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Universo automotivo

Crise no mercado de luxo? Supercarro tem fila de espera de um ano e meio

Neste período de pandemia, o medo da morte assombrou muita gente e paralisou o desejo e a perspectiva de consumo. Por outro lado, as vendas de carros de luxo tiveram um aumento de demanda astronômico

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 01:59

Públicado em 

18 set 2021 às 01:59
Rodrigo Lima

Colunista

Rodrigo Lima

Cobiçado no mercado automotivo, Porsche 911 Carrera tem fila de espera de 18 meses.
Cobiçado no mercado automotivo, Porsche 911 Carrera tem fila de espera de 18 meses no Brasil. Crédito: All Car/Divulgação
Vivemos um contexto pandêmico nos últimos tempos, em que o medo da morte assombrou muita gente e paralisou o desejo e a perspectiva de consumo. Em território nacional, as pessoas foram obrigadas a se recolher em isolamento e impedidas de consumir viagens e entretenimento.
Assim, o foco passou para o investimento nas residências, o que fomentou em muito o mercado de construção civil e imobiliário, como também da compra interna pela internet, que é uma ferramenta disponível full-time para adquirir sem esforço.
Mesmo assim, o cenário de vendas de carros de luxo sofreu um aumento de demanda astronômico. A compra de veículos foi um dos mercados beneficiados e só confirmou como os seres humanos desejam viver bem e sonham em melhorar a cada dia.
Entretanto, essa procura foi brecada pela produção em déficit, o que surpreendeu a todos, fazendo com que os produtos subissem de valor, já que o que manda é a famosa e velha lei da oferta e da procura.
Os automóveis premium são artigos de terceira necessidade, onde se preza pelo desejo de socializar, pertencer a um grupo e se sentir amado pelos que te rodeiam. Isso não é pecaminoso, pois de que vale o trabalho sem a recompensa?
Nesse contexto, dificilmente percebemos uma recaída desse negócio, tendo em vista que o dinheiro rotineiramente muda de mãos,  e quem usufrui do mesmo sempre vai querer desfrutar de bens de luxo, motivados em aproveitar os momentos únicos da vida.
Para se ter uma ideia, o supercarro Porsche 911 Carrera, que ilustra a coluna de hoje,  está com um ano e meio de fila de espera no país. A máquina, que custa a partir de R$ 709.000 pela Porsche Brasil, é tão cobiçada que está sendo cobrado um ágio para os candidatos à compra de imediato no mercado de automóveis fora das concessionárias. Os seminovos deste modelo estão a partir de R$ 850 mil.
Mesmo em tempos de infortúnio, sempre existe um certo alguém aproveitando as oportunidades que o cercam. Neste momento, cabe a cada um refletir: qual caminho trilharei para atravessar tal tempestade e bradar vitória no final?
Somos seres com prazo de validade e a única certeza é o fim. Porém, vale lembrar que esperançosamente temos uma vida inteira para satisfazer nossas vontades e é isso que nos mantêm vivos.

VEJA TESTE DO SUPERCARRO PORSCHE 718 BOXSTER NO ESPÍRITO SANTO:

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Rodrigo Lima é empresário no mercado de automóveis premium, estética automotiva e marketing digital. Um empreendedor sempre na vanguarda das novas tendências no mercado de luxo e estilo de vida.

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