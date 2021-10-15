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Mercado automotivo

Por que a Porsche é tão desejada?

Criada na Áustria e, atualmente, com sede em Stuttgart, na Alemanha, a marca carrega uma história fantástica de admiração e desempenho percebida pelos entusiastas de automóveis

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 01:59

Públicado em 

15 out 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

COLUNA MOTOR
Uma das características mais marcantes da Porsche é a exclusividade. Crédito: All Car/Divulgação
O despertar para o luxo vem de um desejo maior, que é muito bem impresso pela Porsche em todos os sentidos.
Essa marca emblemática foi criada na Áustria e, atualmente, com sede em Stuttgart, na Alemanha, carrega consigo uma história fantástica de admiração e desempenho percebida pelos entusiastas de automóveis. E uma das características marcantes é a exclusividade.
O veículo de luxo por si só é um objeto de terceira necessidade, em que se preza sentir-se parte de um grupo, ser membro de um clube, receber carinho e afeto dos familiares e amigos, além de conquistar pretendentes.
Tendo isso em vista, é um bem com pouco acesso à grande massa e com baixa produção, o que restringe o número de usuários e contempla aqueles que o tem, despertando atração e pertencimento.
Nos últimos tempos, o mercado brasileiro desse tipo de auto está muito aquecido, já que a aspiração em se ter um Porsche virou prestígio para poucos.
Nos últimos tempos, o mercado brasileiro desse tipo de auto está muito aquecido, já que a aspiração em se ter um Porsche virou prestígio para poucos. Crédito: All Car/Divulgação
Ainda vale destacar que existem clubes locais de proprietários, como o Porscheclub, o que fomenta o relacionamento entre pessoas do mesmo interesse.
Nos últimos tempos, o mercado brasileiro desse tipo de auto está muito aquecido, já que a aspiração em se ter um Porsche virou prestígio para poucos.
Até virou um ditado popular dizer “Porsche é Porsche”, o que ratifica a sua diferenciação entre as demais marcas.
Quando se busca comprar um modelo desses, é necessário configurar o veículo da sua maneira, com características minuciosas no que tange a acabamentos internos e externos, acessórios personalizados, cores interna e externa, tamanho e desenho de rodas, entre outros atributos.

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Após idealizar a sua obra de arte no site oficial, o comprador entra numa fila de espera, em média, de 12 meses ou mais, de acordo com o modelo escolhido, para conseguir comprar o produto.
Não existe esse carro de entrega imediata, o que faz com que a lei da oferta e da procura entre em ação, tornando o produto seminovo com valor igual ou maior que o novo, segundo sua tabela de fábrica.
Um selo forte e desejado. Essa é a Porsche. O símbolo que conquistou o interesse do seu público e se diferenciou dentre as marcas alemãs, por meio da escassez e expressão de singularidade.

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Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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