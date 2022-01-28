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Mercado automotivo

Descubra os 5 perigos na venda de veículo seminovo

Nunca foi tão fácil desapegar de bens com as ferramentas virtuais que promovem muitas vezes gratuitamente o anúncio da mercadoria, e assim, criam o elo do comprador com o vendedor

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 01:59

Públicado em 

28 jan 2022 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Foto para coluna. Favor não usar.
No caso das negociações de automóvel de luxo, torna-se ainda mais complicado fazer uma venda pelas ferramentas virtuais. Crédito: All In Marketing Digital
Viver num mundo conectado gerou a oportunidade de fácil acesso e divulgação de produtos. Nunca foi tão fácil desapegar de bens móveis com as ferramentas virtuais, que promovem muitas vezes gratuitamente o anúncio da mercadoria, e assim, criam o elo do comprador com o vendedor.
O que ainda não se consegue mensurar é até que ponto esse caminho é proveitoso de fato, pois na maioria das circunstâncias o anunciante não se dá conta do nível de exposição que ele se coloca quando se conecta com um indivíduo desconhecido.
No caso das negociações de automóvel de luxo, torna-se ainda mais complicado, já que se trata de um veículo de alto valor agregado, e que possui diversas variáveis a serem discutidas numa transação normal.
Com essa abertura em acessar as mercadorias, muitos golpistas e oportunistas se beneficiam, pois a chance de ser pego e findar o esquema é ínfima. Com contatos falsos, eles conseguem, de forma bem articulada, desenvolver uma forma mirabolante de convencer a parte vendedora a concluir a operação e, por fim, esse acaba perdendo o objeto.
A priori, vale considerar 5 perigos para ficar atento numa tentativa de venda pelo meio digital. Confira:

Dificuldade de avaliação quando houver troca

Em diversos casos o vendedor pode ficar sem receber, já que os trâmites são em alguns casos complexos, e dependendo da narrativa, é necessária ser considerada tal adversidade;
No caso de um negócio, é obrigatório os envolvidos se encontrarem em algum local, que geralmente é o ambiente de trabalho ou residencial;
A troca de documentos se faz obrigatória, e, em alguns casos, a venda não é concluída necessariamente;
O encontro, a avaliação do produto, o teste, todos os elementos que envolvem tal negociata demandam um tempo considerável para eliminar possíveis desavenças futuras;
A maioria depende da troca, e nesse caso, falta perícia real para conhecimento de outro veículo usado, que pode conter diversos vícios ocultos.
Em suma, o campo digital é uma seara de oportunidades para o bem e para o mal, e, nessa história, o alvo frágil é a parte amadora. A pergunta que se deve fazer é: quanto vale a sua segurança?

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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