Você compraria um carro de luxo usado?

As fábricas de carros de luxo prezam por elementos singulares, com qualidade real aprovada e testada, pois entendem que seu consumidor é categórico e formador de opinião. Crédito: Ueliton Santos/All Car/Divulgação

De modo geral, as pessoas tendem a acreditar que o produto novo é a melhor forma de consumir com segurança e se esquivar de possíveis defeitos mecânicos ou elétricos.

Porém, esse tabu vem sido vencido, já que cada vez mais o veículo novo tem se tornado um artigo de luxo devido ao aumento de valores.

No caso dos carros de luxo usados, vale frisar que a construção de um bem desses é baseada no valor, exclusividade, reconhecimento, prestígio e recompensa. Logo, as fábricas prezam por elementos singulares, com qualidade real aprovada e testada, pois entendem que seu consumidor é categórico e formador de opinião.

O veículo premium é criado para durar e marcar a geração com a sua existência. Crédito: All Car/Divulgação

Tendo em vista esse pensamento, a tendência é que um veículo premium seja criado para durar e marcar a geração com a sua existência. E podemos considerar que, nesse mercado, o automóvel se torna uma verdadeira obra de arte, apreciada e amada pelos entusiastas.

O que se deve considerar na compra são os atributos de procedência, como por exemplo: quem é a parte vendedora, suas motivações, as revisões feitas com periodicidade, a parte estrutural no que diz respeito a lataria, elementos mecânicos e elétricos, que se resume ao estado de conservação em geral.

No momento atual, houve uma ascensão da valorização dos bens usados, pelo fato do aumento de preços e escassez de produtos. Logo, esse aquecimento gerou interesse genuíno pelos consumidores e atenção para as oportunidades de se ter um produto seminovo.

No momento atual, houve uma ascensão da valorização dos bens usados, devido ao aumento de preços e escassez de produtos. Crédito: Ueliton Santos/All Car/Divulgação