O brilhantismo da BMW nos tempos atuais

Além de serem reconhecidos pela sofisticação, os veículos da BMW também contam com um estilo esportivo característico da montadora. Crédito: All In Marketing Digital

De todas as marcas de luxo, sempre lembramos das consagradas Ferrari, Lamborghini, Maserati, BMW, Porsche, Audi, Land Rover, Mercedes-Benz, entre outras.

Obviamente, algumas utópicas e de difícil aparecimento nas ruas capixabas, e já outras se tornaram mais comuns aos nossos olhares.

Por muito tempo, dentre as alemãs, no Brasil, a Mercedes-Benz se destacou em maior quantidade de vendas, e consequentemente, ganhou melhor valor de revenda. Com apelo na riqueza de seus acabamentos, a associação à grandiosidade sempre fixou na mente dos consumidores.

Munidos de informações, os consumidores tem o poder de buscar o melhor conjunto tecnológico, custo-benefício, design e aderência de mercado Crédito: All In Marketing Digital

De 2020 até hoje, a BMW causou uma reviravolta no mercado, e lançou novos modelos com compostos high-tech e refino nos componentes, incorporados ao estilo esportivo característico dessa divisão.

A BMW Série 3 se tornou o sedã médio premium mais comercializado no mundo, e saiu na vanguarda do seu nicho, entregando a melhor experiência na faixa de preço.

Esse movimento impulsionou todas os outros veículos da marca, incluindo os SUVs, X1, X4, X5 e X6.

A BMW Série 3 se tornou o sedã médio premium mais comercializado no mundo e saiu na vanguarda do seu nicho Crédito: All In Marketing Digital

De modo geral, vale ressaltar a importância de se antecipar na inovação, pois vivemos num mundo pró-usuário. Munidos de informações, os consumidores tem o poder de buscar o melhor conjunto tecnológico, custo-benefício, design e aderência de mercado.