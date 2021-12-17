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Mercado automotivo

Descubra quais veículos de luxo dá para comprar com R$ 1 milhão

No cenário atual, os preços dispararam não só no Brasil, mas a nível mundial, o que dificultou a tarefa do comprador em escolher e saber qual produto satisfaria sua fantasia

Públicado em 

17 dez 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Porsche 911 Carrera modelo 992, o coupé de maior prestígio do momento.
Porsche 911 Carrera modelo 992, o coupé de maior prestígio do momento. Crédito: All In Marketing Digital
Um dos sonhos de consumo de um ganhador da loteria é a aquisição de um carrão, o que partimos do princípio de partir dos sete dígitos.
No cenário atual, com a alta do dólar, o mercado mundial com a falta de fabricação de peças e uma demanda acelerada no consumo, os veículos de modo geral dispararam os valores não só no Brasil, mas a nível mundial, o que dificultou a tarefa do comprador em escolher e saber qual produto satisfaria sua fantasia.
Dentro da casa do primeiro milhar, podemos pensar em alguns modelos mais cobiçados, que mesmo levando em consideração os aumentos de preço, ainda despertam a vontade imediatista de desfrute dos seus usuários.
Como primeira opção, existe a emblemática Porsche 911 modelo 992, grande lançamento em 2020, que atraiu todos os olhares do público. Destaca-se por ser um Coupé esportivo icônico da marca alemã, e gerou tanto interesse que possui um ano e meio de fila de espera, sem direito a certeza de entrega. O que fez com que muitos pagassem ágio de até R$ 250 mil por esse modelo que parte de R$ 800 mil em sua versão de entrada zero quilômetro.
Porsche Taycan, o veiculo totalmente elétrico da marca alemã.
Porsche Taycan, o veiculo totalmente elétrico da marca alemã. Crédito: All In Marketing Digital
Outro carro de grande valia é a BMW X6 M Competition, com nova versão, que é o SUV superesportivo da marca. Com pedida a partir de R$ 1,089 milhão, também sofre especulação, e quem tem a pronta entrega, oferta na casa de R$ 1,3 milhão.
Ainda cabe destacar o veículo totalmente elétrico Porsche Taycan, o sedã que dá no que falar, e chegou revolucionando com sua alta performance do futuro. Na briga direta com o Tesla S Plaid, o veículo mais rápido do mundo, é um páreo-duro.
Outra estreia interessante no mundo dos elétricos é o Audi RS E-tron GT, o superesportivo que faz 0 a 100 km/h em 3,3 segundos e contém potência máxima de 646 cv.
Sendo assim, a batalha entre titãs está bem acirrada e de fato mostra que os elétricos não vieram para perder dos outros. São veículos que contemplam alta potência, tecnologia de última geração e valores igualados aos desportivos de milhões.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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