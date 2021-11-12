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Mercado automotivo

O que focar na hora de comprar um carro premium usado?

Quando se fala de carro de luxo, existem elementos intrínsecos, como a exclusividade, o pertencimento, a recompensa, entre outros; entenda quais atributos levar em conta antes de fechar negócio

Públicado em 

12 nov 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

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Rodrigo Lima

O veículo de luxo é objeto de desejo pela maioria dos brasileiros, mesmo sendo realidade para poucos.
O veículo de luxo é objeto de desejo pela maioria dos brasileiros, mesmo sendo realidade para poucos. Crédito: All In Marketing Digital/Divulgação
O que você deve considerar na compra de um carro premium usado? Não se trata da compra de um veículo, e sim da realização de um sonho.
O veículo de luxo é objeto de desejo pela maioria dos brasileiros, mesmo sendo realidade para poucos.
Quando se fala de carro premium, existem elementos intrínsecos, como a exclusividade, o pertencimento, a recompensa, entre outros.
Mesmo assim, ninguém quer comprar um produto que não tenha revenda posterior. Nesse sentido, destacarei alguns atributos importantes nessa escolha.
A priori, devemos destacar o quesito quilometragem. É de suma importância que, em primeiro lugar, o comprador entenda sua necessidade de rodagem durante o ano. Isso porque o automóvel de luxo não deve rodar muito, já que fere o princípio da vaidade do futuro comprador.
Outro fator relevante é o estado de conservação no que tange a parte física de lataria e partes internas como acabamentos, estofamento, detalhes plásticos e, de modo geral, a condição total do veículo.
Ainda vale destacar a marca e modelo escolhidos, já que, atualmente, existem diversas opções e o comprador busca sempre a melhor oportunidade.
No passado, existiam poucas marcas no mercado e o cenário atual de globalização e de disputa mudou esse quadro, trazendo variedades com atributos competitivos.
Logo, o fator preponderante é saber qual é a escolha favorável de acordo com a faixa de preço daquele produto.
Portanto, definir que o sonho não se torne um pesadelo é responsabilidade exclusiva do comprador, já que existem fundamentos que englobam o que os usuários buscam na aquisição de um carro seminovo.
Obviamente, quando imaginamos um ideal não se deve levar isso ao pé da letra, mas é necessário frisar e selecionar com sabedoria aquilo que atenda às expectativas, lembrando que o bem de hoje é objeto de revenda no futuro.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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