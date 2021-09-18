Crise no mercado de luxo? Supercarro tem fila de espera de um ano e meio

Cobiçado no mercado automotivo, Porsche 911 Carrera tem fila de espera de 18 meses no Brasil. Crédito: All Car/Divulgação

Vivemos um contexto pandêmico nos últimos tempos, em que o medo da morte assombrou muita gente e paralisou o desejo e a perspectiva de consumo. Em território nacional, as pessoas foram obrigadas a se recolher em isolamento e impedidas de consumir viagens e entretenimento.

Assim, o foco passou para o investimento nas residências, o que fomentou em muito o mercado de construção civil e imobiliário, como também da compra interna pela internet, que é uma ferramenta disponível full-time para adquirir sem esforço.

Mesmo assim, o cenário de vendas de carros de luxo sofreu um aumento de demanda astronômico. A compra de veículos foi um dos mercados beneficiados e só confirmou como os seres humanos desejam viver bem e sonham em melhorar a cada dia.

Entretanto, essa procura foi brecada pela produção em déficit, o que surpreendeu a todos, fazendo com que os produtos subissem de valor, já que o que manda é a famosa e velha lei da oferta e da procura.

Os automóveis premium são artigos de terceira necessidade, onde se preza pelo desejo de socializar, pertencer a um grupo e se sentir amado pelos que te rodeiam. Isso não é pecaminoso, pois de que vale o trabalho sem a recompensa?

Nesse contexto, dificilmente percebemos uma recaída desse negócio, tendo em vista que o dinheiro rotineiramente muda de mãos, e quem usufrui do mesmo sempre vai querer desfrutar de bens de luxo, motivados em aproveitar os momentos únicos da vida.

Para se ter uma ideia, o supercarro Porsche 911 Carrera, que ilustra a coluna de hoje, está com um ano e meio de fila de espera no país. A máquina, que custa a partir de R$ 709.000 pela Porsche Brasil, é tão cobiçada que está sendo cobrado um ágio para os candidatos à compra de imediato no mercado de automóveis fora das concessionárias. Os seminovos deste modelo estão a partir de R$ 850 mil.

Mesmo em tempos de infortúnio, sempre existe um certo alguém aproveitando as oportunidades que o cercam. Neste momento, cabe a cada um refletir: qual caminho trilharei para atravessar tal tempestade e bradar vitória no final?

Somos seres com prazo de validade e a única certeza é o fim. Porém, vale lembrar que esperançosamente temos uma vida inteira para satisfazer nossas vontades e é isso que nos mantêm vivos.

VEJA TESTE DO SUPERCARRO PORSCHE 718 BOXSTER NO ESPÍRITO SANTO: