMW iX M60 acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e chega a 250 km/h Crédito: BMW/Divulgação

Com a sua chegada no país confirmada no final do mês passado, a BMW não demorou a cumprir a promessa, ao apresentar a versão esportiva do SUV elétrico BMW iX M60 , já disponibilizando o carro para vendas no Brasil. Com 619 cv e 1.015 Nm de torque, a versão passa a ser, segundo a montadora, o veículo mais potente da BMW no Brasil. Os preços não foram divulgados.

Equipado com dois motores, um no eixo dianteiro e um no eixo traseiro, o BMW iX M60 tem tração integral xDrive de série. São 96 cv e 250 Nm de torque a mais do que a versão xDrive50. Com esse conjunto, o BMW iX M60 acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada a 250 km/h.

Com bateria de capacidade total de 111,5 kWh, o modelo tem alcance de 431 quilômetros no ciclo de testes do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV). O modelo vem de série com dois carregadores, um portátil de até 11 kW e uma wallbox de até 22 kW. Ambos possuem padrão de tomada tipo-2, internacional.

O modelo vem de série com dois carregadores, um portátil e uma wallbox Crédito: BMW/Divulgação

Visualmente, a versão M60 segue as linhas das versões já à venda do BMW iX no Brasil, a xDrive50 e xDrive40, com algumas diferenças, como as rodas de 22 polegadas, com novo design. Nos freios M Sport, as pinças são pintadas de Dark Blue e o modelo tem acabamentos externos em Titanium Bronze Finish.

A grade é produzida com nanotecnologia, sendo capaz de se recuperar de pequenos danos por conta própria, conforme descreve a montadora. Além disso, a grade protege boa parte dos sistemas semiautônomos e de segurança ativa que equipam o BMW iX e possui pequenos filamentos de aquecimento, que limpam ou secam a superfície para manter todos os sistemas funcionando.

BMW IX M60 conta com tela curva

O modelo é equipado com uma tela curva composta por painel de instrumentos e central multimídia Crédito: BMW/Divulgação

Por dentro, o modelo é equipado com BMW Curved Display, uma tela curva composta por uma tela de informações de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia compatível com Apple Car Play e Android Auto. Por meio do sistema Shy Tech é possível controlar as funções do multimídia por comandos de voz, gestos, tato ou pelos botões no console central.

O ar-condicionado é ajustável em quatro zonas, tem comandos touchscreen e filtro de nanofibra para purificar o ar da cabine. O sistema de som é da Bowers & Wilkins Diamond Surround e tem 30 alto-falantes – inclusive dentro dos bancos -, 1.615W de potência e função 4D.

Outro destaque é o teto solar panorâmico, que não tem cortina para proteção solar e sim uma tecnologia que permite que o vidro se torne fosco. A tecnologia usa eletricidade para acionar uma membrana interna do vidro que é usada nas janelas dos aviões da Boeing.

Teto solar panorâmico tem tecnologia que permite que o vidro se torne fosco Crédito: BMW/Divulgação

O modelo tem ainda a Digital Key Plus que substitui chaves físicas do veículo para a abertura das portas e ignição do motor. Com a tecnologia UWB (banda ultra larga), não há mais a necessidade de aproximar o smartphone ou smartwatch da maçaneta do veículo para abri-lo e do carregador sem fio para ligar o motor.

Há ainda a Realidade Aumentada BMW, que utiliza as câmeras do iX para projetar uma espécie de realidade aumentada na tela multimídia e facilitar a visualização do motorista em determinadas situações, como estacionamento.

Assistente pessoal

Modelo tem ar-condicionado ajustável em quatro zonas Crédito: BMW/Divulgação

O modelo conta ainda com uma função especial de navegação, onde o motorista insere o seu destino e o carro recalcula o alcance máximo possível, de acordo com o nível da bateria.

O sistema de regeneração de energia dos freios, funciona diretamente interligado aos sistemas do carro e é capaz analisar o mapa de GPS por onde o carro está transitando. Se detectar, por exemplo, uma situação na qual o motorista será efetivamente obrigado a frear, como um cruzamento, o carro, automaticamente, aumenta o sistema de regeneração de energia. Dessa forma, o motorista usa menos o sistema de freios e, ao mesmo tempo, recupera mais energia para as baterias.

Com a Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), o veículo é capaz de analisar o caminho que está sendo feito, cruzar com os dados de horário e destino, para ter ações espontâneas que já foram feitas previamente pelo condutor, como por exemplo, abrir sozinho o vidro do motorista para abrir o portão eletrônico da residência. O assistente é capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos.

O BMW iX se comporta como veículo semiautônomo, acelerando, freando e com capacidade de fazer curvas Crédito: BMW/Divulgação

Segurança

Além da proteção acústica para pedestres, o BMW iX também possui sons para “aumentar a emoção de quem está ao volante”. Chamada de BMW IconicSounds Electric, a função inclui trilhas compostas por Hans Zimmer para proporcionar ainda mais conexão emocional entre os ocupantes e o veículo.

No quesito auxílio e proteção do motorista e passageiros, o BMW iX vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional. Ele engloba uma série de assistentes, como ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo) e o Lane Keeping Assistant.

Com eles acionados, o BMW iX se comporta como veículo semiautônomo, acelerando, freando e com capacidade de fazer curvas. Para isso, cinco câmeras, cinco sensores de radar e 12 sensores ultrassônicos são usados ​​para monitorar os arredores do veículo.

O sistema de regeneração dos freios funciona diretamente interligado aos sistemas do carro Crédito: BMW/Divulgação

Com o Parking Assistant Professional, o BMW iX estaciona 100% sozinho, sem precisar do motorista acelerar ou frear. Basta ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras.

Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.