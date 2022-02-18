Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado automotivo

O brilhantismo da BMW nos tempos atuais

De 2020 até hoje, a marca causou uma reviravolta no mercado e lançou novos modelos com compostos high-tech e componentes refinados

Publicado em 18 de Fevereiro de 2022 às 01:59

Públicado em 

18 fev 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto de coluna. Favor não usar.
Além de serem reconhecidos pela sofisticação, os veículos da BMW também contam com um estilo esportivo característico da montadora. Crédito: All In Marketing Digital
De todas as marcas de luxo, sempre lembramos das consagradas Ferrari, Lamborghini, Maserati, BMW, Porsche, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz, entre outras.
Obviamente, algumas utópicas e de difícil aparecimento nas ruas capixabas, e já outras se tornaram mais comuns aos nossos olhares.
Por muito tempo, dentre as alemãs, no Brasil, a Mercedes-Benz se destacou em maior quantidade de vendas, e consequentemente, ganhou melhor valor de revenda. Com apelo na riqueza de seus acabamentos, a associação à grandiosidade sempre fixou na mente dos consumidores.
Foto de coluna. Favor não usar.
Munidos de informações, os consumidores tem o poder de buscar o melhor conjunto tecnológico, custo-benefício, design e aderência de mercado Crédito: All In Marketing Digital
De 2020 até hoje, a BMW causou uma reviravolta no mercado, e lançou novos modelos com compostos high-tech e refino nos componentes, incorporados ao estilo esportivo característico dessa divisão.
A BMW Série 3 se tornou o sedã médio premium mais comercializado no mundo, e saiu na vanguarda do seu nicho, entregando a melhor experiência na faixa de preço.
Esse movimento impulsionou todas os outros veículos da marca, incluindo os SUVs, X1, X4, X5 e X6.
Foto de coluna. Favor não usar.
A BMW Série 3 se tornou o sedã médio premium mais comercializado no mundo e saiu na vanguarda do seu nicho Crédito: All In Marketing Digital
De modo geral, vale ressaltar a importância de se antecipar na inovação, pois vivemos num mundo pró-usuário. Munidos de informações, os consumidores tem o poder de buscar o melhor conjunto tecnológico, custo-benefício, design e aderência de mercado.
Portanto, como sempre não foi sorte, e sim, muito estudo sobre o comportamento humano, o que ele busca na realização desse sonho, e antecipação em relação aos outros. Agora, o avanço segue para os elétricos, bem-vindos ao futuro.

Veja Também

O fenômeno da mudança de perfil do comprador de carros no Brasil

Carro de luxo: é melhor comprar novo ou seminovo?

Descubra os 5 perigos na venda de veículo seminovo

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo BMW Carros de Luxo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Churrasco e acompanhamentos do restaurante Coronel Picanha, em Vitória
No Dia do Churrasco, veja lista com churrascarias tradicionais para conhecer no ES
Gabriela Sartório, de 45 anos, morreu após ser atingida por carro na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi
Família irá doar órgãos de ciclista que morreu após ser atingida por carro na Norte Sul
Corrida Track&Fielde
Maior circuito de corrida da América Latina movimenta Vitória com esporte e música

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados