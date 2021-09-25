Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado automotivo

O que faz um carro ser considerado de luxo?

Quando falamos de luxo, tocamos nas marcas grandiosas, aquelas em que o valor é representado pelo status, formação de opinião, exclusividade, atenção aos detalhes e impacto ao consumidor de forma genial

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 01:59

Públicado em 

25 set 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

No mercado de luxo, destacam-se as marcas como Mercedes-benz, BMW, Audi, Land Rover, Volvo, Jaguar, Porsche, Lamborghini e Ferrari.
No mercado de luxo, destacam-se as marcas como Mercedes-benz, BMW, Audi, Land Rover, Volvo, Jaguar, Porsche, Lamborghini e Ferrari. Crédito: All Car/Divulgação
No Brasil, o mercado de automóveis premium é visto com uma imagem distorcida pelos consumidores, já que o brasileiro é apaixonado por carros e o ticket médio de valor é bem acima em relação ao salário da maioria da população.
Quando falamos de luxo, tocamos nas marcas grandiosas, aquelas em que o valor é representado pelo status, formação de opinião, exclusividade, atenção aos detalhes e impacto ao consumidor de forma genial.
Destacam-se a Mercedes-benz, BMW, Audi, Land Rover, Volvo, Jaguar, Porsche, Lamborghini, Ferrari e outras que se equiparam a estas como rótulos emblemáticos de paixão do automobilismo e que carregam essas particularidades épicas.
Por aqui, os veículos populares pairam no valor de R$ 70 mil, atualmente. Marcas como a Toyota, Hyundai, Kia, Honda, Jeep, entre outras, por muito tempo foram intituladas pelo consumidor como premium, já que contam com preços a partir de R$ 100 mil.
Devemos considerar o conceito de qualidade, já que produzir por escala é diferente de produzir com cunho artesanal. Daí se diferencia materiais mais nobres em relação a econômicos e, consequentemente, os mais duráveis dos menos duráveis.
Quando avaliamos no mercado seminovo, por exemplo, uma Mercedes-benz com cinco anos de uso, em relação a um Volkswagen, conseguimos medir na prática o que distingue um do outro.
Por fim, o que importa é o que você busca num carro. Pode ser excelência, desejo, merecimento ou economia, usabilidade e praticidade.
Entretanto, não podemos esquecer que elementos únicos só encontramos num produto muito bem pensado para aqueles que valorizam o legado dos automóveis.

Veja Também

Crise no mercado de luxo? Supercarro tem fila de espera de um ano e meio

Dilema do consumo: alugar, comprar ou compartilhar carro de luxo?

Carros elétricos: a revolução Tesla

Rodrigo Lima

Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

Tópicos Relacionados

carros Mercado Automotivo Carros de Luxo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados