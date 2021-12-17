Descubra quais veículos de luxo dá para comprar com R$ 1 milhão

Porsche 911 Carrera modelo 992, o coupé de maior prestígio do momento. Crédito: All In Marketing Digital

Um dos sonhos de consumo de um ganhador da loteria é a aquisição de um carrão, o que partimos do princípio de partir dos sete dígitos.

No cenário atual, com a alta do dólar, o mercado mundial com a falta de fabricação de peças e uma demanda acelerada no consumo, os veículos de modo geral dispararam os valores não só no Brasil, mas a nível mundial, o que dificultou a tarefa do comprador em escolher e saber qual produto satisfaria sua fantasia.

Dentro da casa do primeiro milhar, podemos pensar em alguns modelos mais cobiçados, que mesmo levando em consideração os aumentos de preço, ainda despertam a vontade imediatista de desfrute dos seus usuários.

Como primeira opção, existe a emblemática Porsche 911 modelo 992, grande lançamento em 2020, que atraiu todos os olhares do público. Destaca-se por ser um Coupé esportivo icônico da marca alemã, e gerou tanto interesse que possui um ano e meio de fila de espera, sem direito a certeza de entrega. O que fez com que muitos pagassem ágio de até R$ 250 mil por esse modelo que parte de R$ 800 mil em sua versão de entrada zero quilômetro.

Porsche Taycan, o veiculo totalmente elétrico da marca alemã. Crédito: All In Marketing Digital

Outro carro de grande valia é a BMW X6 M Competition, com nova versão, que é o SUV superesportivo da marca. Com pedida a partir de R$ 1,089 milhão, também sofre especulação, e quem tem a pronta entrega, oferta na casa de R$ 1,3 milhão.

Ainda cabe destacar o veículo totalmente elétrico Porsche Taycan, o sedã que dá no que falar, e chegou revolucionando com sua alta performance do futuro. Na briga direta com o Tesla S Plaid, o veículo mais rápido do mundo, é um páreo-duro.

Outra estreia interessante no mundo dos elétricos é o Audi RS E-tron GT, o superesportivo que faz 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e contém potência máxima de 646 cv.